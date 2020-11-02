工作辛苦又無處可以放鬆，如果來一個悠閑的下午茶，簡直有Healing作用！望住靚景歎個下午茶，打個靚卡，平常的煩惱頓時一掃而空！《香港01》飲食頻道記者爲大家精選全港酒店下午茶11月最新推廣，包括The St. Regis、朗廷、Rosewood、JW Marriott、Cordis、Hotel Icon、W酒店、喜來登、香格里拉等共26間酒店。大家記住Bookmark，一有最新推廣主題，記者就會更新！ （下列優惠價錢詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】The St. Regis——餐車自選鹹甜點

位於The St. Regis的The Drawing Room一直都是大家享受下午茶必去之地！最特別是下午茶的餐點並非使用傳統三層架盛載，而是用手推車推到客人面前，讓客人自選想吃的款式！客人先從餐車挑選四款鹹點，有黑松露芝士蘋果三文治、煙三文魚芝士貝果等，吃完鹹點之後可以享用鬆餅，然後在餐車自選四款甜點。

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

【2】朗廷酒店——粉紅主題少女心爆棚

響應10月、11月的乳癌關注活動，The Langham推出「粉紅之約」下午茶，粉紅色的甜點十分IG-able，日式士多啤梨蛋卷、荔枝慕絲、粉紅Cupcake都很吸睛，而且每售出一份下午茶，將向香港乳癌基金會捐出港幣10元。

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【3】Rosewood瑰麗酒店——五道菜精緻下午茶

瑰麗酒店的下午茶同樣是不少人的首選，將下午茶分成五道菜上，由第一道菜三文治開始，到中段的鬆餅及兩道甜品，而最後一道菜更是朱古力餐車，全車都是朱古力甜品，朱古力控必去！

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【4】JW Marriott——經濟價錢矜貴食材

香港JW萬豪酒店大堂酒廊的下午茶，用上不少矜貴食材，包括鮑魚、虎蝦、松露等，以三層銀器下午茶架奉上。下午茶已包TeaWG茗茶及Graffeo咖啡，如果想喝酒，可以加100元加配香檳。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【5】The Murray——珍珠奶茶控必去

The Murray美利酒店一向是打卡熱點，建築裝潢都是各位女性打卡必到之處，當然少不得下午茶！這次的下午茶主題為珍珠奶茶，最特別是供應三款純素珍珠奶茶飲品，使用植物奶調製！而奶酪鬆餅都是使用燕麥火麻奶，適合純素人士。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

【6】悅來酒店——愛麗絲主題下午茶

悅來酒店的餐廳Simplicity推出愛麗絲主題下午茶，全間餐廳都有相應裝飾，連門口、樓梯的裝飾都超有心思！下午茶從架子開始就已經十分華麗，更裝有多款精美的愛麗絲主題鹹甜點，打卡一流！

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

【7】Cordis——海洋寶盒下午茶

康得思酒店就使用海鮮製作下午茶，一系列特色鹹點如三文魚他他、炸西班牙海鮮飯丸子等都用上可持續發展的海鮮。而且配上特製的黃金菠蘿特飲，十分清新冰爽。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【8】Hotel Icon——GODIVA主題

Hotel Icon維港薈推出GODIVA主題的聖誕下午茶，即日起可以預約，最特別是朱古力小熊，超級精緻！除了可以享受朱古力主題的下午茶，更可以無限享用GODIVA黑朱古力軟雪糕！

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【9】香港文華東方酒店——金星歷奇下午茶

以透明玻璃球體盛載，新奇的擺法超值得打卡！下午茶鹹點使用魚子醬、鵝肝醬等矜貴食材。而甜品方面，栗子雲呢拿銀粉馬卡龍、咖啡榛子金磚蛋糕都很吸睛！與金星珠寶合作的下午茶，享用此期間限定下午茶的賓客，將可獲贈價值2000元的金星珠寶現金禮券。

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【10】喜來登酒店——送雪花秀人參煥顏護膚品

喜來登酒店10月份下午茶就與雪花秀合作推出「蔘」動幻想曲香檳下午茶，以人蔘及其他韓式材料製作多款鹹甜點，當中人蔘蛋白梳乎厘更是滋養之選！每客下午茶都會附送雪花秀人參煥顏體驗裝一份，現時酒店下午茶更有8折優惠！

👇👇👇點擊睇供應時段及8折優惠👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

【11】嘉里酒店——秋冬香水主題下午茶

Kerry Hotel聯乘Atelier Cologne推出「冬日庭園之戀下午茶」，以香水內天然成份配合秋冬食材入饌！現在凡惠顧「冬日庭園之戀」下午茶，可獲贈限量Atelier Cologne節日禮品，包括香氛陶瓷兩份及精醇古龍1.7毫升體驗裝2支。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

【12】九龍香格里拉酒店——送Darphin護膚品

九龍香格里拉大酒店10月至11月與法國護膚品牌Darphin合作推出最新下午茶，以牡丹、山楂和洋甘菊等元素入饌，並以招牌鳥籠四層架盛載。菜式有鴨肝、雲呢拿忌廉撻配洋甘菊凍、山楂牛奶朱古力等。每惠顧一份可獲贈限量Darphin皇牌護膚體驗套裝。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【13】帝京酒店——PAUL & JOE貓咪主題下午茶

粉紅控必睇！帝京酒店與品牌PAUL & JOE聯乘推出主題下午茶，這個下午茶的鹹點比較少，而且是魚生刺身、帆立貝等菜式，另有馬卡龍、慕斯蛋糕等甜點。供應日期至11月30日，凡惠顧兩位用套餐，可獲贈PAUL & JOE凝潤柔肌旅行套裝一份。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【14】8度海逸酒店$98Häagen-Dazs™下午茶

