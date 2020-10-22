Burger地圖第1集來到黃埔試食Nomad Burger，小店近期人氣高企，周末未開店就出現人龍，事緣有款漢堡在Instagram洗版，放入原隻龍蝦，非常澎湃，吸引大家搶住去食兼打卡！

【Burger地圖】 🍔小威妹熱愛Burger，餐廳如果有賣Burger，必定會毫不猶疑點來試試。Burger的靈魂當然是漢堡扒，最緊要夠Juicy、牛味夠濃！ 🍔 目標是食遍全港Burger，親身試過之後話你知每間Burger店的CP值。 🍔 漢堡評分滿分為5個漢堡、小食評分滿分為5個漢堡，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

限量啖啖肉原隻龍蝦堡，手快有手慢冇！

小店最受歡迎的Burger，必定非波士頓龍蝦安格斯漢堡莫屬，使用了原隻龍蝦，夠晒足料。立即按圖睇龍蝦Burger和小食食評🍔👇👇

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小店亦有自選Burger，客人可以根據自己的喜好自選麵包、餡料和醬汁，小店更貼心地附上生酮麵包的選擇，即使戒碳水化合物的朋友亦可以安心享用。餡料方面，除了有安格斯牛肉，亦有雞扒、豬肉、蝦餅、烤菇等。醬料亦有多種款式，包括麻辣醬、芥末蛋黃醬、松露蛋黃醬等。

😋😋😋想知升級做套餐幾錢，立即按下圖睇睇👇👇👇

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🍔同場加映：全港20間高質爆汁漢堡🍔

除了Shake Shack、Five Guys、Triple O's等連鎖漢堡包店外，還有不少漢堡包小店。《香港01》飲食頻道記者精選了全香港20間高質漢堡店，包括嘉寶漢堡、鬍鬚仔、Burgerman、Burger Home等，有一間更只需$15就食到！

【1】嘉寶漢堡 —— 爆汁烤菇芝士牛堡

「嘉寶漢堡」總店位於葵涌光輝圍，一直非常受街坊歡迎，後來再於尖沙咀開設分店。小店主打港式漢堡，除了基本的牛肉漢堡外，還提供雞肉、豬肉、蝦肉及羊肉漢堡，全部都以慢煮方式烹煮，更能鎖住肉汁。

大家不妨加$15升級做套餐，包含一款飲料和一款小食，可選擇小店的招牌炸燒賣或薯格。

🍔🍔🍔 按圖即睇網民推薦的爆汁Burger口味、價錢，以及兩間分店的餐點 🍔🍔🍔

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嘉寶漢堡 地址：葵涌青山公路葵涌段499號嘉寶大廈地下A&B號舖 營業時間：星期一至六12:00 – 21:00，星期日及公眾假期休息

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