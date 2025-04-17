復活節港鐵優惠｜八達通羅湖/落馬洲過境　1類人免費｜附領取方法

復活節北上港鐵優惠｜即日起至5月5日，港鐵推出小童過境免車費優惠，想趁著復活節或勞動節連假帶小朋友北上，就可以節省更多車費！《香港01》「好食玩飛」整合港鐵免費過境優惠得領取方法及地點，即看內文了解詳情！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

港鐵過境優惠 小童經羅湖或落馬洲站一程免費

小童搭港鐵過境車程免費！（官方圖片）

4月17日起至5月5日，港鐵推出小童免費過境優惠！3至11歲小童只要在每次入閘搭車前，憑小童八達通到港鐵站內非付費區的數碼服務站或自助換領機，即可領取經羅湖或落馬洲站過境的免費車程！

免費車程適用於前往羅湖站或落馬洲站，或由羅湖或落馬洲站前往任何港鐵站。（機場快綫及輕鐵除外）

小童搭港鐵過境車程免費優惠

優惠期限：2025年4月17日至5月5日

適用年齡：3至11歲小童，必須持有有效的小童八達通



復活節北上港鐵優惠｜數碼服務站領取方法＋領取地點

數碼服務站可領取小童免費過境車程優惠（官方圖片）

領取方法：

步驟【1】於首頁點撃「過境車程優惠」

步驟【2】去到「小童免費往來羅湖及落馬洲站」頁面後，點擊「領取」

步驟【3】將小童八達通放在閱讀器上，直至出現成功領取頁面



領取地點：

觀塘綫：藍田、觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙、樂富、九龍塘、石硤尾、油麻地、何文田、黃埔



荃灣綫：荃灣、大窩口、葵興、葵芳、荔景、美孚、荔枝角、長沙灣、深水埗、太子、旺角、佐敦、尖沙咀



港島綫：堅尼地城、香港大學、西營盤、上環、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、天后、炮台山、北角、鰂魚涌、太古、西灣河、筲箕灣、杏花邨、柴灣



南港島綫：金鐘、海洋公園、黃竹坑、利東、海怡半島



將軍澳綫：寶琳、坑口、康城、將軍澳、調景嶺、油塘



東涌綫：香港、九龍、奧運、南昌、青衣、東涌



東鐵綫：金鐘、會展、紅磡、旺角東、大圍、沙田、火炭、馬場、大學、大埔墟、太和、粉嶺、上水、羅湖、落馬洲



屯馬綫：屯門、兆康、天水圍、朗屏、元朗、錦上路、荃灣西、美孚、柯士甸、尖東、紅磡、土瓜灣、宋皇臺、啟德、顯徑、車公廟、沙田圍、第一城、大水坑、恆安、馬鞍山、烏溪沙



機場快綫：博覽館、機場、青衣、九龍、香港



復活節北上港鐵優惠｜自助換領機領取地點

領取地點：

羅湖、落馬洲、上水、粉嶺、石門、大埔墟、欣澳、沙田、迪士尼



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略