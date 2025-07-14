天文台料周四分區36˚C　台電4招室內不插電$0降溫　1動作降低5度

天文台預料，本港受高空反氣旋影響，未來一兩日天氣酷熱，而本周後期廣東風勢微弱，內陸地區更迎來極端酷熱。天文台預料，本周後期本港市區最高氣溫料34度，周四更有一分區高達36度。



天氣酷熱，幾乎家家戶戶都會開冷氣，但冷氣溫度調得越低越耗電，收到賬單必定「肉赤」。早前，台灣電力公司就分享了4招，可不使用任何電器令室內降溫，方法省電又快見效！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

天文台料周四至周五最高氣溫將達34度。（天文台富網截圖）

天文台料周四分區最高達攝氏36度

天文台預料，本港在未來一兩日受高空反氣旋影響，天氣酷熱。而本周後期廣東風勢微弱，內陸地區天氣更迎來極端酷熱。九天天氣預報顯示，周四至周五最高氣溫將達34度。分區預報預測，本周四下午3時，打鼓嶺、石崗、大埔、沙田及西貢料高達35度，上水更高達36度。

天文台亦預測，一個廣闊低壓區會於菲律賓以東海域逐漸發展，並在本周後期靠近呂宋一帶，但其後路徑存在變數。

天文台料，本周四下午3時，上水氣溫高達36度。（天文台截圖）

炎炎夏日，不少人回家第一件事便是開冷氣，但其實冷氣機啟動了，也未那麼快可以降溫，而且長期開冷氣亦非常耗電。要知道，冷氣每調低一度，便會增加約7-10%的電費，到時收到賬單必定感到「肉赤」。

而台灣電力公司就在早前分享了4招，不用插任何電器也能令室內降溫的秘技，建議大家不妨試試，然後待室溫下降後再開冷氣，這樣既能省電又能感到舒適。

冷氣機即使啟動了，也未有那麼快便可令室內降溫。（網上圖片）

室內不插電降溫｜1. 白天拉窗簾

台灣電力公司指，室內溫度上升，有一大部分原因是因為戶外的熱力從窗戶進入室內，如果做好隔熱工作，便可令室內溫度下降3-5度。因此，白天出門時不妨拉上窗簾，阻止熱能進入室內。

室內不插電降溫｜2. 拖地

另外，其實用濕地拖拖地，也可達至降溫效果。因濕地拖的水分會吸熱變成水氣，從而令地板降溫。當地板降溫後，室溫也會很快降低，而且還可順道清潔住所！

當地板降溫後，室溫也會很快降低。（Pixabay）

室內不插電降溫｜3. 玻璃窗貼上隔熱貼

除了拉窗簾和拖地外，也可以在玻璃窗上貼隔熱貼，這樣便可防止紫外線和熱輻射進入屋內。

室內不插電降溫｜4. 出門前關燈關電源

此外，台灣電力公司亦指出，家中使用的電器也會令室溫上升。所以大家出門前，謹記將不用的電器，例如電腦、電視等東西關掉，另外也記得關燈以及其他不必要的電源，省電之餘還可保障安全。

最後，台灣提醒民眾，回到家後應該先開窗散熱，讓室內降溫後再開冷氣，這樣做不但能減少冷氣負荷，而且更加省電節能！