本地賞花｜長沙灣麗閣邨木棉花道　深水埗4間日式料理豪歎海鮮丼

大家對深水埗的記憶還停留在只有平民小食和車仔麵店？那就錯了！因為當區近年進駐了不少特色的日式小店，有不少高質的日食。這次《香港01》飲食記者教大家在長沙灣麗閣邨賞完木棉花後，再去相距只有約10分鐘步程的深水埗一帶搵食，4間日式食店間間高質，有齊專賣海鮮丼、串燒、壽司卷物及素食的小店。

位於深水埗長沙灣道的麗閣邨，是在鬧市之中的木棉花打卡熱點。麗閣邨麗萱樓對出的荔枝角道與東京街交界天橋，就有兩棵超高的木棉樹，鮮豔的木棉綻放時，連屋邨作背景拍攝也很美。👇👇 點擊等記者教你直達木棉道的路線 👇👇

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【1】宗像屋：只售4款視覺衝擊海鮮丼

宗像屋是售賣新鮮海鮮丼的日式餐廳，店裡只提供4款宗像丼，但每個海鮮丼有最少9款海鮮，並且讓食客同時享受到3種食法，包括傳統魚生飯、自製手卷及茶漬飯。👇👇 點擊即睇4款海鮮丼價錢及3種食法 👇👇

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【1】宗像屋地址：深水埗青山道60號地下B舖 路線：港鐵深水埗站D2出口，步行約5分鐘 營業時間：星期一至日 12:00-15:00 / 18:00-21:00 電話：21783322

【2】弄 · 燒：必試串燒的隱世和風小店

弄 · 燒位處在一條小巷之中，很容易走過而不為意。食店的樓面細小卻溫馨，單是餐牌已經很有特色，是以手撕的傳統日曆作設計，上面詳列出各種食物。雖然食店也有提供一般的主食，但網民一致認同小店的串燒十分值得一試。👇👇 點擊睇網民評價串燒如何出色及價錢 👇👇

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【2】弄 · 燒地址：深水埗福華街178號地舖 路線：港鐵深水埗站D2出口，步行約3分鐘 營業時間：星期一至六 12:00-15:00 / 18:00-22:00 電話：39969377

【3】御品·千之味：高質壽司、卷物，大推壽司蛋糕

製作用心美味的壽司不一定貴，御品·千之味就推出抵食的壽司和卷物，CP值很高。大家可選擇套餐或單點，用料全部很新鮮。👇👇 點擊睇必試清單 👇👇

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【3】御品·千之味地址：深水埗荔枝角道390號C號地舖 路線：港鐵深水埗站C2出口，步行約5分鐘，深水埗警置對面 營業時間：星期一至日 12:00-22:30 電話：37047177

【4】素年：日系簡約風素食

想在簡潔的日系風餐廳入面歎一餐，不一定要去無印，長沙灣就有主打素菜的文青餐廳素年。食店提供的菜式除了烹調都從簡，食材都適合素食人士，而素肉製作出色，連肉食人士都會喜歡。👇👇 點擊睇素食推介及價錢 👇👇

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【4】素年地址：深水埗福華街191-199號福隆大廈1號地舖 路線：港鐵深水埗站D2出口，步行約3分鐘 營業時間：星期一至日 12:00-22:00 電話：63383719 備註：午市可以walk in，但晚市必須訂座

🌺🌺🌺 同場加映：鬧市賞花｜長沙灣元州邨杜鵑花隧道 4間食店推介 平歎高質漢堡 🌺🌺🌺

除了木棉花，在長沙灣的元州邨其實還有杜鵑花隧道，預計3月下旬盛放。假如大家已經計劃去賞花後搵食，不妨Bookmark多4間高質小店。👇👇👇

TEA HUB：茶主題的西式糕品店

本港有很多不同主題的Cafe，但以茶作主題的文青Cafe就十分少了。TEA HUB裝橫有種無印良品的簡潔感，主打以茶入饌的菜式，由主食、小食以至飲品，都離不開各種茶。不過講到最出色又適合打卡的，就是各種口味的戚風蛋糕。點擊即睇「IGable」的特色美食 👇👇

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想知道其餘3間「IGable」的人氣食店推介，點擊睇全文 👉👉鬧市賞花｜長沙灣元州邨杜鵑花隧道 4間食店推介 平歎高質漢堡