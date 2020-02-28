玉子將軍漢堡回歸兼7折　KFC麥當勞5款新品　附19張肯德基優惠券

即將踏入3月，麥當勞和KFC都宣布推出新品，包括之前廣受歡迎的將軍漢堡系列，這次更加碼推出「玉子雙層將軍漢堡」，讓粉絲加倍回味。文中更整理了肯德基最新19張優惠卷，隨時慳唔少！

麥當勞 —— 將軍漢堡再度回歸

麥當勞再度推出人氣餐點將軍漢堡系列。（莊堅毅攝）

將軍漢堡十分受香港人歡迎，不少人甚至在網上尋求醬汁食譜，粉絲一直期待麥當勞能再次推出這個系列。在萬眾期盼下，將軍漢堡將於3月2日再度歸來，更推出新款「玉子雙層將軍漢堡」，讓粉絲吃個過癮！

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受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）影響，不少麥當勞分店都決定更改營業時間，想知道你屋企附近的分店營業詳情，立即按圖查看！

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肯德基 —— 肉丸雞皇桶飯

KFC在Facebook上宣布推出新款桶飯「肉丸雞皇桶飯」。（KFC Facebook 截圖）

KFC肯德基日前亦宣布推出新款桶飯「肉丸雞皇桶飯」，份量十足，配上汽水或者熱蜜糖綠茶，只需$25起。

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