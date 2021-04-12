撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-04-12 15:52

IKEA宜家家居除了是買家品傢俬的好地方，相信很多人和記者一樣，去IKEA 是為了醫肚！不止餐廳受歡迎，疫情下不少港人都會在宜家超市購買急凍食品，輕輕鬆鬆就一餐，好味又啱懶人！

HUVUDROLL瑞典肉丸人氣排名第2位。（網上圖片）

早前台灣IKEA公布了超市人氣美食排行榜10強，甜品、薯餅、三文魚通通上榜，但令人意外是人人喜愛的瑞典肉丸竟然只排亞軍！👇👇👇即刻睇第10至第1位👇👇👇

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😍😍 同場加映：熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔 😍😍

香港人出名熱愛旅遊，一年飛兩三次是常識吧，然而有些地方卻被港人嫌棄，去完一次就拒絕翻叮！有網民以「邊個國家係去完一次旅行以後都唔會想再去？」為題展開討論，記者整理了網民熱數8個旅行去完一次無take two地方，當中有無你所想 👇👇 👇👇

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