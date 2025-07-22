敦煌展覽免費睇｜1:1復刻莫高窟、唐代壁畫等 78件藝術品近距離睇

敦煌展覽｜即日起至9月7日，不用遠赴敦煌，留在香港就可以欣賞到有千佛洞之稱的莫高窟！最近，香港大學聯同敦煌研究院及少雪齋，合作舉辦了「夢幻敦煌：重現敦煌大美之境 」展覽，展覽費用全免，內容豐富，必看1:1完美複製的敦煌莫高窟第45窟、3樓的影像空間，帶參觀者一步走進這個絲路之心！



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1:1完美複製的45號敦煌莫高窟，讓參觀者彷彿置身莫高窟現場一樣。（官方圖片）

敦煌展覽｜78件敦煌藝術品 首度在港展出

即日起至9月7日，香港大學聯同敦煌研究院及少雪齋，在港大圖書館1至3樓，舉辦了「夢幻敦煌：重現敦煌大美之境 」展覽，並可免費入場。各位熱愛歷史文化的朋友，不要錯過此機會！

展覽分為六大主題，包括「第一單元：絲路漫漫」、「第二單元：壁上丹青」、「第三單元：莊嚴佛宮」、「第四單元：萬像人間」、「第五單元：石室寶藏」及「第六單元：悠遊淨土」與沉浸式數字影片，一共展出78件/套具代表性的敦煌藝術品，讓參觀者沉浸式探索敦煌石窟的技藝與文化。

展覽分為六大主題，共展出78件/套具代表性的敦煌藝術品。（官方圖片）

敦煌展覽｜1:1還原莫高窟

最矚目的展品當然是「莊嚴佛宮」內的敦煌莫高窟第45窟，佔地面積約25平方米，高近5米，1:1精準還原洞窟的內容。洞內四面牆身及頂部（藻井）均有唐代壁畫，一面有著精美的佛教七尊像雕塑，莫高窟主尊佛陀結跏趺像坐在須彌座上，旁邊則有隨侍弟子、菩薩、天王等圍繞聽法，參觀者彷彿置身莫高窟現場一樣。

莫高窟第45窟內，一面有莫高窟主尊佛陀結跏趺像坐在須彌座上，旁邊則有隨侍弟子、菩薩、天王等圍繞聽法。（官方圖片）

敦煌展覽｜3樓動態壁畫賦有生命力

3樓主題區「悠遊淨土」則以數位藝術，如動畫屏幕展示敦煌佛教的藝術品。除了有敦煌飛天和音樂舞蹈壁畫，亦設有大型屏幕動畫區播放《敦煌壁影》，用動態影片呈現靜態壁畫內容，為壁畫帶來生命力。 同場亦有10個莫高窟獨特藻井圖案的天花燈箱，地上設有座墊，供參觀人士躺下仰望這片圖案。

「悠遊淨土」主題區的動態壁畫賦有生命力。（官方圖片）

「夢幻敦煌：重現敦煌大美之境」展覽

地址：香港薄扶林路香港大學圖書館1至3樓；免費入場

展期：2025年6月7日至9月7日

展出時間：星期一至五：8:30-21:00／星期六 9:30-17:00pm／星期日及公眾假期休館



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