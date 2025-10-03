打風｜天文台料強颱台麥德姆周日逼港　毛巾有罨味?1動作快乾1倍

颱風｜天文台預料，熱帶氣旋麥德姆會在今日（3日）橫過呂宋，並進入本港800公里範圍內，天文台考慮在今晚發出一號戒備信號。據天文台熱帶氣旋路徑預測，麥德姆會在周日（5日）以強颱風級別進入本港400公里範圍內。天文台預料，明日（4日）至周日天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。



每逢打風落雨，最令人頭痛的便是洗好的毛巾、厚被難以晾乾，更糟糕的是，時間一長還容易有「罨味」，如果想衣服晾乾得更快，原來只需一個動作就可以令衣物比平時快乾一倍。



根據天文台預測，颱風麥德姆會在周日以強颱風級別進入本港400公里範圍內。（天文台截圖）

天文台預料，熱帶氣旋麥德姆會橫過呂宋並進入南海中北部，隨後大致移向雷州半島至海南島東部一帶，但其強度存在變數，受其影響，周末期間本港風勢頗大，海有大浪及湧浪，有狂風驟雨，其中星期日初時離岸及高地間中吹8級風，風力相等於8號風球。隨著麥德姆遠離及逐漸消散，中秋節及翌日天色好轉，但仍會受驟雨影響。

據天文台九天天氣預報，明日至下周六（11日）將一連八日雨，周日初時離岸及高地間中吹8級風，並有幾陣狂風驟雨及雷暴。初時驟雨較多。海有大浪及湧浪。相對濕度最高達95%，最低溫度跌至攝氏26度。

天文台預料，周日初時離岸及高地間中吹8級風，並有幾陣狂風驟雨及雷暴。（天文台截圖）

受狂風暴雨影響，洗好的衣服肯定難乾，時間一長更會產生「罨味」，到底有什麼方法可以快速乾衣？日本家務知識頻道「裏技俱樂部」曾分享過一個方法，在不用其他工具輔助下，只需一個動作就可以令毛巾和厚被晾乾時間快一倍，如果想在室內乾衣，不妨參考！

日本家務知識頻道「裏技俱樂部」教授一個動作可令毛巾和厚被晾乾時間快一倍。（裏ワザ倶楽部Youtube影片截圖）

簡單1招提升乾衣速度

影片所介紹的方法十分簡單，只需要將毛巾及厚被晾曬的角度從原本的垂直改為橫向，接著扭轉45度，形成一個向下的三角形即可。

測試人員在影片中使用兩塊濕度和款式一樣的毛巾作比較，結果發現，平常的晾曬方法需要3小時才能晾乾，而使用「三角形」方法晾曬的毛巾，只需1個半小時便乾透，時間足足短了一半！

「三角形」晾法可以將水分集中在衣物的角位，加快整體的曬乾速度。（裏ワザ倶楽部Youtube影片截圖）

水分集中更快乾！

影片中解釋了「三角形」方法晾曬衣服為何可以提升乾衣速度。原來較厚的衣服即使經過洗衣服脫水，仍會殘留較多的水分，從而影響晾乾效率。傳統的晾曬方法令水分停留在毛巾的下方，而「三角形」晾法可以將水分集中在衣物的角位，加快整體的曬乾速度。

