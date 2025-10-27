太子美食推介14間｜$9懷舊炸蛋球／米芝蓮暖心芝作／厚切牛舌

太子美食推介｜太子一向是搵食好地方，有許多菜色選擇之餘大部分更是平民價美食！例如推出懷舊炸蛋球的名門餅店、登上米芝蓮必比登推介的暖心芝作、連續多年獲得米芝臉推薦的蘭苑饎館、近期爆紅的+bread Jellycat麵包等應有盡有！《香港01》頻道「好食玩飛」推薦14間必食的太子美食，即看內文！（持續更新）



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

太子美食推介【1】海記合桃坊甜品——招牌沙沙合桃糊夠香滑

海記合桃坊甜品主打各款芋圓糖水、招牌合桃糊、大良燉鮮奶等，最受歡迎的是招牌沙沙合桃糊，合桃糊口感順滑易入口，非常香濃，表面鋪上大量新鮮的合桃碎，增加口感。

紫薯香芋雪樂冰芋圓紫米露同樣受歡迎，芋圓外形較圓、口感煙韌較硬身，兩球雪樂冰（即沙冰雪糕）分別是紫薯和芋頭味，芋頭沙冰雪糕內更有一粒粒的芋頭粒，有點像平時吃的香芋雪米糍，增加口感！

太子西洋菜南街212號地舖

太子西洋菜南街238號地舖

土瓜灣馬頭角道33號欣榮商場地下4號舖

土瓜灣美景街73號地舖



太子美食推介【2】新贊記點心皇——盅兩件$19起跳

新贊記點心皇以超值價錢吸引街坊，$19起跳的即蒸點心如蝦餃、燒賣水準穩定，奶皇流沙包（$20）爆漿效果十足，更有孖寶套餐，食客大讚「平過茶樓但一樣好食」。環境簡樸，典型街坊小店格局，平日多見老街坊「一盅兩件」看報紙。

地址：太子荔枝角道33號百匯軒地舖



太子美食推介【3】華記潮州滷水車仔麵——惹味滷水配料

華記潮州滷水車仔麵鄰近太子地鐵站，地點相當就腳，餐廳主打潮州滷水，車仔麵由$35起。餸菜方面，款式非常多，有超過40款，其中不少人都推薦牛腩和蘿蔔，滷得非常入味，車仔麵亦份量十足，CP值高！

地址：太子界限街27號地下



太子美食推介【4】名門餅店——$9懷舊炸蛋球+$12開心果軟心撻

以開心果系列聞名的名門餅店近來在太子開新分店，今次並非以開心果爆紅，而是推出$9試食懷舊炸蛋球，掀起熱議，皆因炸蛋球是香港七、八十年代冰室和餅店的常見小食，不少網民稱這種懷舊小食買少見少，因此想試就要把握機會！

餅店另一得意之作則是$12開心果軟心蛋撻，酥脆撻皮配上香濃開心果內餡，開心果控必試，也有多款特色麵包如$8手掌大麻糬包、$15鬆軟班蘭蛋糕等，價格親民又有水準。

名門餅店（太子）

地址：太子運動場道1號地舖（鄰近港鐵太子D出口）



太子美食推介【5】暖心芝作——米芝蓮必比登推介／石磨芝麻糊

暖心芝作（太子）以石磨即場將黑芝麻研磨成糊，再製作成芝麻糊、雪糕、流心布甸、黑芝麻豆漿等甜品和小吃。其中黑芝麻菲林卷口感軟糯、香氣濃郁，十分推薦。

地址：太子汝州街23號地下B號舖



太子美食推介【6】蘇山雞飯——必食招牌海南雞飯／鮮油咖央多士

「蘇山雞飯」主打星馬菜，在太子和長沙灣都有分店，平日晚上都可以見到滿滿人龍！招牌海南雞飯以三黃雞製作，以大地魚、花椒及八角等多達20款香料炮製而成，油飯則經香茅、南薑及斑蘭葉炒香，非常惹味！鮮油咖央多士、脆炸鳳尾蝦春卷、夜市沙嗲及以一系列叻沙摻摻同樣是必是推介！

地址：太子彌敦道759-761號藍馬之城地下2-3號舖



太子美食推介【7】豐信餃子店——特色手工餃子／必食邪惡金沙餃

「豐信餃子店」主打手工餃子，每天新鮮製造，餃子即叫即包，皮薄餡足！湯底則以每日熬製4小時自家煲製的老火湯—椰子海帶鮮雞豬骨湯做抵，味道超鮮甜！餃子更有多達15種口味供選擇，必食推介有特色芝士粟米鮮肉餃子、麻辣白菜鮮肉餃子、咖哩椰菜鮮肉餃子！喜歡吃煎餃的就更要品嘗金沙版煎餃，餃子鋪滿鹹蛋黃碎及流沙醬汁，邪惡又惹味！

