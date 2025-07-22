東京美食27推介｜東京第一醬油拉麵／和牛燒肉／米芝蓮一星壽喜燒

東京美食｜東京美食2025｜來到東京，當然要把日本拉麵、壽司、燒肉、壽喜燒、甜點一網打盡！《香港01》好食玩飛記者精選27間東京必吃餐廳，有全東京排名第一的拉麵店らぁ麺や 嶋、油脂均勻的黑毛和牛燒肉原宿焼肉KINTAN、還有CP值爆表的迴轉壽司金沢まいもん，全部都值得一試，即睇下文了解詳情！



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【拉麵篇】

東京美食【1】 らぁ麺や 嶋(Raa Menya Shima)——全東京排名第一

らぁ麺や 嶋開業短短5年，就已經成為日本美食網站Tabelog全東京排名第一名的拉麵店，更連續4年獲選為Tabelog百名店！餐廳以三款拉麵為主打，包括醬油拉麵、鹽拉麵及白醬油拉麵，拉麵配上煮豚、炭火燒豚、海老雲吞、肉雲吞、味付玉子等多款餸菜，大滿足！不過，らぁ麺や 嶋只在周一至五，早上到午間營業，且店內只有6個位子，分為10個時段讓食客進入，每天僅售60碗拉麵，部分食客更會在半夜開始排隊，想試上都不容易！

まんてん鮨（Manten Sushi）

地址：東京都渋谷区本町3-41-12

營業時間：周一至五 08:45-14:30（進店時間：8:45～、9:30～、10:00～、10:30～、11:00～、11:45～、12:15～、12:45～、13:30～、14:00～）



東京美食【2】Ramen Kamo to Negi——特色鴨拉麵

豚骨拉麵就食得多，原來有鴨湯拉麵？らーめん鴨to葱的拉麵以鴨肉為主題，不論湯底、配料都是選用鴨肉，當中湯底謹以鴨肉、蔥和水，由慢火熬煮，將鴨香發揮至極致，不少網民都表示驚喜！另外，御徒町車站分店更是24小時營業，適合各位玩到盡的港人！

鴨to蔥 御徒町店

地址：東京都台東區上野6-4-15

營業時間：24小時營業



鴨to蔥 新宿店

地址：東京都新宿區新宿3-38-2

營業時間：07:00 - 23:00



鴨to蔥 巢鴨店

地址：東京都豐島區巢鴨1-11-4

營業時間：11:00 - 22:45



東京美食【3】Japanese Ramen Gokan——全預約制Tabelog百名店

東京許多知名拉麵店都需要親身排隊入座，一排就可能花上半小時至一個鐘。五感不但獲選為Tabelog百名店，餐廳更是採用全預約制，每周日早上11時（日本時間），開放預約下一個星期三到星期日的座位，不過預約當然是非常搶手，大家可以在出發前碰碰運氣。湯底採用多款當地海鮮及雞熬製，清徹但充滿鮮味，配上油脂豐富叉燒和炭火烤製雞肉，這也是食客搶著要試的原因！

まんてん鮨（Manten Sushi）

地址：東京都渋谷区本町3-41-12

營業時間：周三至日 11:30 - 15:00

預約網站：https://www.tablecheck.com/zh-TW/shops/ramen-gokan/reserve



【壽司／OMAKASE篇】

東京美食【4】金沢まいもん——CP值超高又新鮮的迴轉壽司 平絕澀谷

壽司食材新鮮，分量十足。（小紅書@Wuwu）

這間位於商場的高質迴轉壽司店自開業以來便受到諸多食客好評，魚生的新鮮程度和性價比完全不輸另一間人氣迴轉壽司美登利，關鍵是排隊時間快很多，更加適合去旅行、趕行程的大家。拖羅肥美，海膽色澤金黃，而且到夜晚師傅製作金槍魚泥魚籽軍艦更加重手，像是變成加大版壽司。吃到飽飽大滿足人均才3,000日圓（約145港元），CP值超高！

