PizzaHut推IKEA肉丸批　3大快餐新品優惠　7折食麥當勞將軍漢堡

因為一張必勝客（Pizza Hut）外賣員工躺在宜家家居（IKEA）分店梳化上休息的照片引起網民熱烈討論，Pizza Hut隨即與IKEA合作，推出新品「必勝宜家批」。除了Pizza Hut外，3月還有2間快餐新品優惠，趕快看看吧！

【1】Pizza Hut —— 新品「必勝宜家批」

「必勝宜家批」與IKEA合作，採用IKEA招牌肉丸，加入辣肉腸、芝士和番茄醬，期間限定供應。記者以顧客身份打電話到Pizza Hut分店查詢了新品詳情，包括供應期限。

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【2】麥當勞 —— 將軍漢堡系列再度回歸

將軍漢堡十分受香港人歡迎，不少人甚至在網上尋求醬汁食譜，粉絲一直期待麥當勞能再次推出這個系列。在萬眾期盼下，將軍漢堡再度歸來，由即日起開始發售，更推出新款「玉子雙層將軍漢堡」，讓粉絲吃個過癮！

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受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）影響，不少麥當勞分店都決定更改營業時間，想知道你屋企附近的分店營業詳情，立即按圖查看！

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除了麥當勞外，其實還有很多大型連鎖餐廳提早關門，不想撲空的話，立刻查看其餘連鎖食店最新營業時間 👉👉👉武漢肺炎｜6間連鎖食店最新營業時間一覽 麥當勞及譚仔縮短營業

【3】肯德基 —— 肉丸雞皇桶飯、黑鑽松露點脆雞

KFC肯德基繼日前宣布推出$25桶飯「肉丸雞皇桶飯」後，亦推出了「黑鑽松露點脆雞」，以香草脆雞配搭黑松露醬，勢必吸引黑松露粉絲！

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