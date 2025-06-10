七一優惠20大｜港鐵送7.1萬車票/博物館、泳池免費/商場優惠詳情

七一優惠｜特首李家超於今日（10日）出席行政會議前見記者時，宣布一系列七一慶祝回歸優惠，優惠涵蓋交通、文娛、景點及飲食購物，包括港鐵會送出7.1萬張免費單程票、免費開放康文署室內、戶外康樂設施。另外，海洋公園亦會推出二人同行８折門票優惠等。《香港01》好食玩飛記者將持續更新優惠，即看下文了解詳情。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

李家超於6月10日出席行政會議會見記者，宣布一系列七一慶回歸優惠，優惠涵蓋食玩買和交通優惠。李家超更透露更多優惠會陸續推出，《香港01》好食玩飛將持續更新。

6月10日，李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

七一優惠｜交通優惠

港鐵：抽獎送出7.1萬張免費單程車票，需於半年內使用

機場快綫：3至11歲小童免費、60歲或以上長者半價

電車：免費（優惠期7月1日至3日）

天星小輪尖沙咀來往灣仔航線：免費乘搭

新渡輪：派發免費乘船券

富裕小輪航線：派發免費乘船券



天星小輪尖沙咀來往灣仔航線，將於七一當日免費乘搭。（資料圖片）

七一優惠｜博物館優惠

以下設施將於七一當天免費開放



康文署體育館、游泳池、健身室

科學館常設展

太空館常設展

香港濕地公園

香港故宮文化博物館專題展覽

M+標準票展覽



M+標準票展覽將於七日當天免費開放。（資料圖片）

七一優惠｜ 景點優惠

海洋公園：2人同行8折、3至4人同行7折（優惠期由7月1日至3日）

昂坪360：小童及長者來回票28折

山頂纜車：來回優惠套票85折



海洋公園推出多人同行優惠，優惠期於7月3日完結。（資料圖片）

七一優惠｜ 食肆及商戶優惠

食環署牛頭角街市、九龍城街市、楊屋道街市及北葵涌街市：推出優惠或派發禮物

房委會商場「共築‧創業家」店舖：推出優惠或派發禮物

「本地漁菜直送」網站或App：指定產品71折（優惠期7月1日至7日）

環保署綠在區區回收：雙倍綠綠賞積分



另外有過千間餐廳及商戶推出優惠，並預料更多商場、企業，連同香港國際機場、科學園亦會陸續宣布優惠。



七一優惠｜全港商場優惠

各大商場提供零售及餐飲現金券、購物及美食禮券、泊車優惠等，點擊下圖了解：

+ 27

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略