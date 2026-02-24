天文台料一連7日濕度達95%　大金教冷氣除濕最佳設定　免用抽濕機

天文台天氣預報｜回南天氣來了！天文台指，受偏東氣流影響，華南沿岸未來一兩日早晚較為潮濕，日間溫暖。預料一道低壓槽會在本周後期至下周初影響華南，該區間中有驟雨，局部地區有雷暴，預料本港一連7天相對濕度達95％。



潮濕天氣令人不自在！原來不少冷氣機也有除濕功能，日本冷氣機公司大金（DAIKIN）就曾分享冷氣除濕大法、除濕過夜的最佳設定，又講解兩大招數既能高效除濕，又能省錢！



天文台料下周中 東北季候風來襲

天文台九天天氣預報指，預料受偏東氣流影響，未來一兩日日間溫暖，明日（25日）最高氣溫約攝氏26度，又預料本港一連7天相對濕度高達95%。

天文台又預料，一道低壓槽會在周末期間影響華南，本港由本周六（28日）起降雨變得明顯，屆時會有驟雨及局部地區有雷暴。天文台指，隨後受東北季候風影響，料下周三（3月4日）氣溫會回落至最低18度，並有一兩陣雨。

天文台九天天氣預料，未來幾天本港濕度高達95%。

冷氣除濕｜三種除濕模式 弱冷除濕最慳電

潮濕天氣確實令人不自在！冷氣公司大金（DAIKIN）曾就冷氣除濕於官方網站發表文章，指出冷氣機設有「冷氣」及「除濕」兩種功能。除濕功能又可分為三種模式，包括弱冷除濕、再熱除濕和混合除濕，各模式都有適用的時間。

【1】弱冷除濕：將除濕後的空氣直接排回房間，可同時降低室溫，適合夏季使用。

【2】再熱除濕：將除濕後的空氣加熱至適當溫度後再排回房間，因此室溫不會受影響。

【3】混合除濕：將除濕後的空氣與室內空氣混合，吹出接近室溫的風，避免過度寒冷並節省電力。

4種模式中，最慳電就是弱冷除濕跟混合除濕，其次就是冷氣，最耗電是再熱除濕，然而文章表示耗電量受到環境及設定溫度影響。

冷氣公司大金（DAIKIN）曾就冷氣除濕於官方網站發表文章，除濕可分為弱冷除濕、再熱除濕和混合除濕。

冷氣除濕｜冷氣長開設定

大金建議，若利用冷氣機除濕過夜，可參考以下設定。習慣短時間開冷氣的話，睡前將冷氣溫度設定為27度，並設定3小時後自動關機。長開的話，將房間溫度設在28度或更高，並使用除濕模式將濕度設定為50％至60%，既能有效除濕，又能節省電力。

冷氣除濕｜26度至28度＋濕度50%或以下最舒適

另外，大金亦分享了最舒適環境溫度，例如濕度低於40%會讓人感到乾燥，並增加流感病毒活躍度；濕度高於60%則會讓汗水難以揮發，並助長黴菌滋生。

因此，最舒適的環境為溫度26至28度、濕度50%或以下，若配合空氣流通，更能提升涼爽感。大家不妨把冷氣溫度都調整！

大金指，最舒適的環境為26-28度、濕度50%以下。

知多啲：雨天晾衫好難乾！日本專家教10招快乾貼士

雨季惡劣天氣多，加上空氣悶熱潮濕，剛洗完的衣服總是特別難乾，室內晾衣更隨時還會散發出一陣陣「噏味」，令人非常頭痛！記者整合10招日本家務達人傳授的快速乾衣貼士，只要用正確的方法晾衣，就可以大大縮短乾衣時間，同時避免室內晾衣出現難聞的異味！👇👇即按圖睇日本專家教10招快速乾衣法👇👇

