IKEA宜家人氣美食Top10　蔬菜薯餅第4　肉丸只排第2　冠軍竟是...

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IKEA宜家家居除了是買家品傢俬的好地方，相信很多人和記者一樣，去IKEA 是為了醫肚！不止餐廳受歡迎，疫情下不少港人都會在宜家超市購買急凍食品，輕輕鬆鬆就一餐，好味又啱懶人！

HUVUDROLL瑞典肉丸人氣排名第2位。（網上圖片）

早前台灣IKEA公布了超市人氣美食排行榜10強，甜品、薯餅、三文魚通通上榜，但令人意外是人人喜愛的瑞典肉丸竟然只排亞軍！👇👇👇即刻睇第10至第1位👇👇👇

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