PizzaHut、7-11、Ikea、麥當勞4個10元飲食優惠　附KFC電子券任用

快餐店5月又推新優惠，$10就買到咖啡飲品！《香港01》飲食記者還搜羅了更多$10食品優惠，詳情看下文。 （下列優惠及菜式以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

是次搜羅4間店均推出$10食品優惠。有快餐店麥當勞（McDonald's）、必勝客（Pizza Hut）、宜家家居（Ikea）及7-11便利店。最抵一間可用$10買到1個飯！👇👇👇按圖看4間優惠詳情👇👇👇

KFC全日適用電子優惠券

另外還有肯德基（KFC）17張電子優惠券，其中8張可於早上11時前使用，其中最抵吃的早餐只需$12.5起。11時後午餐、下午茶及晚餐都適用的有9張，葡撻只需$5.5、細磨菇飯$8便買到，還包括本月新推出的「椒麻脆辣雞」餐。👇👇👇按圖看KFC 17張優惠券，「椒麻脆辣雞」系列可使用到5月27日，其他則5月24日前無限使用👇👇👇

+ 13 + 12 + 11

💡同場加映：外賣7大衛生貼士💡

叫外賣時只要做多一步，就能降低感染新冠病毒的機會。除此之外，買茶飲亦有應該注意的地方，立即按圖記熟以下貼士，在家安心用餐👇👇👇

+ 3 + 2

想知要自保仲可以點做？立即觀看全文👉👉👉外賣7大衛生貼士｜叫外賣都感染新冠肺炎？吃外賣前要做這一步！🖱️🖱️🖱️