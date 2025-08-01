天文台料1連4日狂風雷暴　洗衫後洗衣機開唔開門？花王教正確做法

天文台預料，受活躍西南季候風及高空擾動影響，本港明日（2日）至下周二（5日）一連四日，都會有大驟雨及狂風雷暴。

下雨天最怕潮濕空氣導致衣物有噏味，不過原來元兇有機會是洗衣機！許多人在日常都忽略了洗衣機保持清潔的重要性，導致洗衣機門膠圈或內裡發霉，早前日本洗潔用品品牌「花王」就問題於社交平台X上發文，提醒大家5大洗衣機保持清潔方法，即睇下文了解詳情！



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天文台料周末大驟雨 兩區相對濕度達100％

據天文台九天天氣預報指，活躍西南季候風及高空擾動將在未來4天，為香港帶來狂風雷暴天氣，平均濕度高達95％，其中周一及周二的天水圍及上水，相對濕度更達100％。大家謹記帶備雨具！

受活躍西南季風及高空擾動影響，香港明日起一連四日將有大驟雨，並夾帶狂風雷暴。（天文台官方網站截圖）

天文台預計下周二，上水和長洲相對濕度達100％。（天文台官方網站截圖）

濕氣重，家中容易成為霉菌的溫床。相信許多人對如何保持洗衣機清潔都有疑問，例如洗完衣服後，洗衣機門該開著還是關上？洗衣機發霉了又該如何清潔？

針對這些問題，日本洗潔用品品牌「花王」早前就在社群平台X上發文解答，提出5大洗衣機保持清潔方法。

「花王」早前就在社群平台X上發文表示，洗完衣服後應把機門保持打開至全乾，最好連洗衣液抽屜也拉開。（X@kao_attackjp）

洗衣機保持清潔方法【1】打開機門及洗衣液抽屜

花王表示，洗衣機用完後，應馬上取出衣物，並把機門保持打開數小時至全乾，最好連洗衣液抽屜也拉開，促進機內水氣散發，避免濕氣積聚導致細菌和黴菌滋生。

洗衣機保持清潔方法【2】適量使用洗衣液

花王指出，過多的洗衣液容易黏附或殘留在機內，增加黴菌溫床。建議應根據衣物數量，及洗衣液抽屜的容量作調整。

過多的洗衣液容易黏附或殘留在機內，增加黴菌溫床。（LDK）

洗衣機保持清潔方法【3】定期清理機底下方垃圾格

每天使用洗衣機，許多人都會忽略了機底下方的垃圾格，格內會積聚衣物掉下的廢物及污水，導致細菌滋生，所以每2-3個月就應檢查或清潔垃圾格的狀況，避免留下菌源。

許多人都會忽略了洗衣機機底下方的垃圾格。（資料圖片／溫嘉敏攝）

洗衣機保持清潔方法【4】善用小蘇打粉

有家居萬用神器之稱的小蘇打粉，不但可以在煮食時使用，更適用於清潔洗衣機，有效解決發霉或有霉菌滋生的情況。只需將小蘇打粉倒入洗衣機，並以高溫模式空桶清洗，就可以清去霉菌或避免霉菌滋生。

洗衣機保持清潔方法【5】用純漂白水去霉

洗衣機最容易發霉的位置就是機門膠邊，如不幸地發現已有黑點的出現，可用紙巾沾上純漂白水，敷在發霉膠邊上，約3小時後再開機沖洗，就能除去霉菌。

洗衣機機門膠邊暗藏邋蹋，宜定期檢查狀況。（資料圖片／溫嘉敏攝）

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