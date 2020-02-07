元宵節｜4間老字號湯圓　必食米芝蓮佳佳、大良鴻輝記$18薑茶湯圓

明日（8日）就是一年一度的元宵佳節，當然要吃湯圓應節，一整年都甜甜蜜蜜！《香港01》飲食記者整理全港4間主打湯圓的老字號糖水店，包括北角炮台山福元湯圓、佐敦佳佳甜品、九龍城潮州合成甜品，以及荃灣的大良鴻輝記 。

【1】招牌三寶芝麻糊、杏仁糊、合桃糊@大良鴻輝記

大良鴻輝記是開業21年的老字號，也是荃灣中式糖水的代表之一！招牌糖水有三寶，包括標榜以古法製作、人手炒製的芝麻糊、合桃糊和杏仁糊，而薑茶芝麻湯圓亦非常受歡迎！

其中芝麻糊質感濃稠，口感順滑，甜度適中 , 芝麻香味濃郁。湯圓大大粒、外皮較厚，吃湯圓時更有流心效果，不過只有芝麻湯圓可以選擇！

😋😋😋按圖睇睇大良鴻輝記各款人氣糖水、價錢 👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

大良鴻輝記 地點：荃灣川龍街8號 電話號碼：2419 7711 營業時間：星期一至日 14:30 - 01:00

【2】北角老字號糖水店@福元湯圓

位於北角炮台山的福元湯圓，是區內的老字號糖水店，主打每日手工製作的湯圓和小丸子。手工製作的湯圓皮薄餡多，更帶有豬油香。招牌糖水有鴛鴦薑汁湯圓、酒釀桂花丸子、熱芝麻糊加湯圓等，網民評價湯圓夠大粒、外皮夠透薄又夠煙韌，重要的是內餡夠豐富，芝麻餡更有流心效果，咬下去時感覺非常澎湃！不過花生餡就較為遜色，整體沒有突出的地方。

酒釀桂花丸子的丸子比較大粒，而且粒粒都頗為飽滿，吃下去很煙韌有咬口。糖水的桂花香、米香都較為突出，但網民就指酒味較淡，喜歡酒味濃的朋友可能就覺得較為普通！

😋😋😋按圖睇睇福元湯圓的各款人氣糖水、價錢😋😋😋

+ 6 + 5 + 4

福元湯圓 地址：北角炮台山福元街7號利都樓地下I-1舖 電話：3106 0129 營業時間：星期一至日 16:00 - 00:30

【3】手工寧波湯圓最出色@佳佳甜品

開業近40年的佐敦佳佳甜品，連續三年獲米芝蓮指南推薦街頭小吃，連發哥都是常客！佳佳甜品主打手工寧波薑汁湯圓、生磨合桃糊、芝麻糊、腐竹薏米糖水等。手工湯圓由寧波師傅親自製造，並非現成買的湯圓。網民大讚薑湯的薑味夠辣、夠香濃，最適合冬天吃有驅寒之效！

湯圓頗為大粒，外皮夠薄夠煙韌，內餡的鮮磨芝麻蓉經過炒香，所以非常香濃，甜而不膩，一口咬下去芝麻蓉更有流心效果，令人吃完又想吃。

記者曾經試過白果薏米腐竹糖水加雞蛋、湯圓，腐竹糖水清甜，但不會過甜，腐竹味香濃，值得一試！熱騰騰的湯圓皮薄餡靚，芝麻內餡比想像中更加足料，更有爆漿效果，一不小心燙傷口！

😚😚😚按圖睇睇佳佳甜品的各款主打糖水、價錢😚😚😚

+ 3 + 2

佳佳甜品 地址：佐敦寧波街29號地舖 電話：2384 3862 營業時間：星期一至日 12:00 - 03:30

【4】主打清心丸糖水、芝麻湯圓@潮州合成甜品

位於九龍城的潮州合成甜品已有50年歷史，主打各款清心丸糖水和芝麻湯圓，包括芝麻湯圓、蓮子清心丸綠豆爽、腐竹薏米清心丸等。主打的清心丸是立體方形、呈透明狀，比芋圓更煙韌、硬實，不過網民就指清心丸的數量只有約10粒，份量太少。

芝麻湯圓亦是人氣之選，湯圓皮較厚，內有滿滿的芝麻餡，非常香濃！不過有網民就指芝麻餡不夠幼滑，吃下去顆粒感較明顯。而薑湯的辣味非常夠、甜味較少，冬天可以吃上一碗薑湯湯圓暖暖身！

👇👇👇按圖睇睇潮州合成甜品各款招牌糖水👇👇👇

+ 3 + 2