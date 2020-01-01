1月生日優惠2020｜精選10大餐飲著數　免費米芝蓮爐端燒放題

2020新年快樂！對於1月生日的壽星來說，更是迎接生日的美好月份。本篇精選2020年香港餐廳全新推出的10個生日飲食優惠，有4人同行1人免費的爐端燒放題，壽星免費親友亦可8折的酒店自助餐，還有7折火鍋優惠等等。與親友瘋狂慶生也可以「錫住荷包」！ （下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）

【1】城市花園酒店綠茵閣：2人同行1人免費

優惠：綠茵閣主推自助餐，壽星於生日月惠顧自助晚餐，2位以上即享生日客人免費用餐（需付原價加一服務費）。而如果每6位惠顧，提前3日訂座並預付$300訂金，還有升級生日禮遇。預約時需說明使用生日優惠，入座前需出示身份證明文件作實。👇👇👇按圖看神秘升級生日優惠送甚麼，以及自助餐價錢👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

推廣期：即日至2020年1月31日（1月24至28日除外）

綠茵閣 地址：北角城市花園道9號城市花園酒店1樓 詳情／訂座：2806 4922

【2】九龍海逸君綽酒店炉端燒：4人同行1人免費

優惠：這間日式餐廳連續3年獲《米芝蓮指南》推介，主要供應正宗日式料理，推介爐端燒美食有松扳西冷網燒、銀鱈西京燒、塩燒喜知次等。壽星於生日月惠顧週末「相撲手日式午市放題」，每4位惠顧即享生日客人免費用餐，同行最多2位小朋友。優惠需於2天前於酒店官網預訂，並需輸入生日日期連同優惠碼「birthday」才可享有優惠。👇👇👇按圖看「相撲手日式午市放題」價錢及有哪些任食主菜👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

推廣期：即日至2020年1月31日

炉端燒 地址：紅磡德豐街22號海濱廣場二期地下（九龍海逸君綽酒店正門對出） 詳情／訂座：2996 8438

【3】城景國際酒店城景閣City Café：4人同行1人免費

優惠：壽星於生日月惠顧自助晚餐，每4位惠顧即享生日客人免費用餐。即日至1月15日供應「蠔龍薈萃海鮮自助晚餐」，以蠔及龍蝦為主打菜式，可任食生蠔、龍蝦珍珠蠔流心芝士撻、西班牙龍蝦海鮮飯等，每位食客再送「黑松露瑞士大孔芝士焗龍蝦」1份。👇👇👇按圖看有幾多國家的生蠔可選及自助餐價錢👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

推廣期：2020年1月2日至31日

城景閣City Café 地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓 詳情／訂座：2783 3287

【4】香港富豪酒店御花園咖啡室：壽星免費，親友8折

優惠：御花園咖啡室有「精采生日優惠」，壽星於生日月到餐廳除了可免費享用自助午餐或自助晚餐（需要付正價計算的加一服務費），同行親友亦可享8折優惠，提前3日訂座還獲贈生日蛋糕1個。優惠只適用於4至12位訂座，每枱只能1位壽星免費。需於預約時說明使用生日優惠。👇👇👇按圖看自助餐價錢及相片👇👇👇

+ 6 + 5 + 4

推廣期：即日至2020年1月31日

御花園咖啡室 地址：銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店1樓 詳情／訂座：2837 1772

【5】富豪九龍酒店雅廊咖啡室：壽星免費，親友8折

優惠：壽星於生日月到餐廳除了可免費享用自助晚餐或半自助午餐，同行親友亦可享8折優惠，提前訂座還獲贈生日蛋糕1個。優惠只適用於4至12位訂座，每4位惠顧只能1位壽星免費，而每枱則最多3位壽星免費。需於預約時說明使用生日優惠。👇👇👇無論自助晚餐、自助午餐或半自助午餐都有生日優惠，按圖看分別價錢👇👇👇

