天文台料周五分區達35度！專家教6個冷氣禁忌 做錯隨時收震撼賬單

香港夏日天氣炎熱，天文台料周五（25日）分區氣溫高達35度，達極端酷熱水平。家家戶戶都習慣開冷氣，但原來開冷氣也有技巧！中電就曾就開冷氣慳電技巧於網頁撰文，列出6個開冷氣禁忌附上建議，不但無法慳電，反而可能更耗電！想避免收到高額電費單？立即看下文掌握正確用法，電費隨時可省一半！



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天文台料周五分區氣溫高達35度

據天文台九天天氣預報，廣東地區未來兩三日風勢微弱，周五及周六（26日）日間酷熱，並會有驟雨。其中，分區上水及打鼓嶺位置估計最高氣溫達35度，為極端酷熱天氣，而其他地區預測平均33度。大家要留意補水和定時到陰涼地方休息，避免中暑。

天文台九天天氣預報指，周五及周六日間酷熱，預測氣溫達33度。（天文台官網截圖）

分區上水及打鼓嶺位置估計最高氣溫達35度，為極端酷熱天氣。（天文台官網截圖）

夏日炎炎，當然想開冷氣避暑！不過，不適當地開冷氣隨時收到高額電費單，想避開電費陷阱，就要閱讀以下6個開冷氣禁忌。

中電教6個開冷氣禁忌 避開以下行為節省電費支出

做錯以下6樣，隨時交多兩倍電費！（資料圖片）

開冷氣禁忌【1】未善用風扇輔助

中電指出，一匹冷氣機運作1小時的耗電量，相當於風扇連續運轉20小時！回到家中覺得焗熱，可以先開風扇加速空氣流通，就能讓室內更快降溫。這樣一來，即使將冷氣溫度調高1-2度，依然能保持同樣的涼爽感，而每調高1度更可節省約3%的耗電量，既環保又省錢！

開冷氣禁忌【2】溫度設定過低

就如以上所講，把冷氣調高，每1度就可節省約3%的耗電量，而反之調低當然就更加耗電，所以中電就建議冷氣溫度最好維持在25-26度左右。

開冷氣禁忌【3】只調高溫度 沒有調校風速

長時間開冷氣，越開越凍，有部分人會選擇只調高溫度。不過中電就提到，調高溫度同時，應同時調高風速，這樣做不但可以令家中的溫度及濕度回到理想狀態，同時減輕負責製冷嘅壓縮機負荷，可以慳到電。

開冷氣禁忌【4】短暫離開時關掉冷氣

許多人以為短暫離開時關掉冷氣能省電，但其實這樣做反而更耗電！尤其是變頻式冷氣，啟動瞬間的耗電量最高，反覆開關不僅增加電費支出，還會加速機器損耗。所以中電建議，若是短暫離開，只需要將冷氣溫度調高就可以。

開冷氣禁忌【5】長期不清洗濾網

定期清洗冷氣機隔塵網不僅能消除細菌、改善室內空氣品質，更能有效延長冷氣機的使用壽命，保持製冷效率，減低需要調低溫度的機會，節省電費支出！

開冷氣禁忌【6】貪方便用抽濕功能

部分人為了方便，都會直接使用冷氣機嘅抽濕功能。中電就強調這樣做其實非常費電，因為冷氣機的壓縮機會在抽濕時繼續運作，長時間使用電費有機會大增，所以都是買抽濕機抽濕比較實際！

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