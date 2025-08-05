黑雨｜天文台料狂風驟雨分區濕度100%　毛巾有罨味?1動作快乾一倍

黑色暴雨｜黑雨｜天文台在今日（4日）上午5時50分發出之黑色暴雨警告信號，並預計將維持至至下午3時，受狂風暴雨影響，部分地區的相對濕度達到100%。潮濕天氣下，洗好的毛巾、厚被不但難乾，更糟糕的是，時間一長還容易有「罨味」，令人頭痛萬分！想衣服晾乾得更快，原來只需一個動作就可以令衣物比平時快乾一倍。



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風球蝴蝶｜天文台發黑雨警告信號 分區最高濕度達100%

天文台發出黑色暴雨警告信號，並預計將至少維持至下午3時，受暴雨影響，今日分大部分地區的相對濕度達到95%，其中天水圍、大埔、沙田、長洲更達到100%。天文台九天天氣預報指，活躍西南季候風及高空擾動會在今明兩日，繼續為廣東沿岸帶來大驟雨及強烈狂風雷暴，明日本港料有大驟雨及強烈狂風雷暴，未來三日的相對濕度最高達95%。

受狂風暴雨影響，洗好的衣服肯定難乾，時間一長更會產生「罨味」，到底有什麼方法可以快速乾衣？日本家務知識頻道「裏技俱樂部」曾分享過一個方法，在不用其他工具輔助下，只需一個動作就可以令毛巾和厚被晾乾時間快一倍，如果想在室內乾衣，不妨參考！

日本家務知識頻道「裏技俱樂部」教授一個動作可令毛巾和厚被晾乾時間快一倍。（裏ワザ倶楽部Youtube影片截圖）

簡單1招提升乾衣速度

影片所介紹的方法十分簡單，只需要將毛巾及厚被晾曬的角度從原本的垂直改為橫向，接著扭轉45度，形成一個向下的三角形即可。

測試人員在影片中使用兩塊濕度和款式一樣的毛巾作比較，結果發現，平常的晾曬方法需要3小時才能晾乾，而使用「三角形」方法晾曬的毛巾，只需1個半小時便乾透，時間足足短了一半！

「三角形」晾法可以將水分集中在衣物的角位，加快整體的曬乾速度。（裏ワザ倶楽部Youtube影片截圖）

水分集中更快乾！

影片中解釋了「三角形」方法晾曬衣服為何可以提升乾衣速度。原來較厚的衣服即使經過洗衣服脫水，仍會殘留較多的水分，從而影響晾乾效率。傳統的晾曬方法令水分停留在毛巾的下方，而「三角形」晾法可以將水分集中在衣物的角位，加快整體的曬乾速度。

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