金沢まいもん

營業時間：11:00-22:00

電話：+81 3-5784-1144

地址：日本 150-0042 東京都澀谷區宇田川町 15−1 Shibuya PARCO 7 樓

交通：各路線搭乘至「澀谷站」，步行5分鐘



東京美食【5】江戸富士 Edo Fuji——刺身海鮮丼 滿滿當當、分量十足

江戶富士Edo Fuji以其海鮮蓋飯而聞名，這些蓋飯使用大量的新鮮海鮮製成。海鮮蓋飯的配料種類繁多，外觀豪華，味道和份量都非常令人滿意。餐廳提供不同魚類、甜蝦、扇貝等各種海鮮。而受歡迎的是海膽海鮮丼，只要2,500日圓（約120港元）就可以食到滿滿一碗。不過店鋪人氣高升，可能需要排隊。

江戶富士Edo Fuji

營業時間：星期一至五11:30-14:00、星期六12:00-14:00、星期日休息

電話：+81 3-3811-0111

地址：日本 113-0034 東京都文京區湯島 2-chome−7−7

交通：搭乘至「御茶之水站」步行3分鐘或到「本鄉三丁目站」、「末廣町站」步行5分鐘



東京美食【6】まんてん鮨（Manten Sushi）

「まんてん鮨」是東京著名的壽司店，Tabelog評分3.7。店內的午市Omakase只需4,400日圓，約港幣$215，選用當季新鮮食材，製作金目鯛壽司、刺身、海膽、茶碗蒸等精緻料理。晚市亦只是8,800日圓，約港幣$430，就能吃到20多款當季精緻日本料理，性價比超高。不過要留意，午市Omakase只限現場排隊，不設預約；晚市則可以透過官網預約。若大家想體驗Omakase預算又不高，這家便十分適合。

まんてん鮨（Manten Sushi）

地址：丸の内店：東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ブリックスクエアB1F

日本橋店：東京都中央区日本橋室町２丁目３−１ コレド室町2

日比谷オクロジ店：東京都千代田区内幸町１丁目７−１ 日比谷オクロジ

營業時間：午市：11:00-15:00、晚市：17:00-23:00

人均消費：$215起



東京美食【7】Sushi Tokyo Ten

Sushi Tokyo Ten在東京擁有3間分店，主打平民Omakase，Tabelog評分3.5。店內Omakase只需日圓9,900，即港幣約$482，提供共25款菜式及壽司，有齊海膽、鮑魚、拖羅及龍蝦等，食物依季節而定，採用當季的食材而製，因此壽司鮮味十足。由於「Sushi Tokyo Ten」性價比十足，因此經常滿座，建議大家先到官網預約留座。

Sushi Tokyo Ten

地址：新宿店：東京都渋谷区千駄ケ谷５丁目２４－５５NEWoMan 新宿

涉谷店：東京都渋谷区渋谷３丁目２１－３渋谷ストリーム

六本木店：東京都港区赤坂９丁目７－４東京ミッドタウン

營業時間：午市：11:00-15:00、晚市：17:00-23:00

人均消費：$482起



東京美食【8】鮨 銀座おのでら（Ginza Onodera）

「鮨 銀座おのでら」主打江戶前手握壽司，Tabelog評分3.7，在海外亦設有多間分店，美國紐約店更獲得米芝蓮二星，廚師均是由日本總店訓練外派的，因此不用去美國，在東京就能品嘗到星級Omakase。

午市有不同價位選擇，最低只需日圓8,800，即約港幣$430，就可以吃到12貫壽司。店內食材均是每天由豐州市場及北海道新鮮運送，經過廚師料理過後可品嘗出食材的鮮甜。

鮨 銀座おのでら（Ginza Onodera）

地址：東京都中央区銀座5-14-14 サンリット銀座ビルⅢ B1F・2F

營業時間：午市：11:00-15:00、晚市：17:00-22:00

人均消費：$430起

交通：自東京地鐵至東銀座駅徒步1分鐘可達



東京美食【9】鮨おにかい（Sushi Onikai）

「鮨おにかい」Tabelog評分3.65，店內只提供一個價位的Omakase套餐，價值日圓11,000，約港幣$535。店內最出名的是天婦羅海蝦手卷，是出自一樓的米芝蓮一星天婦羅名店天婦羅みやしろ。

