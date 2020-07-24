PHD新出紅豆抹茶Pizza　衝擊視覺5大伏位　記者實試：見到唔開胃

PHD薄餅博士貴為「Pizza界的明將」，最近推出了「粒粒紅豆抹茶薄餅」，令一班網民以為明將壽司師傅轉行整Pizza。網民反應熱烈，《香港01》飲食記者當然親自為大家試伏，果然不負眾望地有5大伏位。

PHD新出「粒粒紅豆抹茶薄餅」，絕對稱得上是「Pizza界的明將」。（PHD網頁截圖）

PHD限量推出「粒粒紅豆抹茶薄餅」，立即讓人想起明將壽司經典的「紅豆軍艦壽司」。記者於7月24日實試薄餅界的「抹茶紅豆空艦」——「粒粒紅豆抹茶薄餅」，一打開外賣盒就先受到強烈的視覺衝擊，雖然入口未至於很難食，但少點勇氣都要舉白旗投降。立即點擊圖片睇記者總結這紅豆抹茶薄餅的5大伏位 👇👇

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記者在此提提大家，為了減少與外賣員的接觸，最好選擇以信用卡付款。Pizza送到後，送貨員會電話聯絡你並在大堂交收。另外，對於這個新出的「Pizza界紅豆軍艦」，網民反應很熱烈，睇睇網民點講 👇👇

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對於飲食業各種神奇的事，網民都很好奇，例如無解為何All Day Breakfast可以賣得很貴，點擊圖片睇睇另外被點名的「憑什麼賣那麼貴的食物」，最近不少人氣食物都有上榜呢！ 👇👇

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