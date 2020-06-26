糧尾恩物｜4間逆市價$20超抵飯　太子海南雞飯　深水埗雙併燒味飯

現在食一餐茶記，閒閒地都要40、50元起，但有餐廳堅持推出逆市價「廿蚊飯」，只需$20就能吃到大盒飯餐，甚至連飲品，絕對是糧尾和窮人恩物。《香港01》飲食記者整理4間抵食推介，真的廿蚊就能KO一餐。

【1】快靚正燒味粉麵茶餐廳：街坊都排長龍斬料燒味店

深水埗一向燒味店多，而且不少提供大大盒平價飯盒，但水準參次，而快靚正燒味則是不少網民大讚好食的燒味店，平日都有大量街坊斬料加餸。只要$20就食到快靚正的抵食燒味飯連飲品？點擊圖片睇抵食燒味飯供應詳情 👇👇

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【2】哪嗎餐廳：人情味濃的舒適Cafe、餐點大件夾抵食

因不同媒體介紹而廣為人知的哪嗎餐廳，堅持每到午市時間都提供價格相宜的$20飯餐給區內長者及學生，而且份量並無將價就貨，一家大小去光顧的話是不錯的選擇。餐廳推出的餐點都是無味精，點擊睇必食推介 👇👇

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【3】八道餐廳：廿蚊有找抵食飯盒

$18一盒飯去邊度搵？位於慈雲山的八道餐廳就推出多款特價外賣飯盒，不用$20，而且長者買更平。想知有什麼飯餐可以這麼抵食？點擊圖片睇抵食選擇及供應時間 👇👇

【4】湖南老家飯店：必食$20人氣海南雞飯

大家只要在Google打「太子海南雞飯」，一定會搜尋到$20的海南雞飯，因為這個抵食的海南雞飯早已廣為人知。前身為「MAY姐泰主場」的外賣店，改名後依舊在同一位置，除了馳名的海南雞飯，還提供家常餸菜飯，全部劃一$20，想知外賣店位置，點擊圖片睇詳情 👇👇

【1】快靚正燒味粉麵茶餐廳 地址：深水埗基隆街383-385號地下 營業時間：星期一至日 07:00-21:15 電話：27283009 / 27285008

【2】哪嗎餐廳 地址：觀塘翠屏道11號觀潮浸信會1樓 營業時間：星期一 12:30-20:30；星期二、星期四至日 07:30-20:30；星期三 07:30-14:00 / 15:00-20:30 電話：65233217

【3】八道餐廳 地址：慈雲山毓華街80A號嘉華大厦地舖 營業時間：28081996 電話：星期一至日 07:00-22:30

😋😋😋 同場加映：印尼撈麵識食一定打孖食！印尼撈10件共鳴事 撈醬唔勻最崩潰 😋😋😋

講到抵食，$10至$12一大包的印尼撈麵絕對是窮人恩物，煮一包做早餐或者打孖做晚餐再加配餸又一餐。大家第一次食印尼撈麵又是幾時？大家都覺得剪開醬包好煩，但總是跟著自己最愛formula煮出最好食的撈麵，還有什麼共鳴事？點擊圖片睇睇 👇👇

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