調查評測網購平台HKTV Mall最高分　比併發現呢間送貨快+運費更平

現今網絡發展逐漸蓬勃，加上疫情的關係，大眾開始多用網上購物。最近有調查實試5間較大型的網上超市，報告中指出HKTV Mall在各項網購評測中，平均得分最高。開展業務已有6年的HKTV Mall，主要售賣超市百貨及生活用品，而且送貨遍及全港，吸引本地消費者。不過HKTV Mall在營運初期，有不少消費者反映其物流運輸曾出現不穩，特別是在大時大節訂單爆滿時，造成送貨大混亂。近年網購平台愈來愈多，以做外賣起家的foodpanda去年推出全新的生活購物平台「pandamart」，並在疫情期間急速發展，短短一年間已開設12間超市，吸納不少新客戶。馬上將HKTV Mall和pandamart作個比較，看看究竟哪個網購平台更為方便好用吧！

網購平台在香港的發展愈來愈成熟，尤其在疫情期間，更造就業此方面急速發展。（pandamart）

要比較HKTV Mall和pandamart兩個網購平台的話，可以從貨品選擇、運費、送貨時間、購物過程的方便度，4大方面作比較。

▼▼▼按下圖看HKTV Mall和pandamart比併結果▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

比較1：貨品選擇

HKTV Mall生活所需一應俱全 pandamart售節日特別商品

HKTV Mall的業務發展至今已有6年，規模較為成熟，售賣的產品也十分多元化，除了主打超市食品、生活用品之外，還有發售多款電器、服飾、化妝品，甚至大型傢俬等，一個網站已經可以包辦一切生活所需。而pandamart則屬近年新冒起的網購平台，在短短一年時間內，業務已迅速發展，並漸趨成熟。pandamart在港九新界開設超市，提供4,000多種抵買商品。商品主要包括：零食、飲品酒類、冷凍食品、即食食品、新鮮蔬果、寵物用品及防疫用品等，亦同時有售節日特別商品。

pandamart在香港不同地區開設了12間超市，位置遍佈港九新界，並提供4,000多種抵買商品。（pandamart）

比較2：運費

HKTV Mall設實體店 pandamart運費便宜只需幾蚊！

兩個網購平台均提供各種各樣的抵買商品，同時兩者亦不時舉行折扣日或搶購貨，以吸引的優惠搶客。其實運費也是消費者重視的一環，pandamart的運費十分便宜，只需購物滿$40即可送貨，運費平則只需數元而已！HKTV Mall的運費則較貴，運費由$40起至$80，普通會員需購物滿$500才可免運費。雖然HKTV Mall設有自提點，但若選擇自取服務亦需支付運費，普通會員購物滿$200才可免運費。話雖如此，但HKTV Mall設多間實體店，顧客隨時可在商店購買到心水貨品，亦是方便之選。

HKTV Mall雖設有自提點，但購物未滿$200，仍需支付運費。（HKTV Mall）

比較3：送貨時間

pandamart最快15分鐘內送遞

在送貨時間方面，pandamart亦較為優勝，因有龐大的外賣員團隊，而且全天候24小時服務，收到訂單後隨即送貨，最快15分鐘內送遞，十分快捷方便！而HKTV Mall則未能提供即時送貨服務，購物時選擇送貨地址，系統會因應貨品的備貨時間及配送方式計算出可選的送貸日期及時間，時間通常都是一天以後，並多數準時到貨。

HKTV Mall暫未能提供即時送貨服務。（HKTV Mall）

比較4：購物過程方便度

HKTV Mall可即時比較貨品價格

至於在購物過程方面，兩個網購平台的方便度可謂相若，只需點按選購貨品，然後付款則可，兩者均非常方便。最近的調查報告指出HKTV Mall在搜尋及揀貨方便程度得高分，消費者容易找出所需貨品，同時亦能即時比較貨品價格。而pandamart的版面設計簡潔，貨品分類一目了然，也非常容易找出心水產品。

pandamart業務規模已在短時間內急速發展，並以即時送遞及便宜運費取勝。（pandamart）

總論：HKTV Mall貨品較全面多元化 pandamart以即時送遞及便宜運費取勝

在貨品種類上，HKTV Mall比較全面多元化，生活所需一應俱全，但運費較貴，而且送貨需時。而pandamart則是個很具人氣的全新網購平台，雖然現在的貨品種類未及HKTV Mall多，但業務規模已在短時間內急速發展，照顧到港九新界的消費者。pandamart最大賣點是有即時且極快的送貨速度，以及便宜的運費，令網購過程變得更輕鬆方便。相信現在的外賣平台為網購市場帶來更大的競爭力！