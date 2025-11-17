港式奶茶8大推介｜特色樽仔＋配菠蘿油超正　1間獲CNN評奶茶王

港式奶茶推介｜香港奶茶文化博大精深，從街邊鐵皮檔到懷舊茶餐廳，每間老字號都有獨門沖茶秘技。有的以茶香濃郁見稱，有的憑創新盛器突圍，更不乏獲封「奶茶王」的傳奇名店。《香港01》好食玩飛記者精選8間港式奶茶超群的茶檔，當中有獲評為香港四大奶茶王的炳記茶檔、獨創樽仔奶茶的瑞記咖啡奶茶，以及王祖藍大推的金鳳茶餐廳，詳情即睇下文！



港式奶茶【1】金華冰廳——40多年老字號／招牌菠蘿油＋奶茶

海安咖啡室開業至今逾40多年，是香港的老字號茶餐廳之一。餐廳曾分別在Openrice獲得「最優秀開飯港式茶餐廳」及「最優秀旺角開飯熱店」等獎項。除了招牌的菠蘿油之外，濃滑奶茶亦是餐廳的名物之一，奶茶茶香濃厚，帶有濃烈的回甘味，而且甜度適中，閒時來這裡點一份菠蘿油，再來一碗奶茶，絕對是一大滿足！

金華冰廳

地址：太子弼街47號地舖



港式奶茶【2】永發茶餐廳——茶底醇厚、姜濤主演電影取景地、早餐$34起

永發茶餐廳是一間開業至今逾40年的老字號，奶茶採用三種茶葉製成，故茶底味道較厚身，以及充滿回甘。此外，餐廳的裝修為傳統格局，電影《阿媽有咗第二個》曾在這樣取景，當中姜濤就在這裡扮演過侍應，而店內亦貼有不少姜濤的海報，因此也吸引許多「姜糖」來打卡。值得一提，早餐$34已有不少選擇，在油尖旺區來說相當便宜。

永發茶餐廳

地址：油麻地廣東道847號地舖



港式奶茶【3】澳洲牛奶公司——茶底厚身掛杯、口感順滑

澳洲牛奶公司在1950年創立，除了炒蛋多士、蛋治烘底、蛋白燉鮮奶等與蛋相關的美食外，餐廳的奶茶也是數一數二的名物。奶茶茶底厚身掛杯，而且口感順滑，讓人忍不住想再喝一口！

澳洲牛奶公司

地址：佐敦白加士街47-49號地舖



港式奶茶【4】炳記茶檔——獲評為香港四大奶茶王

炳記茶檔早年獲CNN評選為「香港四大奶茶王」，是香港罕有保留下來的鐵皮茶檔。小店創立於1950年代，至今已有超過70年歷史，多年來都是明星愛到訪的老字號，例如歌手陳奕迅正是熟客，最近更獲內地劇集《難哄》作取景地，而其招牌奶茶茶味香濃，口感細滑，食客都指茶奶比例完美，再點個奶醬多，是個超有味道的下午茶！

炳記茶檔

地址：大坑施弼街5號側



港式奶茶【5】蘭芳園——首創絲襪奶茶、鴛鴦

提到港式奶茶，當然少不了絲襪奶茶始祖—蘭芳園！蘭芳園也是開業超過70年的舊式茶餐廳，首創絲襪奶茶及鴛鴦，以茶袋沖製，茶味濃郁，帶微澀感，奶味與茶味融合，被譽為港式奶茶代表。不過，有網民反映茶店已成為遊客必訪景點之一，所以很大機會要大排長龍且價格比較貴。

蘭芳園（中環總店）

地址：中環結志街2號地舖



蘭芳園（尖沙咀）

地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈heath慶方地庫S09號舖



港式奶茶【6】我杯茶——嚴選上等茶葉調配茶底

以上提到的都是傳統茶檔，而稱為港式奶茶專門店的我杯茶，就以其有創新方式定義港式奶茶，嚴選不同茶園、不同季節的上等茶葉，精心調配粗茶、中茶、幼茶，沖出香濃順滑、層次豐富嘅奶茶底，喝起來不會膩之餘非常綿滑。除了招牌奶茶，不少食客更指出餐廳食物同樣高質，其叉燒蕃茄通粉湯底濃郁，沙嗲牛肉蛋三文治惹味，脆皮奶油豬鬆脆。

我杯茶

地址：灣仔春園街6號永興樓地下



港式奶茶【7】金鳳茶餐廳——香港十大茶餐廳

金鳳茶餐廳1956年開業，早年獲評為香港十大茶餐廳之一。招牌三寶絲滑奶茶、鮮牛油菠蘿包及酥香雞批，吸引無數本地人和遊客慕名前來，更獲王祖藍在社交媒體上大力宣傳，店內常年座無虛席。獨門秘製的港式奶茶，嚴選金玫瑰紅茶與Lipton錫蘭紅茶調配，兩者相得益彰，茶味醇厚，甘香而不帶澀味，堪稱鎮店之寶！

金鳳茶餐廳

地址：灣仔春園街41號春園大廈地舖



港式奶茶【8】瑞記咖啡奶茶——樽仔奶茶甜度恰到好處

隱身於上環市政大廈熟食中心的瑞記咖啡，以獨創的「樽仔奶茶」聞名。雖餐單簡約，卻憑著這款盛裝於玻璃汽水瓶中的冰鎮奶茶，數十年來擄獲街坊與遊客芳心。相較常見的凍奶茶，其特調甜度恰到好處，茶香濃郁，亦不會受冰塊沖淡味道，再配上金黃酥脆的西多士，令不少人專程前往。

瑞記咖啡奶茶

