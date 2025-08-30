月餅早鳥優惠2025｜聖安娜雙黃蓮蓉/Lady M/望月LULU豬月餅$168起

中秋月餅推介2025｜中秋將至，當然要趁早買定月餅慶祝佳節！《香港01》「好食玩飛」推介10款中秋月餅，除了有聖安娜餅屋推出的經典雙黃白蓮蓉月餅及雙黃蓮蓉月餅等傳統月餅口味外，更有店家推出超人氣開心果口味、港式甜品口味的創新月餅，即看內文！



中秋月餅推介【1】聖安娜餅屋｜經典「雙黃白蓮蓉月餅」+「雙黃蓮蓉月餅」

聖安娜餅屋今年推出多款中秋月餅，其中包含兩款經典皇牌「雙黃白蓮蓉月餅」和「雙黃蓮蓉月餅」，均採用特選頂級鹹蛋，每顆鹹蛋黃都新鮮油潤，香氣滿溢；幼滑蓮蓉則採用原粒頂級湖南寸三蓮精製而成，質感細滑綿糯，味道清甜甘香，蓮蓉及蛋黃達到完美黃金比例，還原傳統經典風味！

蓮蓉月餅禮盒每盒4個，送禮予家人長輩，質素高，用料上乘的傳統滋味自然是首選。

由即日起至9月17日，購買月餅禮盒即可享有低至58折優惠，聖安娜Cake Easy 會員及MasterCard信用卡客戶尊享優惠更低至57折！

聖安娜餅屋｜雙黃白蓮蓉月餅（原價$393）

尊享優惠：$231

Cake Easy 會員／Ｍastercard尊享價：$226

聖安娜餅屋｜雙黃蓮蓉月餅（原價$375）

尊享優惠：$221

Cake Easy 會員／Ｍastercard尊享價：$216

中秋月餅推介【2】Lady M｜千層蛋糕化身特色月餅／粉紅唯美燈籠設計！

Lady M今年中秋推出分別6件裝及2件裝「月影燈籠月餅禮盒」，將千層蛋糕化身成手工製作的特色月餅！6件裝禮盒提供士多啤梨抹茶月餅、金黃椰子月餅及提拉米蘇味月餅；2件裝禮盒則包含兩款由法國大廚傾心打造的的法式月餅，包括：伯爵茶朱古力月餅及五仁果仁糖朱古力月餅。禮盒更配上可以亮燈的中秋燈籠設計，非常浪漫又唯美！

Lady Ｍ｜月影燈籠月餅禮盒

早鳥優惠：$258起（原價$288起）

中秋月餅推介【3】望月｜百分百香港製造！《我係小忌廉》、罐頭豬LULU月餅禮盒

本地烘焙品牌望月今年推出18款月餅禮盒，除了全新口味的流心奶茶月餅、花生醬軟心月餅及升級版流心杏仁茶月餅；特色榴槤奶黃月餅、抹茶紅豆月餅、黃白蓮蓉月餅等特色口味，更有全新Crossover系列月餅！

望月今年聯乘《我係小忌廉》及罐頭豬LULU推出月餅禮盒，《我係小忌廉》特別版套裝內包含閃卡盲包、透明相架、小餐具及布袋；罐頭豬LULU特別版套裝則以午餐肉罐包裝，搭配嫦娥造型LULU豬，非常值得收藏！望月更堅持自家爐房鮮製月餅，百分百香港製造，食得開心又安心！

望月｜月餅禮盒

早鳥優惠：$168起（原價$208起）

中秋月餅推介【4】星巴克｜月兔造型禮盒！必試流心榛子咖啡月餅

星巴克隆重推出2款禮盒，「星巴克幻影月餅禮盒」將星巴克的咖啡概念融入月餅，推出流心奶黃月餅、流心榛子咖啡月餅及抹茶紅豆月餅。月餅禮盒更以皮影戲造型設計，奢華有格調！「Bearista Moon Bunny」禮盒則將星巴克熊化身為月兔咖啡師造型，內含流心奶黃月餅、流心榛子咖啡月餅、抹茶紅豆月餅及Starbucks Origami咖啡，玩味十足！

