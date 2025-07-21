港鐵優惠｜次數不限！暑假免費來回羅湖及落馬洲　一類人北上可享

港鐵優惠｜即日起至8月，港鐵推出免費來往羅湖或落馬洲站」暑假優惠。一類人只需在入閘搭車前完成簡單3步，即可免費來回羅湖或落馬洲站，優惠不限次數！立刻看下文了解優惠對象及如何獲得優惠！



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即日起至8月31日，港鐵推出「免費搭港鐵來往羅湖或落馬洲站」暑假優惠。（資料圖片）

港鐵優惠｜這個年齡層專享優惠 3步無限次使用

7月尾，學生哥們都開始放暑假啦！許多家長都會趁機跟小朋友外出遊玩，當中北上不乏親子好去處和大型商場，是短途旅行的好選擇。

最近，港鐵就推出小童專享乘車優惠，由即日起至8月31日，持有小童八達通3歲至11歲的小朋友，都可領取免費過境車程前往羅湖站或落馬洲站，或由羅湖或落馬洲站前往任何港鐵站（不包括機場快綫及輕鐵）。

持有小童八達通3歲至11歲的小朋友都可領取免費過境車程。（港鐵網站截圖）

要領取優惠，小童需在入閘搭車前，到港鐵站非付費區的「數碼服務站」或「自助換領機」拍八達通，詳細步驟可參考以下3步曲。免費過境車程於優惠期內可無限次領取，每次領取一程，使用後可到數碼服務站或自助換領機再領取優惠。

數碼服務站領取優惠3步曲：

【1】於首頁點撃「過境車程優惠」

【2】去到「小童免費往來羅湖及落馬洲站」頁面後，點擊「領取」

【3】將小童八達通放在閱讀器上，直至出現成功領取頁面



要領取優惠，小童需在入閘搭車前，到港鐵站非付費區的「數碼服務站」或「自助換領機」拍八達通。（港鐵網站截圖）

港鐵優惠｜免費來回羅湖及落馬洲

適用日期：即日起至8月31日

適用對象：持有小童八達通，3歲至11歲的小朋友

領取優惠方法：入閘搭車前，到港鐵站非付費區的「數碼服務站」或「自助換領機」拍八達通



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