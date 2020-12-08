日前有內地網民發現韓國人氣綜藝節目《Running Man》最新一集中，大富翁遊戲地圖上的「北京」和「台北」分別配上中國五星紅旗及青天白日滿地紅旗，引起大批內地網民不滿，認為節目組有辱華之嫌，要求節目組道歉，亦有Fans 為節目辯護。

其實《Running Man》開播10年以來擁有大批fans，到海外拍攝必定引起騷動，多年前來港拍攝時更一度癱瘓商場。節目組來香港拍攝時走遍各地景點，更吃盡多款地道美食，《香港01》飲食頻道記者為大家精選了當中5間餐廳，一於跟著劉在錫等主持搵食！

【1】am.pm —— 即叫即整梳乎厘班戟

《Running Man》兩年前來港拍攝時，曾嘗試跟隨周潤發的腳步企圖「野生捕獲」發哥，發現他曾經光顧位於油麻地的一間梳乎厘班戟小店。店面造型為一架黃巴士，顏色鮮豔奪目。小店主打梳乎厘班戟，全部即叫即整。梳乎厘班戟非常fluffy，蛋香味濃，而且入口即溶，味道一流！

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am.pm 地址：油麻地彌敦道560譽發廣場地下B舖 營業時間：星期一至日13:00 - 22:00

【2】添財記 —— 72年老字號粥店

劉在錫等人到九龍城這個發哥經常出沒的地點，最後來到這間粥店。小店有72年歷史，是發哥經常光顧的早餐店。老闆每天凌晨兩點就會開始煮粥，質感綿滑，當中人氣比較高的是艇仔粥和發哥最愛的魚片牛肉粥。另外炸兩腸粉也是必點的美食之一，腸粉是即叫即拉，油炸鬼亦是即炸，非常高質。

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添財記 地址：九龍城龍崗道35號地舖 營業時間：星期二至日 07:00 - 17:00（星期一休息）

【3】麥文記 —— 米芝蓮推介

節目組要求劉在錫等人從香港人口中推薦食牛扒才能過關，他們詢問的士司機有甚麼推介的美食，司機便載他們到麥文記。餐廳曾經獲得米芝蓮必比登推介，最出名的是鮮蝦雲吞麵，與坊間用蝦和豬絞肉混合而成的餡料不同，麥文記的雲吞只有蝦，蝦肉超級飽滿！另外生麵堅持以人手製作，加入鴨蛋，蛋味香之餘麵質亦非常爽彈。

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麥文記 地址：佐敦白加士街51號地下 營業時間：星期一至日 12:00 - 22:00

【4】沾仔記麵食 —— 超大粒雲吞

食完麥文記後，劉在錫等人再次詢問途人，怎料得到的答案是還是雲吞麵，令他們崩潰！沾仔記的雲吞與一般細細粒的雲吞不同，這裡供應如乒乓球般大的雲吞，裡面足足有三隻鮮蝦，非常足料！

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沾仔記麵食 【佐敦分店】 地址：佐敦廟街300號地舖 【紅磡分店】 地址：紅磡寶其利街41號地下 營業時間：星期一至日 11:00 - 21:00 【土瓜灣分店】 地址：土瓜灣譚公道50號8號舖 營業時間：星期一至日 08:30 - 21:30

【5】蘭芳園 —— 絲襪奶茶始祖

劉在錫等人亦到訪了發哥曾經光顧的老字號食店「蘭芳園」，小店是絲襪奶茶的始祖，用白棉紗布袋多次過濾茶粒，沖出來的奶茶格外順滑。除了奶茶，奶油豬仔包、心多多撈丁亦是人氣餐點，吸引大批外國遊客慕名而來。

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蘭芳園 【中環分店】 地址：中環結志街2號地舖 營業時間：星期一至六 07:30 - 18:00（星期日休息） 【尖沙咀分店】 地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈地庫WK廣場26號舖 營業時間：星期一至日 10:30 - 21:30 【上環分店】 地址：上環干諾道中168-200號信德中心3樓304D號舖 營業時間：星期一至日 07:30 - 21:00

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🤔🤔🤔 同場加映：網民熱數10間吹大咗過江龍 🤔🤔🤔

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」去年登陸香港後人氣持續高企，不斷在各區開設分店。不過連登討論區有網民就認為這間壽司店被過於吹捧，味道其實非常一般，引來一眾網民留言附和。Five Guys亦是另一個網民認為被「吹大咗」的過江龍餐廳，很多網民都認為漢堡包的麵包更又濕又稔。記者整理了10個網民熱數的名過於實過江龍餐廳立即按圖睇睇🙄👇👇

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