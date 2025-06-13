香港壽喜燒7大｜$98一鍋兩食CP高＋東京米芝蓮　駱駝漆長龍店必食

香港壽喜燒｜壽喜燒任食｜香港作為美食天堂，當然不乏高質素的壽喜燒專門店！從傳統關東風味到地道關西煮法、從頂級和牛到新鮮時蔬，總有一款能滿足你！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了7間必吃的壽喜燒，有間由米芝蓮星廚特製醬汁的壽喜燒套餐僅需$98，還可以一鍋兩食！一舉兩得！想知還有什麼推薦？即看下文啦！



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香港壽喜燒｜【1】NIKUSA 肉佐 —— 米芝蓮星廚特製醬汁／關東風一鍋兩食

「NIKUSA 肉佐」是一間主打高質和牛壽喜燒放題的餐廳，餐廳還邀請了日籍懷石料理大師、曾連續五年摘下米芝蓮二星殊榮的著名懷石料理餐廳「柏屋」前料理長長本輝彥先生，親自為「肉佐」設計並秘製招牌壽喜燒醬汁！以紅酒、味醂、醬油、日本清酒及黃糖等原材料調製而成，帶有醇厚、鮮甜的味道，所以味道非常獨特！

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餐廳提供了關東風壽喜燒，先用牛脂肪煎香京蔥，再倒入秘製壽喜燒醬汁煮熟食材。吃完壽喜燒後，更可加入鰹魚湯，變成火鍋，有美人鍋、麻辣鍋、番茄鍋和鰹魚昆布鍋等多款湯底選擇，實現「一鍋兩食」，午市價錢$98起！還有最大亮點是招牌日式梳乎厘Pancake，專屬Level 5餐目的午市及晚市食客享用。梳乎厘班戟用上日本雞蛋、日本麵粉和日本牛奶在店內新鮮製作，蛋味濃郁，口感綿密！

NIKUSA 肉佐

地址：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心二期 - Midtown 8樓



香港壽喜燒｜【2】日山 —— 東京米芝蓮／百年老店

「日山」是來自東京的百年老店，以頂級壽喜燒聞名。餐廳選用自家的A5黑毛和牛、東京店空運到港的壽喜燒湯汁，令食客品嚐到傳統又正宗的壽喜燒！亦因此，日本的總店至少連續9年獲得東京米芝蓮一星級榮譽！餐廳主要提供壽喜燒和涮涮鍋套餐，壽喜燒套餐分別有「松」、「竹」、「梅」3個不同等級，價錢在$500至$1600，包括前菜：和牛筋煮凍、薄燒和牛卷、日式蝦沙律等；壽司：A5黑毛和牛壽司三點盛；壽喜燒：A5黑毛和牛西冷、時令野菜；主食：飯或烏冬。

日山

地址：

尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈3樓OTE302號舖

灣仔堅尼地道15號合和商場4樓416號舖



香港壽喜燒｜【3】三郎。燒肉 —— 日本A5和牛

「三郎。燒肉」是一間位於尖沙咀的高級日式燒肉餐廳，儘管主打是燒肉，但也提供高品質的壽喜燒選項，例如午市的「棉花糖壽喜燒御膳」，使用日本A5等級牛肉，口感獨特！和牛來自日本不同地方，包括伊賀牛、姬路牛、宮崎牛和鹿兒島牛等。餐內除了有主食和牛，還有茶碗蒸、味增湯、沙律前菜和甜品，價錢為$258。

三郎。燒肉

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre地下3號舖



香港壽喜燒｜【4】壽喜燒·肉屋 —— 日本薩摩牛／關東風壽喜燒

「壽喜燒·肉屋」是一間備受歡迎的壽喜燒專門店，以優質和牛和CP值高而聞名！最初以和牛網店起家，累積了良好口碑後，才開設實體店。店家最大的特色之一，就是直接從日本引入原隻薩摩牛，輪流供應不同的和牛部位！還有，餐廳主打日式關東風壽喜燒，湯底口味偏甜，通常會先用牛脂炒香洋蔥，再加入壽喜燒汁烹煮食材。而且蛋汁是來自蘭王蛋，口感滑嫩！

午市套餐分別有3個選項，「特選薩摩牛壽喜燒」、「特上薩摩牛壽喜燒」、「極上薩摩牛壽喜燒」，價錢$199起，至於晚市則$398起。最近還推岀了季節性套餐，「京都牛鍋 壽喜燒極致盛宴」，價錢為$598，套餐包括前菜：芥末八爪魚野菜沙律、柚香脆豆腐、芝士炙燒和牛卷；小食：檸檬牛舌；主菜：炙燒焦糖肉眼芯牛鍋、A5和牛壽喜燒、西冷或肉眼、肩胛肉、7款野菜；甜品：清爽柚子雪葩、柚香蘿蔔與紅芝漬等。

壽喜燒·肉屋

地址：尖沙咀海防道38-40號中達大廈3樓



香港壽喜燒｜【5】喰楽 —— $108起＋九州宮崎牛＋焦糖布甸

觀塘壽喜燒「喰楽」是一間隱世日式壽喜燒小店，以CP值高的壽喜燒而聞名，吸引不少食客慕名而來，長期大排長龍！餐廳提供關西風和關西東的壽喜燒，而關西風最多食客挑選，關西風壽喜燒有別於一般火鍋，職員會在客人面前用傳統方式烹煮牛肉，讓肉片在特製的甜醬汁中煮至恰到好處。店內提供的和牛是來自日本、澳洲及美國等，而九州宮崎牛獲得不少好評，油花分佈均勻，肉質軟嫩，CP值極高！套餐的甜品焦糖布甸也是不容錯過，甜而不膩！午市套餐$108起，而晚市套餐$499起。

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喰楽

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三座9樓H室



香港壽喜燒｜【6】壽喜・關西 —— CP值高！北海道A4和牛套餐

「壽喜・關西」是一間主打正宗關西風味的壽喜燒餐廳，以CP值高的北海道A4和牛套餐而聞名。關西風會先用牛脂熱鍋，將牛肉煎香，再加入砂糖、醬油等調味，最後才加入少量湯汁或水，這種做法令牛味更加突出！食用時再沾上新鮮的蘭王蛋液，降低牛肉溫度、增添滑順口感！北海道A4和牛壽喜燒套餐，僅需$168起，包含前菜、和牛、野菜、蘭王蛋、主食（白飯或烏冬）及甜品，CP值極高！

壽喜・關西

地址：

尖沙咀金馬倫道33號The Cameron1樓101號舖

銅鑼灣耀華街16號地舖



香港壽喜燒｜【7】温野菜 —— $188起！在港開業10年／關西風、關東風

温野菜是日本著名的Shabu Shabu品牌，在香港已經有10年歷史，以高品質日本和牛和產地直送的新鮮蔬菜而聞名。新店K11 Art Mall店還提供了「關西風壽喜燒」的席前烹煮服務，由店員即席為客人烹調，先以牛脂開鍋煎香和牛，再加入醬油與糖調味。平均每位$219起，包括茶碗蒸、前菜、和牛及日本野菜等配搭，性價比極高！如果喜歡關東風壽喜燒亦有選擇，「棉花糖壽喜燒鍋」，價錢$188起。

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温野菜

地址：

尖沙咀河內道18號K11購物藝術館1樓108-111號舖

銅鑼灣堅拿道東8號2000年廣場4樓

尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈3樓LCX 37A號舖

九龍塘達之路80號又一城LG1樓LG1-29號舖

太古太古城道18號太古城中心3樓309號舖



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