8度海逸酒店推出聯乘Häagen-Dazs™的下午茶，主打哈密瓜口味雪糕，另外更使用多款水果，如8度海逸酒店皇牌芒果系列甜點，更有熱情果沙冰特飲，及Häagen-Dazs™送出的隨身化妝鏡一塊。價錢十分親民，原價為每位168元，於酒店eShop訂購會有優惠，只需每位98元就可以享用！

👇👇👇點擊睇下午茶👇👇👇

【15】四季酒店——高質外賣下午茶

四季酒店早期推出外賣下午茶大受歡迎，最近就更新Menu，推出最新的外賣下午茶！另外亦有推出素食下午茶。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【16】Ritz Carlton——秋日下午茶

Ritz-Carlton推出秋日主題下午茶，用南瓜、栗子爲主題，製作多種鹹甜點，十分適合秋日前往享用！而且大堂酒廊位於102樓，景色超靚！

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【17】Conrad——大熱外賣下午茶送小熊

港麗酒店為慶祝30周年，推出各類優惠，當中話題之最可謂Lobby Lounge外賣下午茶75折，共有12款鹹甜點，放置於四層外賣架，就算外賣下午茶帶回家都十分打卡able，更加贈送周年限量港麗小熊玩偶！

👇👇👇點擊睇價錢及訂購方法👇👇👇

【18】W酒店——聯乘M·A·C化妝品

Hotel W的WOOBAR推出M·A·C閃爍光影下午茶套餐，與M·A·C化妝品牌聯乘

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【19】半島酒店——恆久經典英式下午茶

歷史悠久的半島酒店，一直是不少人吃下午茶首選。在大堂茶座歎傳統英式鬆餅、半島靚茶之外，更有大堂現場弦樂演奏，即刻有英國貴婦感覺！以前半島酒店下午茶只可以於供應時間内Walk-in，先到先得，不過因應疫情，現時提供有限度訂座服務！

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【20】港威酒店——免費寄送明信片

港威酒店Three on Canton與英國茗茶品牌Twinings合作推出「品茗寄意下午茶」，有10款以茶葉入饌的茶味美點！客人可選配咖啡、Twinings茶、雞尾酒或無酒精雞尾酒享用。此外，惠顧下午茶可以獲贈明信片，大家可以在港威酒店的英式郵筒免費寄出明信片。

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【21】Marco Polo——意大利風情下午茶

Afternoon Tea Set共有12款茶點，包括5款鹹點及7款甜點，當中有不少都有意大利元素，例如印上意大利國旗顏色的鴨肝杏仁馬卡龍、意大利名物巴馬火腿薄餅等。除咖啡、茶及馬哥孛羅伯爵葡萄冰茶外，還可選配傳統意大利開胃雞尾酒Aperol Spritz、特色咖啡雞尾酒、熱朱古力牛奶或紅莓賓治。

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【22】海景嘉福酒店——使用Tea WG茶

海景嘉福酒店的下午茶甜點以茶入饌，分別以Tea WG 優質綠茶、黑茶及紅茶製成！最特別是用茶代替咖啡製作Tiramisu！而馬卡龍則加入伯爵茶，比平時的馬卡龍更為清香！

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【23】黃金海岸酒店——綠茶主題

黃金海岸扒房誠意呈獻「綠茶派對」下午茶，搜羅多款來自日本不同縣的綠茶，製作不同甜鹹點。大家可以一邊觀賞海景，一邊歎下午茶！

【24】沙田萬怡酒店——芝士控必去

用芝士製作12款鹹甜美點，炸芝士馬鈴薯餅、藍芝士軟心撻、意大利芝士咖啡忌廉泡芙等都是芝士味滿滿！

供應日期10月1日至12月13日， 每天14:30-17:00，每份兩位用，港幣338元。

【25】萬麗海景酒店——玫瑰士多啤梨主題下午茶

Renaissance HK推出迷人莓瑰下午茶，以韓國士多啤梨及玫瑰製作多款鹹甜點，連飲品都是士多啤梨主題的玫瑰士多啤梨鮮奶咖啡，是11月、12月草莓季節必吃的下午茶！先時更可以有半價優惠，即刻睇睇點樣有優惠！

👇👇👇點擊睇優惠👇👇👇

【26】數碼港艾美酒店——竹園品嚐和風下午茶

數碼港艾美酒店的Umami餐廳+酒吧，將於於周末及公眾假期推出和風下午茶，餐點全是和風口味，有蟹籽沙律、壽司卷、羊羹等食物。最特別是可以在餐廳外的竹園區域享用，好似置身日本！

👇👇👇點擊睇優惠👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

想知道超抵酒店Staycation食住優惠，例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉酒店優惠2020｜香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新

💡同場加映：7大特色下午茶！💡

一講下午茶就想起英式鬆餅、三層架？其實現在有很多特色下午茶，例如寬巷子的火鍋下午茶、麥生記冰室的港女下午茶等，如果最近已經開始對Scone厭倦，大家不妨一試這些特色下午茶！

【1】CURATOR——梵高主題送兩杯印畫咖啡

位於尖沙咀K11的CURATOR，推出梵高主題下午茶，各款鹹甜點放在裝有名作《阿爾勒的卧室》畫框之上，有迷你安格斯牛漢堡、焦糖金奇異果撻、士多啤梨玫瑰撻、經典雜錦馬卡龍、英式鬆餅等多款下午茶美點。最特別是Artsy印花咖啡，除了梵高名作，都可以挑選自己想要的圖案！印上自己的嘜頭都可以！

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

想知道全部特色下午茶？立即觀看全文👉👉👉下午茶2020｜必試7個特色High Tea低至$69 梵高主題送印畫咖啡