+ 6 + 5 + 4

推廣期：即日至2020年1月31日

雅廊咖啡室 地址：尖沙咀麼地道71號富豪九龍酒店地庫1樓 詳情／訂座：2313 8718

【6】發哥粥底海鮮火鍋：5人同行1人免費

優惠：壽星生日月惠顧粥底火鍋套餐，每5位即享生日客人免費用餐；每10位或以上，則可享2位免費，如此類推。海鮮餐有3款選擇：龍蝦餐、海蟹餐和大胃王海鮮套餐，7位以上有2鍋粥底。火鍋無限時包任食、任飲竹蔗水及汽水。適逢大圍新分店開幕，更推出升級生日優惠，有其中一天生日的朋友最多可獲三重生日禮遇！👇👇👇按圖看神秘升級生日優惠送甚麼👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

推廣期：即日至2020年1月31日（1月23至27日除外）

分店1：九龍灣宏開道13號景發工業中心地下7-8號舖 詳情／訂座：3188 8192 分店2：觀塘成業街19-21號成業工業大廈地下1號舖 詳情／訂座：2342 5137 分店3：大圍車公廟路69號顯徑邨地下3號亭 詳情／訂座：3188 3335

【7】香港半島酒店大堂茶座The Lobby：2人同行送蛋糕

優惠：著名的香港五星級酒店半島酒店以往曾推出生日免費吃晚餐，不過這個優惠一早已過時，切勿誤信網上流言！新的生日優惠是送免費糕，壽星於生日月惠顧大堂茶座四道菜套餐，每2至4位惠顧即送250克蛋糕，而5至8位則送500克蛋糕。需於3日前預訂，用餐時需出示出生日期證明。

推廣期：即日至2020年1月31日

大堂茶座The Lobby 地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂 詳情／訂座：2696 6772／2696 6693

【6】火薈中日火鍋：正價餐牌7折優惠

優惠：火薈主打火鍋，港、日、台、韓式食物配料也有，甜品菠蘿雪葩亦是人氣食品之一。壽星於生日月惠顧正價餐牌食物，即可享有7折優惠。留意優惠不適用於牛肉、海鮮、酒水及茶位。👇👇👇按圖看「火薈中日火鍋」食物款式👇👇👇

+ 8 + 7 + 6

推廣期：即日至2020年1月31日

火薈中日火鍋 地址：太子花園街239號嘉慶苑1樓 詳情／訂座：2338 7886

【9】香港愉景灣酒店Café bord de Mer & Lounge：75折優惠

優惠：這間餐廳主打國際美食，除了一般中西日菜，沙律吧的食品款式特別多，另外甜點亦造得精緻有心思。另設戶外餐桌，適合喜愛被自然景觀環抱的食客。壽星於生日月惠顧任何自助餐時段，可享全單75折優惠；如人數多，還有機會可獲贈生日蛋糕及法國氣泡酒。需於3日前訂座，並說明使用優惠，用餐時需出示身份證明文件作實。👇👇👇按圖看自助餐價錢，幾多位可能獲贈氣泡酒？👇👇👇

+ 6 + 5 + 4

推廣期：即日至2020年1月31日（1月24至28日除外）

Café bord de Mer & Lounge 地址：愉景灣海澄湖畔路88號香港愉景灣酒店地下 詳情／訂座：2295 8299

【10】神戶屋日韓放題：8人同行1人免費

優惠：這間位於旺角的放題店主推2小時任食日韓放題，供應超過200款食品。1月壽星於生日前或後7天之內，每4位惠顧，壽星可享半價；每8位惠顧則壽星可享免費食！另有一種生日優惠選項是獲贈生日蛋糕，不過不能與免費放題優惠同時使用。留意需提前3天預訂，並說明使用優惠。👇👇👇放題按入座時間有多種收費，按圖看各段時間放題價錢👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

推廣期：即日至2020年1月31日