店內另一招牌是吞拿魚混合手卷，配以3款不同烹調手法的吞拿魚，油脂豐富之餘又能帶出不同的層次感。由於「鮨おにかい」不提供現場排隊，只接受預約訂座，所以大家想吃的話記得提前到官網預約。

鮨おにかい（Sushi Onikai）

地址：東京都目黒区上目黒2-18-11‬ 2F

營業時間：午市12:00 - 14:00、晚市18:00起、20:30起（二部制）

人均消費：$535起

交通：自東京地鐵至中目黑駅徒步約3分鐘可達



東京美食【10】銀座鮨佑（Ginza Sushi Yuu）

「銀座鮨佑」Tabelog評分3.6，午市有不同價位的Omakase套餐選擇，最低可以日圓7,500，約港幣$365，就可以品嘗到10貫壽司。店主手塚由裕先生是位擁有22年經驗的壽司職人，曾經在銀座的名店和米芝蓮三星壽司店工作，經驗老到。店內的招牌是使用從豐洲鮪魚專門店進貨的赤身鮪魚和鮪魚中腹肉握壽司，口感豐潤有彈性，搭配精選各縣市的日本酒一起享用滋味更佳。

銀座鮨佑（Ginza Sushi Yuu）

地址：東京都中央区銀座3-14-17コビキス銀座B1F

營業時間：午市：11:30-13:45、晚市：18:00-22:30／星期六、日休息

人均消費：午市$365起、晚市$1460起

預約方式：網上預約按此

交通：自東京地鐵銀座線／丸之內線至銀座駅徒步約5分鐘可達



【燒肉篇】

東京美食【11】蕃EBISU YORONIKU

獲得2023年度燒肉百名店及2024年度Tabelog Award銀牌的蕃YORONIKU，雖然人均價錢上要近1萬至1萬5千日圓（約542至813港元），但吃過的網民都紛紛表示值得這個價錢，更有人表示「吃過這間就沒辦法再去別間吃」、「牛肉的熟成度掌握得很好」、「簡直是人間美味」。

蕃EBISU YORONIKU不同套餐都有各款吃和牛「花式」，好像有以松露壽喜燒和生牛肉壽司為主打的套餐、有各款部位的基礎和牛燒肉套餐，而夏多布里昂牛肉是眾多食客一致認同的招牌菜，牛香肉嫩，有油脂但肥而不膩，滿足感爆棚！想試的朋友謹記必須一個月前預留座位。

蕃EBISU YORONIKU

地址：日本〒150-0013 Tokyo, Shibuya City, Ebisu, 1 Chome−11−5 GEMS恵比寿 8F

營業時間：星期一至日 17:00-00:00（特別節日可能有變）



東京美食【12】原宿焼肉KINTAN

KINTAN是一間備長炭黑毛和牛燒肉連鎖店，但每間分店的菜單都會稍有不同，而原宿店則位於明治神宮車站附近，位置方便。而且連本地人都大讚這裏的和牛肉質既高質又有保證，備長炭燒肉更能鎖住肉汁，帶出獨特香氣。

裝潢亦充滿現代時尚感，氣氛滿滿，更被日本女士票選為最想去的燒肉店第一名。必須一提的是CP值超高的午市套餐，最平2,980日圓（約162港元）就可吃到280克牛肉配上任添的白飯、沙律和湯。

原宿焼肉KINTAN

地址：日本〒150-0001 Tokyo, Shibuya City, Jingumae, 1 Chome−10−37 B1

營業時間：星期一至日 11:30–15:30, 18:00–23:00（特別節日可能有變）



東京美食【13】敘敘苑（晴空塔店）

敘敘苑是日本知名燒肉連鎖品牌，走較高檔路線，在東京上野、新宿等人氣區域都有分店。而之所以推薦晴空塔店，當然是因為可以邊燒肉邊看窗外美景。

不少網民大力推薦其午市套餐（午餐時段10:30-16:00），原因是比起晚市的一萬圓多的套餐，午市最貴套餐都只需5,800日圓（約315港元）就可品嘗到口感軟嫩的上等五花肉，而且還可享受晴空塔的美景！

