鬧市賞花｜沙田公園繡球花盛放　3間抵食推介　必食60年文青麵店

「香港花卉展覽2020」原定3月舉行，但已經因應新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）取消，大家亦無緣見到花展主題花的繡球花。事實上，本港有許多鬧市中的公園都種植了不少繡球花。《香港01》飲食記者這次為大家介紹較少人去的沙田公園，一於避開人潮賞花後再到開揚餐廳歎美食。

繡球花由許多小花組成球狀，花的顏色根據土壤酸鹼度而定，因此大家會見到粉紅、粉藍及粉紫色的繡球花。本港的繡球花花期大概在3月至5月，繡球花盛放後最美的狀態大概可維持一個月左右，所以大家快趁這個機會賞花再搵食啦！👇👇👇 點擊睇沙田港鐵站至沙田公園最快捷方法 👇👇👇

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【1】牧羊少年咖啡館．慢遞館：博物館的開揚Cafe還有郵遞服務？

以旅遊作主題的「牧羊少年咖啡館」，早已是不少文青和旅人都知道的有名咖啡館。他們的第4間分店開在沙田的香港文化博物館，該店特色為有郵遞服務的百子櫃，讓食客留下寫給未來的明信片，再由餐廳在指定日子寄出。除了一般主食，Cafe更值得推介的有什麼？👇👇

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【1】牧羊少年咖啡館地址：沙田文林路1號香港文化博物館地下G6號舖營業時間：星期一至日 10:00-22:00 電話：27062267

【2】盛記麵家：逾半世紀麵店卻走文青風

盛記麵家是屹立沙田超過半個世紀的麵店，餐廳混合了文青和大排檔風格，亂中有序的裝橫佈置讓人覺得自己位處台灣的古舊小店之中。盛記早上是茶餐廳和麵店，晚上就變身成火鍋店，另外還有盆菜出售，十分有特色。點擊睇麵店如何走文青風？ 👇👇

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【2】盛記麵家地址：沙田瀝源熟食中心5號舖營業時間：星期一至日 06:00-16:00 / 18:00-23:00 電話：26926611

【3】La Terrazza Bar & Grill：城門河畔的寫意意大利餐廳

La Terrazza Bar & Grill在正沙田大會堂的天台花園，佔地大得來更可以欣賞城門河畔景色，旺中帶靜十分舒服。餐廳主打意大利菜，但選擇不多，適合大家與親朋好友間中來次浪漫約會。點擊睇什麼菜式值得一試？ 👇👇

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【3】La Terrazza Bar & Grill地址：沙田源禾路1號沙田大會堂天台花園營業時間：星期一至五 12:00-23:00；週末及公眾假期 11:00-23:00 電話：29402827

🌺🌺🌺 同場加映：鬧市賞花｜長沙灣元州邨杜鵑花隧道 4間食店推介 平歎高質漢堡 🌺🌺🌺

最近盛放得很美的還有位於長沙灣元州邨的簕杜鵑花隧道，而附近都有很值得到訪的人氣食店。記者到過附近的一間高質法國菜小店，價錢平民又食到新鮮的菜式，他的龍蝦Egg Benedict更是超吸引。

（李琬瑩攝）

Oui Oui Bistro：高質法式小店

法國菜不一定貴！長沙灣的Oui Oui Bistro就讓大家可以平民價錢食到高質法國菜。餐廳由法國藍帶大廚主理，每款食物都十分精緻美味。不少人都會叫餐廳的Egg Benedict，但這餐廳的Egg Benedict和一般的不同，想知有什麼不同？點擊睇介紹 👇👇

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還想知道有什麼美食推介，點擊睇全文 👉👉鬧市賞花｜長沙灣元州邨杜鵑花隧道 4間食店推介 平歎高質漢堡