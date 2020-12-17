Staycation︱$1,080起住5星酒店慶聖誕新年　必選Top 6大最抵優惠

臨近年尾，平安夜、聖誕節、新年除夕、情人節......佳節一個接一個，但因疫情的關係，不能外遊，又要避免外出人多，Staycation或是最好的慶祝節日活動。預約一間心水酒店，與朋友或家人慶祝節日，享受酒店服務和美食，也是另一種享受吧！不少酒店亦有推出不同的節日Staycation套票優惠，以最抵價錢便可以預約到5星級酒店，現就為大家搜羅出Top 6 性價比最高酒店推介！

【推介1. $1,080起 九龍東皇冠假日酒店在港度假系列套票】

九龍東皇冠假日酒店屬國際5星的酒店，位於將軍澳，地店優越，樓下緊連將軍澳大型購物商場Popcorn，名店林立，食、玩、買集齊於一身。

由即日起至2021年3月31日預訂住宿套票，可以$1,080起入住九龍東皇冠假日酒店高級客房一晚。（九龍東皇冠假日酒店）

由即日起至2021年3月31日可於01空間預訂，適用於由即日起至2021年3月31日期間入住

【食、住、歎套票 Dine & Stay】

1. 入住高級客房一晚

2. 尚廚自助早餐、尚廚自助午餐/晚餐(入住當天)

3. $300優惠價預訂泊車服務乙架 (需提早預訂，於入住期間享用)

4. Sense of Touch Spa HK$400按摩療程折扣

5. 免費使用 1 小時單車體驗

6. 免費上網

7. 自助午餐(星期日至四) $1,080、自助午餐(12月18,19日，1至3月之星期五及六，2月11,14,15日) $1,410、自助午餐(12月24至26,31日) $1960、自助晚餐(星期日至四) $1410、自助晚餐(12月18,19日，1至3月之星期五及六，2月11,14,15日) $1,630、自助晚餐(12月24至26,31日) $2,180

【共慶同歡套票】

1. 入住高級客房一晚

2. 尚廚自助早餐、蛋糕一磅、葡萄汽酒一枝

3. Sense of Touch Spa HK$400 按摩療程折扣

4. $300優惠價預訂泊車服務乙架 (需提早預訂，於入住期間享用)

5. 2人1房 $1,060、2人1房(12月24至26,31日) $1,610

【食、住 放輕鬆 Take “EAT” Easy】

1. 入住高級客房一晚

2. 尚廚、紫粵軒及星幕回贈淨價$1,200 堂食餐飲消費額

3. 一小時單車體驗

4. Sense of Touch Spa HK$400 按摩療程折扣

5. $300優惠價預訂泊車服務乙架 (需提早預訂，於入住期間享用)

6. 2人1房 $1,320、12月24至26,31日 $1,870

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【推介2：$1,196 香港帝苑酒店 Teacation下午茶住宿優惠】

帝苑酒店坐落於香港九龍尖沙咀，提供5星級的酒店住宿。酒店有450間房間，最近均經過翻新，包括54間寬敞舒適的套房，配有飽覽空中花園景致的露台，能欣賞到美麗的香港景色。

由即日起至2021年3月31日可以優惠價$1,196預訂香港帝苑酒店 Teacation下午茶住宿優惠。（香港帝苑酒店）

由即日起至2021年3月31日可於01空間預訂，適用於由即日起至2021年3月31日期間入住

Teacation - J's Bar Bistro: 粉紅、玫瑰、朱古力、魚子醬下午茶住宿優惠

1. 2人住宿一晚

2. 免費升級至高級客房

3. 附加費用: 12月24-26日及12月31日需額外 $400+10%、附加費用: 1月1日需額外 $200+10%

4. 於 J's Bar Bistro 享用二人下午茶 （適用於第二輪：下午3:00至下午6：00 , 包括12月25及26日）

5. 客房特別優惠（義大利汽泡酒 Prosecco 1瓶）

6. 水療服務可享25％折扣優惠

7. 在帝苑酒店所有餐廳單點菜單均可享20％折扣優惠

8. 免費享用房間無線上網服務

9. 免費享用健身室和25米長的空中恆溫泳池**

10. 免費享用Handy手機，包括無限使用本地通話服務、無限使用27個指定國家長途通話服務、豐富的餐飲指南、無限4G及 網路Wi-Fi 無線上網熱點

11. 餐廳折扣優惠並不適用於節日,歡樂時段,促銷優惠或折扣,宴會活動及帝苑餅店

12. 酒店餐廳，空中泳池，健身房和水療中心的營業時間將因應香港政府為減少COVID-19傳播而採取的措施作出改動

13. 以上優惠僅適用於新預訂，不能與其他促銷優惠，折扣或任何其他禮品券一起使用

14. 如有任何爭議，帝苑酒店保留最終決定權

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【推介3：$1,317起 千禧新世界香港酒店「家」添寫意住宿計劃】

千禧新世界香港酒店位於尖沙咀東部的商業中心，毗鄰美麗的維多利亞港。千禧新世界香港酒店提供五星級住宿，設高級、豪華、城景及海景客房，讓商務和休閒旅客擁有難忘的住宿體驗。

由即日起至2021年2月28日預訂，可以$1317起入住千禧新世界香港酒店。（千禧新世界香港酒店）

由即日起至2021年2月28日可於01空間預訂，適用於由即日起至2021年2月28日期間入住，不適用於12月24至26,31日入住

1. 一晚千禧新世界香港酒店城景客房住宿，客房升級至海景客房，2成人1房 $1,317、3成人1房 $1,647

2. 小童（3-11歲）免費入住（可安排加床一張），並可於Cafe East享用早餐 (每房最多2位小童)

