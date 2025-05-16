天文台料下周五一區34度　冷氣隔麈網千萬別這樣洗　隨時報銷

冷氣洗隔麈網｜天文台預料，廣東沿岸在未來數日將受偏南氣流影響，本港天氣炎熱及有驟雨。按分區預測顯示，天文台估計下周五（23日）有一區高達34度。炎熱天氣來了，冷氣又是時候出動，但開之前其實也有不少細節要留意，例如勤洗隔麈網能更慳電！台電就警告，用錯方法洗隔麈的話隨時報銷。



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天文台料本周六、下周五及下周六氣溫高達攝氏32度。（天文台官網截圖）

天文台料周末有雷暴

天文台指，廣東沿岸在未來數日將受偏南氣流影響，本港天氣炎熱及有驟雨，下周五（23日）及周六（24日）市區最高氣溫達攝氏32度。今周六起（17日）至下周日（25日）一連9日有幾陣驟雨。

據天文台分區預測顯示，下周五（23日）下午2時，本港有多達7個地區氣溫高達攝氏32度，其中上水更高達攝氏34度。

上水於下周五（23日）氣溫高達攝氏34度。（天文台官網截圖）

天氣酷熱，不少人會選擇開冷氣消暑，但原來開冷氣之前也有所學問！台灣電力公司就有2大必做的步驟建議給大家，讓冷氣機效能更佳！

冷氣洗隔麈網步驟1. 清潔冷氣外部

在開冷氣之前，台電建議第一步先將冷氣機機身表面與出風口擦拭乾淨。

冷氣洗隔麈網步驟2. 清洗隔麈網

機身清潔乾淨後，便可以拆下冷氣的濾網清洗。台電提醒，大家可以用清水或中性清潔劑沖洗濾網，但也要注意不能太大力刷洗。洗淨後可放在陰涼處曬乾，或用軟布輕輕拭乾。切記不要把濾網放在陽光下曝曬，避免濾網脆化、變形，影響效用，甚至隨時報銷。

冷氣洗隔麈網｜清洗冷氣更可省電 每高1度省6%

最後，台電亦指出，清洗濾網不但可以提升冷氣效能，還可幫助節省用電。如每2至3周定期清洗濾網，一天可省約0.47度，每年更可省約10%用電。此外，台電亦鼓勵民眾將冷氣溫度設定26到28度，再配合電風扇使用。因冷氣每調高1度便可節省6%電力。

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