敘敘苑（晴空塔店）

地址：東京都墨田區押上1-1-2 東京ソラマチ（Solamachi） 30F

營業時間：星期一至日 10:30-23:00（L.O.：21:30）（特別節日可能有變）



東京美食【14】燒肉亭六歌仙

六歌仙燒肉是受遊客歡迎的燒肉放題餐廳，在TripAdvisor上多年獲得新宿美食第一名。有網民分享，店舖除了是牛肉品質良好，更有松葉蟹、松阪牛等特色美食同樣都是放題餐點，而且分四個等級的套餐，最便宜2,342日圓起（約127港元）吃到基本肉類如牛五花、里脊肉等，最貴10,475日圓起（約568港元）品嘗得到神戶牛甚到有龍蝦，客人可根據喜好選擇。

六歌仙燒肉

地址：東京新宿區西新宿1-3-1 太陽花大廈 6F/7F

營業時間：星期一至日 16:00-23:00 （特別節日可能有變）



東京美食【15】新宿焼肉 牛たんの檸檬

喜歡吃厚切牛舌的朋友，快安排這間店到行程吧！牛たんの檸檬是在新宿的排隊網紅店，想避開人龍就記得要訂位！網民除了大讚厚切牛舌外焦內嫩，牛味香濃，亦指出店舖對遊客態度良好，又備有中英文餐牌，難怪能吸引眾多食客。

新宿焼肉 牛たんの檸檬

地址：日本〒160-0023 Tokyo, Shinjuku City, Nishishinjuku, 7 Chome−16−12 YSビル B1F

營業時間：星期一至日 17:00-00:00（特別節日可能有變）



東京美食【16】牛屋 銀兵衛（銀座店）

牛屋 銀兵衛一大賣點是從牧場直送的神戶牛及黑毛和牛，店內氣氛走奢華路線，有獨立房間亦有專人協助燒烤，人均都是一萬日圓（約548港元）以上。而一整個套餐包括了開胃菜、神戶牛不同部位、牛壽司和甜品，吃過的食客都表示「吃到牛的鮮味，鮮嫩而不膩。」，「神戶牛好食爆汁」，亦讚揚店員十分友善。

牛屋 銀兵衛（銀座店）

地址：日本〒104-0061 Tokyo, Chuo City, Ginza, 7 Chome−2−8, TOKEN building, 2F 焼肉 個室 神戸牛 人気 おすすめ デート 接待

營業時間：星期一至五 18:00–23:00

星期六日11:30–15:00, 17:00–22:00（特別節日可能有變）



【壽喜燒篇】

東京美食【17】すき燒割烹日山——米芝蓮一星和牛餐廳

すき燒割烹日山是連續11年獲得米芝蓮一星的和牛關東風壽喜燒餐廳。雖然品牌在香港尖沙咀開設了首間海外分店，但始終日本本店更有一番風味。

本店位於人形町附近的一座老房子，裝潢設計充滿傳統和式味道，而每組客人都有獨立房間和專人服務，保證在享用日本國產黑毛和牛的同時，也有周全的服務。除了招牌壽喜燒吃法，日山亦有提供低溫油煎和涮涮鍋等方法去烹煮和牛，套餐亦配有新鮮的刺身、野菜和湯品，一次滿足幾個願望。

すき燒割烹 日山

地址：東京都中央区日本橋人形町2-5-1

交通：人形町站步行1分鐘； 水天宮站步行5分鐘

營業時間：星期一至日 午餐 11:30 – 15:00；晚餐 17:30 – 21:30



東京美食【18】淺草今半——120年東京壽喜燒老店

在日本美食網站Tabelog獲3.61高評分的淺草今半是位於淺草寺附近的關東風壽喜燒百年老字號，至今依然深受遊客和本地人的愛戴，因為午餐時段未能預約，每逢午市都會出現人潮。吃過的食客都大讚和牛油花平均，牛味濃郁，而且店內亦充滿日式古典風味，必需留意的是，他們的午市套餐都是比晚市抵食。