星巴克｜月餅禮盒

早鳥優惠：$295起（原價$328起）

中秋月餅推介【5】Häagen-Dazs™｜人氣王開心果雪糕月餅／限量版Sanrio中秋公仔！

Häagen-Dazs™今年以「Wish Upon The Moon」為主題，推出11款雪糕月餅禮盒，以香濃朱古力脆皮包裹Häagen-Dazs™皇牌雪糕，推出多達幾十款口味月餅，其中最具特色必定是新推出的人氣王開心果雪糕月餅！此外，Häagen-Dazs™亦聯乘Sanrio推出限量版雪糕月餅，更附送獨家限量版中秋造型盲盒公仔！

Häagen-Dazs™｜Wish Upon The Moon 月餅禮盒

早鳥優惠：$249起（原價$259起）

中秋月餅推介【6】Valerie Pastry｜8款流心月餅系列／全新朱古力榛子口味！

Valerie Pastry今年再度推出招牌流心月餅系列，除了有招牌奶黃、伯爵茶、宇治抹茶、宇治焙茶、香芋蛋黃蓉、陳皮紅豆蛋黃蓉、蛋黃蓉白蓮蓉外，還有全新登場的朱古力榛子口味，以金莎蛋糕材料研發，搭配比利時及法國朱古力流心餡，口感邪惡又豐富！除了但口味、雙味及雜錦口味月餅禮盒套裝，Valerie Pastry另有蝴蝶酥、曲奇及蛋卷等禮盒。

Valerie Pastry｜流心月餅中秋禮盒

早鳥優惠：$168起（原價$198）

中秋月餅推介【7】Pandan Man｜班蘭月餅+招牌戚風蛋糕中秋禮盒

Pandan Man是香港最具代表性的班蘭甜品品牌，今年中秋再度推出中秋月餅禮盒，禮盒主打兩款風味截然不同的月餅口味，包括白蓮蓉配班蘭蓉月餅及班蘭奶黃流心月餅，禮盒更包含Pandan Man的招牌班蘭戚風蛋糕！

Pandan Man｜中秋月餅禮盒

早鳥優惠：$480（原價$580）

中秋月餅推介【8】唐宮小聚｜養生必選椰絲椰蓉月餅、黑芝麻蛋黃月餅

唐宮小聚於今年中秋呈獻3款月餅禮盒，包括人氣熱賣的「芳華四喜禮盒」、傳統經典的「金腿伍仁禮盒」及養生必選的「素有新意禮盒」，提供陳皮豆沙月餅、椰絲椰蓉月餅、雙黃白蓮蓉月餅、黑芝麻蛋黃月餅及金腿伍仁月餅，呈現經典粵式風味，而且健康與美味兼得！

唐宮小聚｜中秋月餅禮盒

早鳥優惠：$168起（原價$220起）

中秋月餅推介【9】研香｜港式糖水風味！人氣流心開心果月餅+黑芝麻流心腰果味月餅

本地人氣甜品店研香今年與望月聯乘，推出三款融合港式滋味及港式經典糖水的中秋月餅禮盒。全新改良的黑芝麻流心腰果味月餅，靈感來自店內最受歡迎的芝麻腰果露糖水，由餅皮包裹濃郁腰果流心餡料；流心開心果月餅則嚴選意大利珍稀開心果製成流心內餡，過程中更不添加任何糖分；還有經典口味的傳統金裝蛋黃白蓮蓉月餅，全部都是送禮之選！

研香｜中秋月餅禮盒

早鳥優惠：$188起（原價$238起）

中秋月餅推介【10】營致會館｜米芝蓮二星推介！全新限量開心果紅蓮蓉月餅

米芝蓮二星粵菜餐廳「營致會館」推出全新限量開心果紅蓮蓉月餅禮盒，由廚藝總監及行政總廚攜手率領團隊每日限量手工打造，金黃酥脆的外皮，包裹絲滑濃郁的紅蓮蓉內餡及足料開心果，更堅持無添加任何防腐劑！

營致會館｜開心果紅蓮蓉月餅禮盒

早鳥優惠：$388

