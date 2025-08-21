天文台料周末狂風驟雨濕度95%　抽氣扇應24小時長開?家電商這樣說

天文台預料，廣東沿岸受低壓區影響，周六天氣將急速轉差，迎來狂風驟雨及雷暴，預測明日至下周六（22至30日）一連九日有雨，相對濕度高達95度。濕度急上升，不少人也會開抽氣扇或浴室寶除濕，但長開怕「嘥電」，開得短又怕無用，到底怎麼辦？日本大型家電製造商就建議開足24小時，原來這樣做更有4大好處！



天文台料一連九日雨，周六料迎狂風驟雨及雷暴，相對濕度高達95%。（天文台官網截圖）

天文台料周末有狂風驟雨及 明日起一連九日雨

天文台指，本港受高空反氣旋影響，未來一兩日日間酷熱。預料現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在明日橫過呂宋，在周末期間橫過南海中北部並逐漸發展。本港受該低壓系統影響，在周末至下周初有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。此外，一道廣闊低壓槽會在下周中期為南海中北部帶來不穩定天氣。

據天文台九天天氣預測，明日至下周六，本港一連9日有雨，濕度更高達95%，在周六更迎來狂風驟雨及雷暴。分區預測顯示，周六凌晨4時，本港有多達14個地區相對濕度達90%或以上。

分區預測顯示，周六凌晨4時本港有多達14個地區相對濕度達90%或以上。（天文台截圖）

狂風驟雨將至，伴隨而來的便是潮濕天氣！除了記得收衫，也要提防潮濕天氣搞到一屋「罨味」！除了使用抽濕機，不少人會選擇開抽氣扇或使用浴室寶除濕，不過又應該開多久？長開會不會「嘥電」？

日本大型家電製造商「林內（RINNAI）」就曾在官方網站建議，這類具抽濕或排氣功能的電器最好開足24小時，而且不宜長時間關閉，尤其是長期處於潮濕狀態的浴室，否則容易產生霉菌及異味！

抽氣扇長開很耗電？

有人或會擔心，24小時長開抽氣扇很耗電，電費因此會大幅增加，或令電器損耗加快。不過，「林內（RINNAI）」則表示，抽氣扇的耗電量僅為數十至數百日圓不等（約15港元），而且相關電器的維修費亦不高，對比在家中出現霉菌所帶來的清潔費、維修費，甚至是因此而生病的醫療費而言，相對便宜得多。

以香港情況而言，根據港燈官網資料顯示，抽氣扇的功率約為50瓦特，約每小時0.05度，換算每月只有約36度，即24小時長開抽氣扇的電費約28元，大家也可作為參考。

抽氣扇／浴室寶長開4大好處

此外，日本浴室設備零售商「Direct」亦曾列出24小時長開有抽氣功能的電器的4個好處。

1. 減少異味

住屋容易產生各種氣味，24小時開啟抽氣扇有助將家中異味去除，讓室內的空氣流通，防止產生異味，也有助減少清潔家居的工作量。

2. 防止發霉

長開抽氣扇有助空氣循環，並將濕氣排出室外。尤其是潮濕的浴室，非常容易滋生霉菌，如要清潔上來就需花費更多精力和時間。此外，防止浴室東西發霉，亦有助個人健康。

防止浴室東西發霉，亦有助個人健康。（Pixabay）

3. 延長傢俱壽命

此外，木製傢俱容易受潮，如保持抽氣扇長開，濕氣便可排出室外，減少對木製傢俱的傷害，延長其使用壽命。

4. 不易積聚灰塵

抽氣扇有助排走空氣中的細小灰塵和顆粒，有助減少室內積聚灰塵。最重要的是，抽氣扇所產生的氣流，也可排出從窗戶或室外帶進屋內的花粉，對於患有花粉症的患者也有莫大幫助。

