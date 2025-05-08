天文台料周五兩區33度　冷氣隔麈網別這樣洗　台電警告隨時報銷

冷氣洗隔麈網｜天文台預料，影響廣東沿岸的偏東氣流逐漸被一股偏南氣流取代，本港今明兩日炎熱及有驟雨。天文台亦預測本周五（9日）有兩區更高達33度。炎熱天氣來了，冷氣又是時候出動，但開之前其實也有不少細節要留意，例如勤洗隔麈網能更慳電！台電就警告，用錯方法洗隔麈的話隨時報銷。



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天文台料周五氣溫高達攝氏31度。（天文台官網截圖）

天文台料周末有雷暴

天文台指，影響廣東沿岸的偏東氣流逐漸被一股偏南氣流取代，本港今明兩日炎熱及有驟雨，周五（9日）最高氣溫達攝氏31度，今日起至周日有幾陣驟雨。

據天文台分區預測顯示，周五下午2時本港有多達9個地區氣溫高達攝氏31度，其中流浮山及上水更高達攝氏33度。

天文台續指，一道低壓槽會在明日靠近華南沿岸地區，並在周末為該區帶來驟雨及雷暴，天文台預測周日氣溫降至23度至27度，大致多雲，初時有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

流浮山及上水於周五（9日）氣溫高達攝氏33度。（天文台官網截圖）

天氣酷熱，不少人會選擇開冷氣消暑，但原來開冷氣之前也有所學問！台灣電力公司就有2大必做的步驟建議給大家，讓冷氣機效能更佳！

冷氣洗隔麈網步驟1. 清潔冷氣外部

在開冷氣之前，台電建議第一步先將冷氣機機身表面與出風口擦拭乾淨。

冷氣洗隔麈網步驟2. 清洗隔麈網

機身清潔乾淨後，便可以拆下冷氣的濾網清洗。台電提醒，大家可以用清水或中性清潔劑沖洗濾網，但也要注意不能太大力刷洗。洗淨後可放在陰涼處曬乾，或用軟布輕輕拭乾。切記不要把濾網放在陽光下曝曬，避免濾網脆化、變形，影響效用，甚至隨時報銷。

冷氣洗隔麈網｜清洗冷氣更可省電 每高1度省6%

最後，台電亦指出，清洗濾網不但可以提升冷氣效能，還可幫助節省用電。如每2至3周定期清洗濾網，一天可省約0.47度，每年更可省約10%用電。此外，台電亦鼓勵民眾將冷氣溫度設定26到28度，再配合電風扇使用。因冷氣每調高1度便可節省6%電力。

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