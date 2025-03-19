橫琴長隆x女神靚媽孫慧雪　三日兩夜復活節親子遊全攻略

長隆復活節彩蛋買兩大送一小優惠到，想同子女共度一個難忘假期，不妨前往橫琴長隆度假區，探索被稱為「海底大熊貓」的虎鯨！橫琴長隆度假區作為國家級旅遊度假勝地，集主題公園、豪華酒店及文化演藝於一體，除了觀賞虎鯨外，大家更可以玩盡陸上刺激機動遊戲、探索海底奇妙動物，以及欣賞精彩表演，娛樂無窮，絕對是今個復活節旅遊的不二之選！立即去片，收睇女神靚媽孫慧雪與仔仔三日兩夜玩盡橫琴長隆的全攻略！



橫琴長隆度假區：交通方便

在親子旅遊中，交通是重要考量。自港珠澳大橋通車後，從香港到橫琴長隆變得輕鬆快捷。港車北上約60分鐘可達；也可乘金巴到珠海口岸，再轉的士前往；或搭中港跨境巴士，約2小時抵達，既方便又慳時間。

飛船酒店：親子星辰房的夢幻體驗

住宿方面，橫琴長隆有四間特色酒店，其中「飛船酒店」最適合帶幼童的家庭。酒店與「長隆飛船樂園」相連，住客可隨時回房休息，更可以提早一小時入園，避開人潮，玩得暢快！

「飛船酒店」與「長隆飛船樂園」相連，住客可隨時返回房間休息。

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酒店以太空與海洋為主題，「親子星辰房」是亮點，星空與海洋設計營造夢幻氛圍，小朋友樂在其中。房內提供繪本、玩具、兒童洗漱用品、浴袍及嬰兒用品，細心滿足家庭需求。

「親子星辰房」專為家庭設計，房內設計以星空與海洋為靈感。

「海洋霸主秀」結合教育與娛樂，保育員帶領展示虎鯨習性並科普知識，遊客還有機會近距離接觸。人造六級巨浪讓虎鯨衝浪，場面震撼，啟發孩子對海洋的興趣。

「海洋霸主秀」則結合教育與娛樂，由專業保育員帶領，通過動物自然行為展示及科普互動，讓小朋友了解虎鯨的生活習性及保育知識。

之後，大家可以在「鯨生鯨世餐廳」一邊用餐，一邊觀賞水底虎鯨，推薦虎鯨全家福套餐和牛排，讓你的視覺和味覺雙重享受！

「鯨生鯨世餐廳」讓你一邊用餐，一邊欣賞虎鯨優雅泳姿。

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飛船樂園：全球最大的室內主題樂園

「飛船樂園」是全球最大室內主題樂園，擁有七項世界第一，包括最大水族箱和室內人造浪。特別是復活節天氣多變，室內設計讓遊客無懼風雨，玩盡和過30項機動遊戲與互動體驗，絕對是全家同樂的最佳選擇。

「長隆飛船樂園」是全球最大的室內主題樂園。

長隆秀：世界級馬戲盛宴

「長隆秀」榮獲美國TEA Spectacular Show Award，由28國馬戲精英演出，融合雜技、舞蹈、魔術與極限運動。俄羅斯馬戲世家執導，涵蓋威尼斯、非洲及中國文化主題，超級精彩。

「長隆秀」榮獲今屆美國TEA主題娛樂協會的Spectacular Show Award。

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晚餐可選「飛船酒店」的「水手自助餐廳」，環境舒適，提供多樣美食及復活節主題菜式。每晚還有煙花表演，住客可在房間或28樓天台泳池觀賞，為首日畫上完美句號。

「飛船酒店」的「水手自助餐廳」有多種類美食任你選擇。

橫琴長隆度假區每晚都有煙花表演。

海洋王國：鯨鯊館的海底奇觀

次日行程就前往「長隆海洋王國」，作為全球最大海洋主題樂園之一，設有8大主題區，展出鯨鯊、企鵝、白鯨等，並有刺激機動遊戲。「鯨鯊館」是必去打卡點，保育3條鯨鯊及萬條珍奇魚類，弧形水底長廊與12米景觀穹頂提供震撼視覺體驗。

「鯨鯊館」保育3條鯨鯊及逾萬條珍奇魚類。

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樂園還有「白鯨劇場」、「激浪帆船」、「5D影院」與「雨林升降塔」等設施，而且日間有「超級猛瑪大巡遊」，晚上則有「夜光大巡遊」與NPC互動，幸運遊客可持仙女棒與煙花合影。

晚間節目「夜光大巡遊」有各種NPC會與觀眾互動。

娛樂無窮：日日有Show睇

橫琴長隆有多個精彩表演，而最後一日大家可以入場觀賞「卡卡虎奇遇記」。假如「長隆秀」能夠讓觀眾見識世界級表演，「卡卡虎奇遇記」則是小朋友專屬的冒險旅程，現場充滿小朋友的歡笑聲！

「卡卡虎奇遇記」是小朋友專屬的冒險旅程。

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橫琴灣酒店：海豚自助餐的奢華享受

旅程的最後一站就以美食作結，橫琴灣酒店的「海豚自助餐廳」匯聚全球新鮮食材，如海鮮、日式刺身及西式甜品，復活節期間更有限定造型美食，食客還有機會在餐廳室外的海豚池餵海豚和參加科普互動，最後再享受一次放鬆的SPA，為這次旅程畫上完美句號！

橫琴灣酒店的「海豚自助餐廳」匯聚全球新鮮食材，以及復活節限定造型美食。

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（資料及相片由客戶提供）