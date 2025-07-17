上環美食7推介｜和牛千層麵＋菠蘿包雞蛋仔　一間鑊氣快餐排長龍

上環美食｜由米芝蓮星級燒鳥，到街坊茶記鑊氣小炒，再到創意港式雞蛋仔，上環這個美食寶藏區總能帶給食客驚喜。《香港01》好食玩飛記者整理7間上環必試食店，涵蓋意大利、泰國、日式和港式餐廳，更有讓人期待的新店The Lasagna Factory，餐廳以Lasagna（千層麵）為主角，招牌和牛牛小排千層麵看著也垂涎三尺！即看下文！



上環美食【1】The Lasagna Factory——8月進駐 邪惡和牛千層麵

The Lasagna Factory 將於8月1日進駐上環，由人氣餐廳Flat Iron Steak及阿根廷扒房Picanhas'團隊聯手打造，主打「祖母家傳食譜」的暖心美式意大利菜。餐廳名副其實以Lasagna（千層麵）為主角，三款招牌和牛牛小排千層麵（$188）、伏特加醬蟹肉千層麵（$188）及蘑菇千層麵（$168）嚴選優質食材，更有無限量任食沙律和蒜蓉包時段。大家期待一下！

The Lasagna Factory

地址：香港上環荷李活道208號

營業時間：星期一至日 12:00-23:30

電話：2598 1080



上環美食【2】Samsen泰館——米芝蓮推介泰北街頭美食

獲米芝蓮必比登推介的Samsen泰館，以地道泰北街頭風味俘虜食客！餐廳的開放式廚房、仿似不完美的石灰牆與懷舊海報，一秒帶食客回到曼谷夜市。招牌必試泰北咖喱金麵，湯底以鮮椰漿及自製咖喱醬熬製，可選和牛或雞肉，香濃惹味。

泰式蟹肉炒飯的蟹肉份量超足料；炭烤沙嗲雞串、虎蝦串燒蘸秘製花生醬或青檸醬汁，令昇華風味。不得不提，淋上暖椰漿的「班蘭椰子湯圓」，與泰式街頭椰子雪糕為整餐飯完美作結。晚市6點開門即現人龍，建議提早1小時排隊！

Samsen泰館

地址：上環蘇杭街23號地舖

電話：2234 0080

營業時間：12:00-15:00 / 18:00-22:00 (星期一至四) / 18:00 - 23:00 (星期五至日)



上環美食【3】Yardbird——米芝蓮一星炭烤燒鳥串燒

Yardbird是一間西日合璧的小餐館，以其高質燒鳥串燒打響名堂，更連續五年蟬聯米芝蓮一星。串燒選用新鮮三黃雞雞肉部位，搭配備長炭烤製得恰到好處，香口惹味。炸雞也是必點，配上精選日本清酒，跟三五知己聚會暢談，氛圍休閒，建議提前14天訂座，人均消費約$300-$500。

Yardbird

地址：上環永生大廈 (Wing Sang Building) 永樂街 154-158 號地下 A 及 B 舖

營業時間：星期二至日 18:00-00:00



上環美食【4】郁鍵快餐——惹味鑊氣咖喱雞翼炒飯

郁鍵快餐紮根太平山街多年，以其招牌茶記美食多年來依然深受街坊和港人熱愛。$57咖喱雞翼炒飯粒粒分明，飯粒裹著濃郁咖喱香，搭配酥脆雞翼，惹味又充滿鑊氣；沙嗲牛公仔麵牛肉嫩滑、沙嗲醬香濃，加配太陽蛋超邪惡。小店裝潢樸素，露天座位讓人感受到老香港情懷，想品嘗地道美食不容錯過！

郁鍵快餐

地址：上環太平山街6號寶雲樓地下A號舖

電話：25492505

營業時間：星期一至六08:00-16:00



上環美食【5】勇記養生雞湯米線——真材實料酒香藥膳雞米線

勇記養生雞湯米線為勇記海南雞的姊妹店，以多款滋補雞湯底大獲人氣，必試$72招牌黃酒藥膳雞米線，湯底帶酒香，雞肉滑嫩；$76養顏花膠雞米線，湯底清甜，花膠足料大塊，另有秘制豬扒米線。食客都讚店舖湯頭真材實料，值得一試。

勇記海南雞養生米線

地址：上環永吉街21-27號誠興商業大廈地下A號舖

營業時間：11:00-20:30

電話：5500 0398



上環美食【6】LINKZY CAFE——白色木系高質CAFE

LINKZY CAFE新開業不久，已經獲網民讚賞食物高質、服務周到，主打日式西餐和飲品，必試招牌$148白酒忌廉青口哈哈蝦扁意粉，扁意粉沾滿濃稠忌廉汁，搭配彈牙蝦肉及新鮮青口，食過返尋味，還有下午茶焦糖香蕉開心果意大利雪糕法式多士，香蕉焦糖脆面配酸甜雪糕，以酸種麵包取代傳統多士創意十足！店內白色木系裝潢配電車景觀窗位，小清新氛圍適合打卡。

LINKZY CAFE

地址：上環永和街世瑛大廈2樓203室

營業時間：星期一至五 11:00-21:00



上環美食【7】Chicken Egg Boy——大熱菠蘿包雞蛋仔

上環永樂街的Chicken Egg Boy以首創「Q版菠蘿包雞蛋仔」風靡全城！小店巧妙地將兩款經典港式小食完美融合，把菠蘿包酥皮鋪上雞蛋仔，焗後外脆內軟，牛油香濃郁，限量供應引發排隊熱潮！另推多款茶記雞蛋仔，如「腿蛋治雞蛋仔」、「鹹牛肉蛋雞蛋仔」，一樣充滿特色。餐牌上亦標明小店為慈善咖啡店，盈餘撥捐慈善，吸引食客朝聖兼做公益。

Chicken Egg Boy

地址：上環永樂街148號南和行大廈地下02號舖

電話：3428 3881

營業時間：12:00 - 20:00 (逢星期三休息)



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