淺草今半

地址：東京都台東区西浅草3-1-12

交通：筑波高速淺草站，A2出口直達；東京地鐵銀座線田原町站3號出口步行5分鐘

營業時間：星期一至日 11:30 – 20:00



東京美食【19】人形町今半——位置方便壽喜燒

人形町今半是超有人氣的壽喜燒店，最初原來是淺草今半的日本橋分店，但現在已經成為兩個獨立品牌。人形町今半在日本共有18家分店，包括池袋、新宿等旅遊熱點都有設店，地理位置上比較方便，官方網站預約亦容易操作。人形町今半選用高品質的日本國產牛肉和新鮮的蔬菜，同樣採用關東風的烹調方法，使牛肉口感嫩滑，入口即化，特別是沾上新鮮蛋漿後，可謂人間美味。

人形町今半 人形町本店

地址：東京都中央區日本橋人形町2-9-12

交通：地鐵人形町站步行1分鐘(甘酒横丁)

營業時間：星期一至五 11:00-15:00，17:00-22:00；星期六、日及假期 11:00-22:00



東京美食【20】ちんや Chinya——霜降牛百大名店

位於淺草的Chinya同樣是關東風壽喜燒百年老店，曾於2019關店，後來重開再度回歸Tabelog的百大名店榜中。Chinya獨特在於選用了一頭牛中最完美平衡比例的「霜降牛赤身」，牛赤身的脂肪分佈肥美，在壽喜燒鹹甜的醬汁襯托下，大家可以品嘗到牛肉本身的鮮甜，又不會過於油膩，再配上各類蔬菜，口感豐富而不膩，難怪食客大讚「每一都道食材都好吃」、「無可挑剔」。

ちんや Chinya

地址：東京都台東区花川戸２丁目１６−1

營業時間：星期一至五 11:00-15:00，16:30-21:30，星期六、日11:00-22:00



東京美食【21】伊吹壽喜燒——新宿高性價比小店

伊吹是東京新宿知名壽喜燒小店，分別在Google和Tabelog享有4.4及3.6的高評分，一向受不少港人歡迎。店舖壽喜燒選用A5級和牛，而和牛壽喜燒一人份4500日圓（約250港元），主打高性價比套餐，牛肉品質亦有一定水準，食客表示「肉加上蛋液入口真的嫩到爆」，「口味不會太甜或太鹹，成為不少人的會回訪的餐廳」。值得一提的是，小店位置有限，比較適合1-4人到訪。

伊吹壽喜燒

地址：日本〒160-0023 Tokyo, Shinjuku City, Nishishinjuku, 1 Chome−16−8 河野ビル別館

營業時間：星期一至六 17:00-23:00



東京美食【22】MORITAYA—東京美景

京都百年老品牌Moritaya是農場直營的餐廳，從生產到進貨，一條龍嚴格監控，因此牛肉品質優良，水準穩定，後來亦在東京插旗，東京店內能俯瞰東京美景，成為不少人到訪的原因。壽喜燒套餐最平7,000日圓，有4種套餐可選，主打京都或九州產的牛肉，嚴選當日最高級的A5等級黒毛和牛，以關西風調味料理，牛味突出，鹹甜適宜。

MORITAYA（東京丸之內店）

地址：日本〒100-0005 Tokyo, Chiyoda City, Marunouchi, 2 Chome−4−1, Marunouchi Building, 35階

營業時間：星期一至日 11:00–14:15, 17:00–20:30



【丼飯類】

東京美食【23】Komeraku——溫暖鮮香茶漬飯 上等玄米飯

「KOMERAKU 鰹魚茶泡飯」米飯都是特別選用上等玄米飯，食材來自日本各地挑選過品質良好的食材與海鮮，菜單的餐點種類選擇豐富，有各式各樣的海鮮丼、鰻魚丼等，顛覆一般對於傳統茶泡飯比較單調的印象。

茶泡飯可以先拌勻吃，然後將飯舀到小碗內加上小料、茶湯泡著吃。熱騰騰的湯底鮮甜可口，和粥底火鍋有異曲同工之妙。店內套餐價格為1280到1580日圓（約62-76港元），第一次吃擔心不會的話店內也有提供茶泡飯教學表，非常貼心。

