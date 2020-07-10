西九龍中心溜冰入場$5　附深水埗7間人氣美食　必食宗像屋海鮮丼

炎炎夏日，最好去溜冰場溜冰消暑。深水埗西九龍中心飛龍冰上樂園推出$5入場優惠，直至7月15日都用得。《香港01》飲食記者更整理附近7間人氣日式小店和Cafe，等大家溜冰前後去搵食。

西九龍中心的飛龍冰上樂園延長了入場費優惠，即日起至7月15日，星期一至五入場只需$5，而星期六、日及公眾假期亦只是$10。想知道幾點可以享用優惠，最好出發前致電溜冰場查詢（電話：23079264）。

（Dragon Centre 西九龍中心 Facebook截圖）

溜冰前後當然要去醫肚，以下整理7間日式小店和Cafe，各有特色，但共同點是人氣爆燈，想食可能要早點訂座或排隊。

【1】宗像屋：只售4款視覺衝擊海鮮丼

宗像屋是售賣新鮮海鮮丼的日式餐廳，店裡只提供4款宗像丼，但每個海鮮丼有最少9款海鮮，並且讓食客同時享受到3種食法，包括傳統魚生飯、自製手卷及茶漬飯。👇👇 點擊即睇4款海鮮丼價錢及3種食法 👇👇

+ 5 + 4 + 3

【1】宗像屋 地址：深水埗青山道60號地下B舖 營業時間：星期一至日 12:00-15:00 / 18:00-21:00 電話：21783322

【2】御品·千之味：高質壽司、卷物，大推壽司蛋糕

製作用心美味的壽司不一定貴，御品·千之味就推出抵食的壽司和卷物，CP值很高。大家可選擇套餐或單點，用料全部很新鮮。👇👇 點擊睇必試清單 👇👇

+ 7 + 6 + 5

【2】御品·千之味 地址：深水埗荔枝角道390號C號地舖 營業時間：星期一至日 12:00-22:30 電話：37047177

【3】素年：日系簡約風素食

想在簡潔的日系風餐廳入面歎一餐，不一定要去無印，長沙灣就有主打素菜的文青餐廳素年。食店提供的菜式除了烹調都從簡，食材都適合素食人士，而素肉製作出色，連肉食人士都會喜歡。👇👇 點擊睇素食推介及價錢 👇👇

+ 4 + 3 + 2

【3】素年 地址：深水埗福華街191-199號福隆大廈1號地舖 營業時間：星期一至日 12:00-22:00 電話：63383719 備註：午市可以walk in，但晚市必須訂座

【4】六本木日本料理：超人氣高質居酒屋

整間都全木裝橫的六本木日本料理，讓客人感覺置身日本居酒屋之中。由於六本木日本料理所用的食材每天日本直送，未到入座一刻都難以估計當天有什麼美食。小店幾乎每日都一位難求，想食到可能要坐吧枱，或者盡早訂座。立即點擊睇食客推介 👇👇

+ 2

【4】六本木日本料理 地址：深水埗青山道66號建文大廈地下5-6號舖 營業時間：星期一至日 12:00-15:00 / 18:00-23:00 電話：25120001

【5】COTD Coffee：簡約風純白咖啡店

COTD Coffee裝橫走日系簡約風，店面較細，提供的座位不多，想留一個下午的話這裡並非合適地點。店內只有幾張藝術感十足的白色正方體椅子。水泥地板、綠色盆栽添加整體清新感。小店現有不少適合夏天的飲品，例如檸檬梳打和西柚梳打等。點擊圖片睇較特別的飲品 👇👇

+ 2

【5】COTD Coffee 地址：深水埗大南街172-174號地下B號舖 營業時間：星期一至日 11:00-19:00 電話：/

【6-7】合舍：內有兩間隱世素食moono及Alive Food Co.

不說不知，藝文創意空間「合舍」裡面就有兩間素食品牌進駐，都是於2020年4月才開業。全素甜點品牌moono主打天然材料製成的精緻甜品，每件糕點無論由視覺到口感都令人滿足。Alive Food Co.則是主打主打自家製酸種麵包。點擊圖片睇兩間品牌必食推介 👇👇

+ 4 + 3 + 2

【6】moono 地址：深水埗大南街186號地下（合舍內） 營業時間：星期三至日 12:00-19:00 電話：/ 【7】Alive Food Co. 地址：深水埗大南街186號地下（合舍內） 營業時間：星期三至日 12:00-19:00 電話：91944219（只限Whatsapp）

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

🍰🍰🍰 同場加映：古早味蛋糕店排隊熱潮5大原因！推介4間人氣店 古早記軟綿重蛋香 🍰🍰🍰

近年古早味蛋糕店在本港越開越多，到底有什麼原因令大家願意排長龍去買？點擊圖片睇原因 👇👇

+ 3 + 2

想知4間人氣古早味蛋糕店推介，立即點擊睇全文 👉👉古早味蛋糕店排隊熱潮5大原因！推介4間人氣店 古早記軟綿重蛋香