Chiikawa香港5大活動｜拉麵店8月登陸　維港夜景匙扣售賣點即睇

Chiikawa｜召集Chiikawa粉絲！這個夏天，萌爆Chiikawa與好友們將闖入香港每個角落，舉辦一系列涵蓋食玩買的活動！除了前排門票火速售罄的CHIIKAWA DAYS大型特展、剛推出的麥當勞套餐，接下來更會有香港地區限定鎖匙扣、超人氣主題拉麵店推出，想知活動詳情，就看下去吧。



Chiikawa活動【1】Chiikawa Ramen Buta主題拉麵店——8月中旬登陸

Chiikawa Ramen Buta主題拉麵店將於8月中旬登陸香港！消息驚喜一眾Chiikawa粉絲，紛紛表示「要振興Chiikawa經濟」。

Chiikawa Ramen Buta主題拉麵店將於8月中旬登陸香港！（IG@chiikawaramen）

主題拉麵店的概念源自《Chiikawa》動畫中拉麵店「郎」，在日本東京、大阪、名古屋均有分店，餐廳不論設計和餐點都充滿Chiikawa元素，主打三種尺寸的豚肉拉麵，包括迷你（Chiikawa）、小盛（Hachiwari）和大盛（Usagi），而每碗拉麵都配有可愛的角色魚板，還有對應角色貼紙。

另外，店內亦有推出一系列限定周邊商品，如印有角色的碗盤、毛巾及杯子，令一眾Chiikawa迷爭相追捧，更需要抽籤預約才可吃上。而香港店的菜單和預約方式仍有待公佈！

Chiikawa Ramen Buta in Hong Kong

地址：有待公佈

營業時間：有待公佈



Chiikawa活動【2】香港地區限定鎖匙扣——維港夜景下的兔兔 7.16開售

Chiikawa官方宣布，將推出9款香港地區限定鎖匙扣，3位角色吉伊卡哇、小八和兔兔將配合雞蛋仔、維港夜景及功夫3大主題，呈現在鎖匙扣上，每款造型可愛又富有香港特色，超有收藏價值！鎖匙扣將於7月16日，在REstore香港文創紀念品店、Issue香港手信店、執笠倉CheapLab、TEAMGREEN銷售點公開發售，當中TEAMGREEN更會在書展兒童天地區設有攤位。

Chiikawa香港地區限定鎖匙扣

開售日期：7月16日

售賣地點：REstore香港文創紀念品店、Issue香港手信店、執笠倉CheapLab、TEAMGREEN銷售點



Chiikawa活動【3】CHIIKAWA DAYS大型特展——進入Chiikawa世界

CHIIKAWA DAYS大型特展將於8月1日至8月24日在尖沙咀K11 MUSEA 暨海濱舉辦！兩輪售票環節已分別在7月5日及10日火速完結。

特展有戶外展區和收費展區，透過「衣、食、住、行」四個主題，展岀逾百座立體雕塑、9米高巨型充氣雕塑、及生動呈現多個經典漫畫場景，包括吉伊卡哇的家、挑戰討伐任務、還有傳說中的「白飯電飯煲」等。特展更加入多項互動體驗元素，讓大家親身感受Chiikawa的日常小冒險！除了展覽，插畫家Nagano更親筆創作香港「飲茶」限定系列，Chiikawa與好友們化身成可愛的蝦餃、燒賣等經典點心造型，超多周邊選購！

▼▼▼更多CHIIKAWA DAYS大型特展資訊

Chiikawa活動【4】CHIIKAWA DAYS主題輕鐵——與吉伊卡哇遊屯元天

港鐵公司與ARR攜手推出「CHIIKAWA DAYS 站站遊蹤」暑期限定活動，其中「CHIIKAWA DAYS」主題輕鐵為焦點。輕鐵以漫畫中的日間森林為主題，車廂內將隨機出現吉伊卡哇、小八、兔兔與好友們，非常可愛！主題列車將於7月12日至8月31日期間穿梭屯門、元朗及天水圍各輕鐵路線，每逢周末則會特別行駛「屯門發現號」旅遊專線。

如想乘搭主題列車，粉絲需在輕鐵兆康站即場以50元購買「輕鐵旅遊證」套裝。購買後可憑證於當日指定時段乘搭主題輕鐵列車及無限次乘搭其他輕鐵路線，更可獲贈限量「CHiiKAWA DAYS」主題紀念封套及貼紙、MTR e-Store 門市及指定港鐵站商店購物優惠券。

CHIIKAWA DAYS輕鐵

活動日期：7月12日至8月31日

活動地點：屯門、元朗及天水圍各輕鐵路線／「屯門發現號」旅遊專線

購票地點：輕鐵兆康站

購票詳情：以50元購買「輕鐵旅遊證」套裝，憑證於當日指定時段乘搭主題列車



Chiikawa活動【5】CHIIKAWA DAYS麥當勞套餐——限定包裝

麥當勞大熱「蝦堡系列」已經在7月8日回歸，更以「CHIIKAWA DAYS」大型特展的主題包裝盛載，不論是漢堡和甜品包裝、飲品杯及Shake Shake薯條袋都有吉伊卡哇、小八以及兔兔的得意印花，讓大家一邊品嘗美食、一邊儲CHIIKAWA DAYS限定包裝！同時，麥當勞App會員更可有專享福利，憑指定電子優惠券購買「蝦堡系列四道菜套餐」，即可獲得CHIIKAWA DAYS限定珍藏貼紙。

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