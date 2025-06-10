七一優惠20大｜港鐵送7.1萬車票/博物館、泳池免費/商場優惠詳情
撰文：朵拉
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七一優惠｜特首李家超於今日（10日）出席行政會議前見記者時，宣布一系列七一慶祝回歸優惠，優惠涵蓋交通、文娛、景點及飲食購物，包括港鐵會送出7.1萬張免費單程票、免費開放康文署室內、戶外康樂設施。另外，海洋公園亦會推出二人同行８折門票優惠等。《香港01》好食玩飛記者將持續更新優惠，即看下文了解詳情。
李家超於6月10日出席行政會議會見記者，宣布一系列七一慶回歸優惠，優惠涵蓋食玩買和交通優惠。李家超更透露更多優惠會陸續推出，《香港01》好食玩飛將持續更新。
七一優惠｜交通優惠
港鐵：抽獎送出7.1萬張免費單程車票，需於半年內使用
機場快綫：3至11歲小童免費、60歲或以上長者半價
電車：免費（優惠期7月1日至3日）
天星小輪尖沙咀來往灣仔航線：免費乘搭
新渡輪：派發免費乘船券
富裕小輪航線：派發免費乘船券
七一優惠｜博物館優惠
以下設施將於七一當天免費開放
康文署體育館、游泳池、健身室
科學館常設展
太空館常設展
香港濕地公園
香港故宮文化博物館專題展覽
M+標準票展覽
七一優惠｜ 景點優惠
海洋公園：2人同行8折、3至4人同行7折（優惠期由7月1日至3日）
昂坪360：小童及長者來回票28折
山頂纜車：來回優惠套票85折
七一優惠｜ 食肆及商戶優惠
食環署牛頭角街市、九龍城街市、楊屋道街市及北葵涌街市：推出優惠或派發禮物
房委會商場「共築‧創業家」店舖：推出優惠或派發禮物
「本地漁菜直送」網站或App：指定產品71折（優惠期7月1日至7日）
環保署綠在區區回收：雙倍綠綠賞積分
另外有過千間餐廳及商戶推出優惠，並預料更多商場、企業，連同香港國際機場、科學園亦會陸續宣布優惠。
七一優惠｜全港商場優惠
各大商場提供零售及餐飲現金券、購物及美食禮券、泊車優惠等，點擊下圖了解：
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