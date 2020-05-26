譚仔三哥推限定酸辣撈薯粉　記者實試好唔好食？附2間伴麵店推介

譚仔三哥繼母親節推出花膠雞米線後再有新搞作，推出夏日限定產品酸辣撈薯粉，不少網民均表示有興趣一試。究竟新品味道如何？夏日特飲又是否值得一試？《香港01》飲食記者於產品推出首天親身實試，為大家一試究竟！

譚仔三哥推出夏日限定酸辣撈薯粉，不少網民都表示好奇。（Facebook@譚仔三哥米線 ）

記者於推出首天（26日）前往實試，入座後發現現場接近三分之一的客人，都點了酸辣撈薯粉，看來不少客人都對此新產品感到非常好奇。未知是否因為撈薯粉是首天供應，廚房姐姐未熟習的關係，記者發現撈薯粉的上菜速度比一般湯米線慢，同桌同事點的米線上枱後近10分鐘，撈薯粉才送到。酸辣撈薯粉好唔好食？可否轉米線？各配料味道如何？還有兩款新特飲又好唔好？點擊下圖看記者誠實食後感👇👇👇

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新產品以外，亦新增貼心服務，提供「圍身」，想知有沒有用？點圖即看貼心「圍身」👇👇👇

綜合份量和味道，定價$39的酸辣撈薯粉還算合理，喜歡重口味或是想試新產品的話都值得一試，不過建議大家要慎選配料，又或是加配記者推介的特飲，解一解膩。如果譚仔三哥不是你杯茶，但又想在夏天吃伴麵？以下2間食店是好味推介👇👇👇

【1】兩姊妹涼皮有限公司 地址：太子柏樹街15號地舖 電話：65373913 【2】新川美食 地址：太子砵蘭街414號 // 紅磡必嘉街93號黃埔唐樓C104舖 電話：36898128 // 23642788

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