撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-03-24 06:00

國際旅遊網站Big 7 Travel不時都會發佈各種美食的排行榜，細至一個城市內的Top 7，大至全球最強50亦有。最近公佈了香港7間最佳漢堡店，包括本土人氣小店Honbo、打卡懷舊美式風Burger Circus！

Burger是很受歡迎的美食，是不少人的comfort food。（ig @ burgerjoys）

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Big 7 Travel收集了網民和網站編輯的專業意見，選出香港7大最佳漢堡包店，當中有米芝蓮推介的知名餐廳，亦有盡量使用本地食材的特色小店。其中一間更是唯一入選2020年全球最佳50間Burger店的香港餐廳，立即按圖睇睇全港必食7間漢堡🍔👇👇

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😋同場加映：2021香港即食麵Top10😋

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵，日清和壽桃牌成為大贏家！10款即食麵中，有多款日清麵上榜，包括最為人熟知的出前一丁麻油味、廣受好評的黑蒜油豬骨湯拉麵等！想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

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😋同場加映：全港$300內燒肉放題8大推介😋

最近新開了不少日式燒肉店，但在預算不多的情況下，單點可能會有負擔，因此燒肉放題就是一個最佳選擇。《香港01》飲食頻道記者精選了全港8間任食燒肉餐廳，包括牛舞、全部$300有找，非常抵食！

【1】牛舞 —— 任食鹿兒島黑毛和牛、日本直送雪糕

餐廳位於元朗YOHO MALL，佔地近3000呎，共供應5種優質靚牛及北海道黑豚燒肉放題套餐，包括鹿兒島薩摩黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、北海道黑豚肉等，更有設有自助區，提供超過30款食品、醬汁及多款日本直送的雪糕雪條。如果食食吓燒肉，邊爐癮起，亦可以加錢升級至涮涮鍋！

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