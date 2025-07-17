打風｜天文台料周日闖港100公里　天氣轉壞吹8級風　3大APP睇路徑

打風｜天氣消息｜天文台｜HKO｜颱風路徑預測｜韋帕｜風球｜天文台指，一個熱帶低氣壓在昨晚（16日）9時在菲律賓以東形成，預測該熱帶氣旋會隨後進入南海北部並逐漸增強，較大機會以颱風級別在港以南近距離掠過後「西登」！



颱風來襲，除了做好防風措施，建議大家下載颱風APP以便即時了解風球去向，《香港01》好食玩飛記者為大家精選了3個免費颱風App，即時掌握颱風路徑、風雨預報及最新災害資訊，以下還會提供使用教學，即看下文啦！



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打風｜熱帶氣旋正在形成

天文台料明晚該熱帶低氣壓大致移至本港東南800公里警戒範圍，並增強至強烈熱帶風暴。（天文台官網截圖）

天文台預測該熱帶低氣壓今晚（17日）增強至熱帶氣暴，中心附近最高持續風速升至每小時65公里，到明晚 （18日）大致移至本港東南800公里警戒範圍，並增強至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速升至每小時105公里。

天文台預料，周日風力高達8級，周末期間至下周初天氣持續不穩定。（天文台官網截圖）

天文台九天天氣預報指，周日氣溫稍降至26至29度，料間中會有狂風驟雨及雷暴，而驟雨將一連8日持續至下周五（25日）。天文台亦預料，周日離岸風力高達8級，強度相等於8號波。

打風｜天文台料周日以100公里掠過

天文台的預測移動路徑圖顯示，該熱帶氣旋其後繼續向西北移動，「直奔」珠江口並再增強，周六（19日）晚逼本港東南400公里。其後仍維持向西北移動，在下周日（20日）晚上升級至颱風，中心附近最高持續風速增至每小時110公里，料在本港以南約100公里掠過，再移向廣東西部，或在下周一（21日）晚上於陽江一帶登陸。

目前各主要官方氣象機構的預測，均料會逼近廣東沿岸。現有兩派，日韓台料「較弱較近」，「直奔」珠江口，下周一在本港以南約100公里掠過，後於珠海至江門登陸，料達強烈熱帶風暴級；內地及澳門則屬「較強較西」，料升級強颱風，在較南掠過香港，以廣東西面陽江一帶登陸。

颱風即將來臨，不少人都擔心會被惡劣的天氣影響安排好的行程，因此會時刻留意天文台的最新消息。不過，其實要追蹤颱風的路徑，除了參考官方資料外，坊間亦有不少免費App供大家下載使用。

颱風APP｜【1】Clime —— 免費功能：基本降雨預報／即時天氣／未來7天天氣預報

如果需要一款專注於颱風動態與即時雷達的輕量級工具，「Clime」是比較易用的選擇，尤其適合常受極端天氣影響的亞洲用戶。免費功能主要有基本降水預報、即時天氣以及未來7天天氣預報。其他功能則需付費，例如颱風追蹤器、每分鐘詳細降水圖、風暴動態等。

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颱風APP｜【2】Windy —— 免費功能：多種氣象模型／颱風追蹤器

Windy是一個全球風暴追蹤的應用程式，提供直觀的風速、氣壓及降雨動畫，適合追蹤颱風國際路徑。免費功能都比Clime多，有主要2大實用功能，APP內提供多種氣象模型比較，包括GFS、ECMWF、ICON、METEOBLUE，能預測颱風走向；第二，有颱風追蹤器，清楚顯示全球颱風走向。

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颱風APP｜【3】我的天文台 —— 颱風實時位置及預測路徑圖／降雨、風速及潮汐資料

「我的天文台」是香港天文台官方APP，提供最準確的颱風路徑、強度預測及本地天氣警告。有3大實用功能，分別為颱風實時位置及預測路徑圖，包括八號風球的生效時間預估；第二，提供定點降雨雷達、風速及潮汐資料；第三，有自訂通知功能，例如是暴雨、雷暴警告的通知。

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