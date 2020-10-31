Staycation∣抵 ! 4百蚊住諾富特世紀酒店　包早餐+和牛晚餐送清酒

在香港吃一頓有質素的日本菜並不便宜，但現在人均不用$400便能吃一和牛日式料理晚餐，早餐，還有能住一晚港島酒店Staycation，實在抵玩！香港諾富特世紀酒店推出「尋和味」住宿套票，$798由即日起至11月30日預購並入住，可享一晚雙人高級客房住宿，不但包日本料理晚餐和雙人早餐外，更送清酒一壺，生日或節慶亦有驚喜。

香港諾富特世紀酒店推出「尋和味」住宿套票，$798由即日起至11月30日預購並入住，可享一晚雙人高級客房住宿，不但包日本料理晚餐和雙人早餐外，更送清酒一壺，生日或節慶亦有驚喜。（香港諾富特世紀酒店）

$798 香港諾富特世紀酒店Staycation套票包括：

1. 一晚雙人高級客房住宿(2位入住）

2. 房內享用用和牛日式料理晚餐 + 雜錦魚生壽司拼盤+雜錦串燒、關東煮及松葉蟹棒蟹籽沙律+宇治抹茶木糠布甸

3. 每房奉送清酒一壺

4. 免費於房內享用翌日雙人早餐(只限星期日至四入住-免費翌日早餐不適用於星期五、六及公眾假期前夕入住)

5. 生日或節慶驚喜

6. 免費享用房內迷你吧

7. 免費延遲至下午2時退房(視乎酒店當天情況而定)

8. 2人1房$798起

9. 星期五，六及10月25日入住附加費(每房每晚)$100

10. 升級至套房(46平方米)附加費(每房每晚)$650

11. 升級至雙人人 Le Café「尋和味」料理篇自助晚餐附加費(每房每晚)$360

12. 由即日起至2020年11月30日可於香港01預訂，並適用於至11月30日期間入住

是次優惠Staycation套票，只是兩餐餐飲已值回票價，消閒散心一流！（香港諾富特世紀酒店）

香港諾富特世紀酒店位於香港島灣仔區核心地段，從酒店到香港會議展覽中心、旅遊熱點及購物商場等都只是數步之遙，地理位置優越。酒店擁有509間全面翻新的客房，設計時尚新穎，備有免費無線寬帶服務(Wi-Fi) 。飽覽部分維多利亞港的醉人景觀及一系列商務休閒設施，如餐廳、室外游泳池、健身室及會議室等，施設齊備。是次優惠Staycation套票，只是兩餐餐飲已值回票價，消閒散心一流！

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/30)

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