地址：太子汝州街17號地下A號舖



太子美食推介【8】得閒飲茶——主打創意點心／力推得獎蝦餃之王

「得閒飲茶」主打傳統及創意點心，點心即叫即蒸，新鮮熱辣！ 最特別莫過於「春風得意腸」及「得獎蝦餃之王」，「春風得意腸」以腸粉及春卷脆皮包裹，內餡有碎蝦肉、粟米、蟹籽等，非常巧功夫！「得獎蝦餃之王」更是皮薄餡多，蝦肉飽滿爽口，能得獎絕對實至名歸！另外亦推介「蒜香蝦春卷」、「紫薯流沙煎堆仔」及「千島醬脆皮蘿蔔糕」。

地址：太子運動場道7B號地舖



太子美食推介【9】悄悄食堂——滿分厚切牛舌芯／醬油吞拿赤身炊飯

悄悄食堂主打日式Fusion菜，餐廳走復古和式風格，環境寬敞寧靜，可以好好享受餐點。「悄悄食堂」自開幕以來收穫不少好評，在網絡平台上更獲得4分的高評分！當中必食天花板級「自釀醬油麴燒厚切牛舌芯」，肉眼可見的粉嫩，帶有焦香，牛味夠濃亦夠爽口！另外亦有不少人推薦醬油吞拿赤身高湯炊飯及IPA啤酒脆漿炸雞，同樣值得一試！

地址：太子荔枝角道143號康和閣地舖



太子美食推介【10】2 Soon Café——自家製西班牙油炸鬼

「2 Soon Cafe」主打西班牙fusion菜，餐廳設計帶有異國風情，食物質素令人驚喜！例如自家製西班牙油炸鬼、明太子忌廉煙肉菠菜大蝦扁意粉、伊比利亞火腿忌廉薯餅、蒜香蜜糖焗布里芝士配酸種麵包和 油封鴨腿伴西班牙焗飯都是人氣之選！

地址：太子西洋菜北街324號地舖



太子美食推介【11】東京街日本料理——平民價超足料魚生丼飯

東京街日本料理是一家高質又抵食日本居酒屋，主打丼飯及壽司。魚生丼飯超足料，刺身厚切，極具口感！當中最抵食就要數北海道丼及三文魚帶子甜蝦丼，三文魚油脂比例豐富；北海道丼大大粒北海道帶子鮮甜香囗，海膽鮮甜又Creamy，非常滿足！

地址：太子西洋菜南街228號地舖



太子美食推介【12】朝——高回頭率日式居酒屋／必點邪惡玉子燒

位於太子大南街的朝ASA主打各類燒物及清酒。餐廳以月亮和星星為主題，氣氛舒適，非常適合聚會談心！除了鹽燒白鰻串、月見牛肉棒、牛舌等串燒必食，甲羅燒、海膽帆立貝海苔包、朝邪惡玉子燒、慢煮廣島蠔配法包亦同樣值得推介！

地址：太子大南街39號地舖



太子美食推介【13】蘭苑饎館——米芝蓮老字號糖水店／馳名開心果糊

超過40年歷史的港式糖水店「蘭苑饎館」已經連續多年獲得米芝蓮推介！當中最馳名的開心果糊，嚴選伊朗開心果，研磨後再煮至順滑，帶有濃郁的開心果味，甜而不膩！除了開心果糊，店內亦有售賣開心果糕、芝麻糕、補腦合桃露、桂花糕等健康養生的港式糖水。

地址：太子西洋菜北街318號集賢樓地舖



太子美食推介【14】+bread——手工麵包店／打卡Jellycat造型麵包

位於太子的麵包店「+bread」主打天然健康、100%無添加及防腐劑的手工麵包。店內每日供應超過30款麵包，當中較為熱賣的麵包有Jellycat造型的bagel麵包，bagel有不同口味，每款上面都飾有可愛的豆豉眼及微笑臉，非常值得打卡！另一特色麵包還有以一系列抹茶口味的麵包，尤其綠茶菠蘿包及宇治抹茶麻糬千層星星撻，抹茶爆漿超正！

地址：太子太子道西157號別樹華軒地下10號舖



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略