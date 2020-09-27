日本韓國都有中秋節？月餅原來係咁樣... 習俗仲要一大早全家掃墓

每年農曆8月15日中秋節，中國傳統都會一家人吃團圓飯、吃月餅、點燈籠兼賞月，旨在與家人聚首一堂，共慶佳節。原來日本和韓國都一樣有中秋節，習俗卻與中國的大不同，也有當地獨特的「月餅」，十分有趣！

日本和韓國都有中秋節，習俗卻與中國的大不同，也有當地獨特的「月餅」。（Unsplash）

日本中秋節吃「月見糰子」

日本的中秋節稱為「十五夜」，一般日本家庭都會在家中擺放「月見糰子」（だんご）及栗子等祭品，答謝大自然的恩惠。月見糰子是和菓子的一種，由糯米粉製成，口感軟糯煙韌。有餡的糰子多是紅豆，淋上甜醬油或蘸黃豆粉吃。以15粒月見糰子堆叠成金字塔形，十分講究。十五夜亦有賞月活動，稱為「月見」，不過日本的中秋節則無假放！

以15粒月見糰子堆叠成金字塔形，十分講究。（Getty Images）

韓國中秋節吃「松餅」兼全家去掃墓

韓國亦有中秋節，稱為「秋夕」（추석）。舊時韓國農業社會為慶祝秋收，韓國人在中秋節時，一大早全家一起去掃墓，拜祭祖先，以感謝祖先的保佑。對韓國人而言，秋夕是重要的日子，他們都有賞月的活動，但當地的月餅卻與中國傳統的蓮蓉蛋黃月不同。韓國月餅稱為「松餅」（송편），七彩繽紛的糯米皮，餡料混合不同食材，如栗子、紅豆、堅果、芝麻、花生、菠菜、紅蘿蔔等，賣相吸引，味道多變。

韓國月餅稱為「松餅」。 (Getty Images)

即使各地習俗有所不同，但大旨都是答謝大自然，透過食物與家人團圓。今年中秋節在新曆10月1日，天文台預告翌日（2日）清晨5時5分出現滿月，有意賞月的話記得留意了！

今年中秋節在新曆10月1日，天文台預告翌日（2日）清晨5時5分出現滿月。（Unsplash）

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