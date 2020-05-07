網上熱話｜投訴玫瑰鹽無花香？16種食物名稱騙案　牛肉湯麵無牛肉

「菠蘿包無菠蘿」、「太陽餅無太陽」，一些玩到爛的食物名梗，更一度引起有否違反商品說明條例的嫌疑。不過，不排除有些食物名很容易令人誤會，上枱後才令人失望。有關的食物冤案例子，你又有無同感？《香港01》飲食記者為大家整理16種「食物騙子」。

台灣有網民在Facebook群組「爆怨公社」分享，表示有一日午餐去食牛扒，旁邊的一對夫婦在牛扒上枱後居然出現以下奇特的對話，令該名網民聽到頭昏腦脹 👇👇

老公我跟你說，這不是玫瑰鹽！ 老婆

你怎麼知道不是玫瑰鹽？這應該是吧？ 老公

這沒有玫瑰花香啊，當然不是玫瑰鹽……（下刪千字繼續發牢騷抱怨玫瑰鹽沒有玫瑰花香。） 老婆

（網上截圖）

其他網民看見這個分享，也紛紛爆笑並留言嘲諷：「她是想要吃洗澡用的玫瑰鹽吧？」、「玫瑰疹也沒有玫瑰花香！」、「太陽餅肯定有問題啊！」、「也太無知了吧！」、「老婆餅裡也沒老婆啊！」等。令人誤會的食物名又怎止玫瑰鹽？立即點擊以下16種食物名，測試自己會否誤會了 👇👇

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除了取其特色而命名，食物名也可能因文化差異而有所不同。「青蛙下蛋」根本沒青蛙，大家又是否知道那是什麼？立即點擊挑戰一下 👇👇

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