Café East每日早餐（兩位登記入住賓客享用）

3. 提早於下午1時登記入住並延遲退房至下午3時（視乎房間供應情況而定）

4. 早上10時至下午3時於Residence Lounge & Bar免費品嚐小吃及飲料

5. 免費享用房內自選電影服務

6. 免費享用房內迷你酒吧之不含酒精飲品及小吃（每天補充）

7. 餐飲八折優惠

8. 迎賓飲品(2杯)

+ 8 + 8 + 8

【推介4：$2,070起 皇家太平洋酒店Jolly Christmas Stay Package節慶住宿套票】

皇家太平洋酒店位於尖沙咀廣東道，擁維港景觀，毗連商業與購物核心地段。除了醉人美景外，酒店的地利更為客人提供方便、舒適及連繫城中景點的無盡便利。

由即日起至2021年1月1日可以優惠價$2,070起入住皇家太平洋酒店。（皇家太平洋酒店）

由即日起至2021年1月1日可於01空間預訂，適用於2020年12月26日至2021年1月1日期間入住

1. 園景翼雅尚客房套票(2成人一房)：2020年12月26日及2021年1月1日 $2,070、2020年12月31日 $2,310

2. 海景翼超豪華客房套票(2成人一房)：2020年12月26日及2021年1月1日 $2,290、2020年12月31日 $2,530

3. 免費享用晚膳 (請選擇以下其中一項) (只適用於兩位已登記房客)

※選擇一：於柏景餐廳Café on the PARK 免費享用自助晚餐(預訂時需選擇時段)

※選擇二： 於堤岸酒吧及餐廳享用 晚膳菜譜 晚餐

4. 精選氣泡酒乙瓶 及 Venchi 朱古力乙盒

5. 於柏景餐廳Café on the PARK享用雙人美式早餐

6. 手工啤酒兩瓶 及 節日精選禮品乙份

7. 免費無線上網服務

8. 免費使用24小時健身室

9. 免費泊車優惠 (於中港城享用24小時)

10. 入住海景翼之客人尊享房間免費提供的罐裝飲品 (每次入住只限供應一次）

【聖誕節期間酒店餐廳用餐時間安排】

Café on the PARK 柏景餐廳：

早餐：雙人美式早餐於入住翌日的上午6:30-11:00供應

自助晚餐： 時段1: 5:30 – 8:00pm / 時段2: 8:30 – 11:00pm (只適用於12月26日)

時段1：6:00 – 9:00pm / 時段2: 10:00pm – 1:00am (只適用於12月31日)

時段： 6:00 – 9:30pm (只適用於1月1日)

Pierside Bar & Restaurant 堤岸酒吧及餐廳：

菜譜晚餐時段 : 6:00pm – 11:00pm供應

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【推介5：$2,750起 香港文華東方酒店香港悠閒逸居住宿優惠】

香港文華東方酒店是五星級酒店，位於中環皇后像廣場西北側，可眺望維多利亞港景色。酒店設計時尚、服務優越，風格結合奢華、舒適和型格於一身。

由即日起至2021年1月31日可以優惠價$2,750起入住香港文華東方酒店。（香港文華東方酒店）

由即日起至2021年1月31日可於01空間預訂，適用於由即日起至2021年1月31日期間入住

1. 於快船廊或Café Causette享用每日雙人早餐；入住套房的賓客可另外選擇於客房享用早餐

2. 為12 歲以下兒童免費提供加床服務 (須視乎供應情況而定)

3. 精選紅酒乙瓶作迎賓禮品 (適用於2020年12月22日至2021年1月6日期間入住的賓客)

4. 市區景觀客房$2,750起、皇后像廣場景觀客房$2,915起、海景客房$3,163起、市區景觀套房$5,280起、皇后像廣場景觀套房$6,380起、海景套房$7,480起

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【推介6：$3,300起 香港美利The Murray酒店「美饌薈萃」住宿體驗套票】

美利酒店為NICCOLO品牌旗下酒店，位於金鐘紅棉路，房間能欣賞到美麗的中環日夜城景。酒店前身為政府辦公大樓美利大廈（Murray Building），以佐治·美利爵士（Sir George Murray）命名，由當時工務局英國現代主義建築師 Ron Phillips 設計，建築別具特色，十分適合打卡Relax。酒店亦屢獲殊榮，於2019年被TTG選為香港最佳奢華酒店。現在就能以相對優惠價錢入住奢華5星級酒店，是Staycation的好選擇！

由即日起至2021年2月28日可以優惠價$3,300起入住美利酒店。（Instagram@themurrayhk）

由即日起至2021年2月28日可於01空間預訂，適用於由即日起至2021年2月28日期間入住，不適用12月24至26,30,31日入住

1. 一晚香港美利酒店N1Deluxe住宿連半自助早餐(只限第二天享用)

2. Check in 3pm， Check out 12pm

3. 可享用三道菜晚餐一次(只限入住當晚享用)

4. 可享用兩道菜午餐或下午茶一次

**【2選1】(12 月 19, 20, 27 及 1 月 2-3 日只提供下午茶)

5. 提供歡迎飲品 (O.V.T. 啤酒、汽水及果汁)

6. 免費泊車優惠(每訂單最多一台車)

7. 2人以上可享免費加床(最多 1 張)

8. 享有 8 折水療護理優惠

9. 2成人1房 $3,300起、3成人1房 $4,180起、2成人1小童1房 $3,960起、2成人2小童1房 $4,570起

10. 攜帶一隻10kg以下寵物入住需附加費$800

11. 升級至 N2 Grand $330、升級至 N3 Grand Deluxe $660、升級至Explorer Suite $990

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