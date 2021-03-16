撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-03-16 16:45

小時候總是喜歡搗亂，想必大家一定試過在好奇心驅使下亂食嘢。近日Facebook群組「90年代回憶」有網民分享兒時喜歡生啪阿華田粉，引起大批網民共鳴，紛紛留言表示同意，更表示有很多美食都跟阿華田粉一樣，直接食會更美味。

不少網民分享兒時最愛生啪美祿粉，更有「專家」表示識食一定是用飲管吸！（ig @ pingukohara）

《香港01》飲食頻道整理了網民熱數15款齋啪更享受的美食，包括最入門的花生醬、冰糖等，而當中阿華田、美祿、好立克粉即沖飲品，網民表示識食一定是用入面的匙羹，食完再將舔過的匙羹再插回去，令裡面的粉結成一塊塊，最後就被媽媽訓斥！點擊睇睇網民熱數15種直接食更享受食物，回憶你的童年 👇👇

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😤同場加映：熱數10款零食拆到躁底😤

當你滿心歡喜要品嚐美味之際，拆開包裝卻遭遇重重難關，難免感到崩潰。台灣及香港網民都分享了不少令他們拆到躁底的零食，有弄到雙手都是油的，更有一種會發生流血事件！立即按圖睇睇10種零食包裝的崩潰瞬間😒👇👇

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😋同場加映：10款8、90後必定食過小食😋

曾幾何時，撈冷麵因為價格便宜，味道惹味，非常受學生歡迎，幾乎人手一包！可惜現時已經買少見少，更被網民稱為「時代嘅眼淚」！大家是否記得幾年前，芝士撻曾經風靡全香港。最誇張竟然要排3個小時，但隨著熱潮減退，現在完全無人提及，僅存的店舖更非常冷清。

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