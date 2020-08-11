火鍋外賣套餐直送上門$140起　酒鍋8折/陸陸雞煲$1/海鮮蒸氣鍋

香港人無火鍋不歡，一年四季都要打邊爐。但在限聚令及晚市禁堂食的規例下，想一大班人打邊爐的確很有難度。想一解心癮，不妨考慮訂購直送上門的火鍋套餐，《香港01》飲食記者整理12大提供火鍋套餐優惠的餐廳，還有雞煲及海鮮鍋等選擇，低至$140起。

現在安坐家中打邊爐都不是問題，因為不少餐廳及平台均提供直送上門服務，當中有雞煲及海鮮煲等，而且低至人均$140起。大家只需提早至少兩日落單，就可安坐家中享用美食。

🍲火鍋之選

+ 12 + 11 + 10

🐔雞煲之選

+ 4 + 3 + 2

🦞海鮮之選

+ 2

😎至抵方法

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