可換濾芯布口罩3個方法DIY自製　台醫生：日常生活戴布口罩就足夠

武漢肺炎（正名新冠肺炎）疫情之下，醫用口罩供不應求，炒賣價錢非人人能夠負擔。出街食飯、買餸都要口罩，那麼怎麼辦好？ 台灣醫生陳冠廷教大家自製布口罩，只要定期更換口罩中的濾芯，一般人普通日常生活，已起到保護作用，雖不完美，但總好過不戴。不少香港和台灣YouTuber也分享自製布口罩心得，本文整理了3段YouTube短片，教你自製布口罩。

奇美醫院麻醉部兼任主治醫生陳冠廷在Facebook分享，教大家自製布口罩。陳醫生表示，布口罩是資深醫護人員都不陌生的東西，他數年前在泰國、緬甸邊境的醫院義診時也遇過當地醫護人員戴著。布口罩製作簡單又環保，雖然不及外科口罩的效果，但至少能阻隔飛沫，重點是為口罩加上濾芯。

👇👇👇 什麼能作布口罩的濾芯？ 👇👇👇

《香港01》記者找了YouTube上教大家製作布口罩的影片，其中兩段更是參考了陳醫生的布口罩，各有優點，大家不妨參考。

YouTube頻道「Kosa Law」教你整時尚貼面布口罩：貼面、有鐵線

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YouTube頻道「RUBY YEH」教你整不用版型布口罩：無需版型、外形如外科口罩

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YouTube頻道「6YingWei快樂姊」教你整防疫布口罩：手縫都得！最貼近陳醫生分享設計

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