Komeraku

營業時間：11:00-23:00

電話：+81 3-6433-5666

地址：東京都澀谷區澀谷2-21-1 Hikarie 6F

交通：各路線搭乘至「澀谷站」，步行3分鐘



東京美食【24】Steak Rice Center Beef Japanese Rice Bowl——奶油牛扒蓋飯 香濃大滿足

澀谷近期的熱門餐廳之一要數這間奶油牛肉蓋飯莫屬，餐廳主打炸蒜底米飯搭配蛋黃、攪打奶油、半熟牛肉。牛肉大概三至五分熟，量大且口感軟熟，肉味香濃。牛肉有S/M/L/XL/XXL/XXXL的分量選擇，女生只需要S-M就十分飽肚，價錢區間在980-2490日圓（約47-120港元），非常之抵，中午到店還可以免費添加米飯。

除此之外，店內的Highball清爽解膩，啤酒也十分便宜，分別是130和150日圓，喜歡吃牛肉同小酌的大家千萬不要錯過！

Steak Rice Center Beef Japanese Rice Bowl

營業時間：星期一至五11:00-15:00、17:30-22:00；星期六日及假日11:00-22:00

電話：+81 3-5467-5150

地址：日本 150-0002 東京都澀谷區澀谷區 1 Chome−12−24, 707 Shibuya, 1 樓

交通：各路線搭乘至「澀谷站」，步行5分鐘

注意事項：不接受預約，只收現金



東京美食【25】EDW yellow Shibuya——流心芝士漢堡蛋包飯 多種口味梳乎厘

ESPRESSO D' WORKS yellow主打「雙層汉堡牛排蛋包飯」（2288日圓 約111港元），店內亦提供還有許多其他類型的蓬鬆柔軟的蛋包飯，醬汁可以選擇咖喱或者番茄口味。把漢堡切開就可以看見滿滿的流心芝士，店家會幫忙切開歐姆蛋，然後淋上調製好的芝士忌廉醬，味道豐富有層次。

吃完蛋包飯，可以享受餐後甜點梳乎厘，草莓梳乎厘（1738日圓 約85港元）蛋奶香濃郁，配上雪糕、草莓、草莓果醬，酸甜清新。餐廳環境舒適、食物出品穩定，但價格偏高，對於喜歡吃蛋包飯、梳乎厘的大家也是不妨一試的選擇。

EDW yellow Shibuya

營業時間：11:00-22:00

電話：+81 3-6712-7844

地址：日本 150-0042 東京都澀谷區澀谷區宇田川町 26-5 生信大廈

交通：各路線搭乘至「澀谷站」，步行5分鐘

注意事項：不收現金



【甜品類】

東京美食【26】LOVE & TABLE——人氣蛋糕店 千層蛋糕滿滿水果

Afternoon tea旗下的LOVE & TABLE是實力派甜點店。憑著厚達10多厘米的超高千層蛋糕為主軸，搭配其他美味輕食，在日本已經開了5家分店。每季都會推出時令水果蛋糕，限定蛋糕每款亦會不定時轉換。早前亦有來自福岡的「甘王」草莓千層蛋糕，「甘王」草莓甜度十足，香氣濃郁。餐廳所用的水果十分新鮮，奶油香甜幼滑，配上酸酸甜甜的水果不會太膩。不過，每天大概下午五點半左右，千層蛋糕便會售空，想嘗試的朋友記得預留時間。

LOVE & TABLE

營業時間：10:00-20:00

地址：東京都澀谷區神宮前4-3-2

交通：「表參道站」步行3分鐘 / 從「原宿站」步行10分鐘



東京美食【27】Parfaiteria beL——芭菲天堂 數十種配料層次豐富

Parfaiteria beL於潮流地帶澀谷開店後旋即俘虜大批女生。人氣的源由，全在於店方認真手作聖代每一細微部分，不論甜酸強弱或冰淇淋平衝都有一番講究，又以當造新鮮水果作主角，成就出一杯又一杯藝術品。一杯芭菲內有超過十種配料，如果凍、奶油、希臘酸奶、雪糕、餅乾等等，口味亦會根據時令水果推出限定，既好味又美觀，十分適合打卡。

Parfaiteria beL

營業時間：平日17:00-00:00、週末及公眾假期17:00pm-2:00

電話：+81 3-6427-8538

地址：東京都澀谷區道玄坂1-7-10 新大宗Social大廈3/F

交通：各路線搭乘至「澀谷站」，步行3分鐘



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