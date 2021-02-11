情人節2021︱精選3間抵食外賣套餐$148起　逸東酒店唔使3百嘆羊架

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-02-11 17:00

轉眼又到情人節，相信今年大部分人都選擇在家享用情人節大餐，不想花時間炮製的話，不妨選擇外賣套餐。 以下精選三間高CP值的情人節外賣優惠，只需$148便食到法國傳統烤雞餐，深受港人歡迎的逸東酒店也推出四道菜套餐$280，十分抵食！

逸東酒店自選外賣套餐

逸東酒店普慶餐廳出名精緻又高質的多國菜自助餐，榮獲多個自助餐餐廳獎項，今年逸東推出自選外賣套餐，$280便可任選兩款頭盤、一款主菜和一款甜品；$480套餐則任選三款頭盤、兩款主菜和兩款甜品。

各款菜式選擇非常多，中西日泰應有盡有，特別推介香烤春雞、羊架和芝士焗龍蝦，喜歡品酒的你還可選購美酒套裝，任選兩支酒也只是$290！

逸東酒店普慶餐廳推出情人節套餐優惠，多國菜式任你選擇！（The Astor）

$388豐盛情人餐+生蠔優惠

想食得豐富一點，飯意生活館情人節二人餐就最適合你們！只需$388就有齊頭盤、沙律、湯、主菜和甜品，全部都是兩份供應，用料菜式也絕不馬虎，包括香煎帶子鵝肝、龍蝦湯、日本和牛和羊架，甜品也有比利時心太軟，可謂物超所值！飯意生活館更提供限時優惠，$198便買到1支酒店級餐酒和6隻美國生蠔（包開蠔服務）。

La Rotisserie正宗法國烤雞二人份$148

La Rotisserie由三名法國人創立，主打傳統法式旋轉烤肉，而招牌菜當然是法國直送的烤雞和烤鴨！

La Rotisserie提供的二人套餐只需$148，內有半隻烤雞和兩份小菜，若嫌份量不夠還可加購新品「國王餅」和汽酒，國王餅是法國「主顯節」的應節食品，在牛油千層酥皮內夾著杏仁忌廉，內裡藏著小瓷偶，寓意一整年的好運，特別適合今個新春兼情人節享用！

外賣翻熱不變味推介De'Longhi電焗爐 EO420

雖說外賣套餐方便快捷，但有時上桌時食物已冷掉，用微波爐翻熱烤雞、酥餅往往會改變食物口感和味道，De'Longhi電焗爐擁有3種烘焗模式和60°C至230°C溫度調校，迷你小巧最適合翻熱食物和簡單烹調，平日用來烘多士也非常方便呢！

De'Longhi 電焗爐 EO420 $518

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/11）

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