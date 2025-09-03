奶黃月餅推介2025｜開心果/D24榴槤/限量禮盒/聖安娜優惠低至57折

奶黃月餅推介｜除了蓮蓉月餅和冰皮月餅之外，奶黃月餅是近年最受歡迎的月餅之一，口感香滑、帶有獨特的鹹蛋黃香，是不少人吃月餅的首選。《香港01》「好食玩飛」編輯已為大家搜羅8間高質奶皇月餅，最平$138起！而聖安娜餅屋由即日起至9月17日更有低至57折的優惠。準備購買月餅的朋友記得留意下文！



奶黃月餅推介【1】聖安娜餅屋——金沙流心奶黃月餅／雙重烘焗處理／優惠低至57折

聖安娜餅屋今年中秋推出多款皇牌、經典及創新兼備的禮盒，除了有經典的「雙黃白蓮蓉月餅」外，還有每年熱賣的「金沙流心奶黃月餅」。月餅以特別黃金配方製作，將鹹蛋黃壓成細碎粉末，再加入濃郁鮮忌廉，製成幼滑醇厚的奶黃內餡；再以雙重烘焗處理，確保餅皮完整以及色澤亮麗，無論是月餅的外觀，還是味道都相當講究。

此外，聖安娜今年更推出創新口味以頂級貴州茅台酒之王製作的「醬香酒釀桂花冰皮月餅」、冰涼清爽的「薄荷朱古力軟心冰皮月餅」以及連續兩年獨家銷售代理，馬來西亞直送的「DBF貓山王│黑刺榴槤冰皮月餅」，同樣值得一試！

由即日起至9月17日，購買月餅禮盒即可享有低至58折優惠，聖安娜Cake Easy會員及MasterCard信用卡客戶尊享優惠更低至57折！

聖安娜餅屋｜金沙流心奶黃月餅（原價$393）

尊享優惠：$231

Cake Easy 會員／Ｍastercard尊享價：$226

聖安娜餅屋｜雙黃白蓮蓉月餅（原價$393）

尊享優惠：$231

Cake Easy 會員／Ｍastercard尊享價：$226

奶黃月餅推介【2】A-1 Bakery——Hello Kitty 限量別注版流心奶黃月餅禮盒！送環保便當袋

A-1 Bakery今年中秋聯乘Sanrio人氣角色Hello Kitty推出限量別注版烘焙工房月餅禮盒套裝！禮盒以Hello Kitty烘焙店為設計概念，分為上下兩層，上層附有Hello Kitty造型裝飾立牌，下層則有4個印有Hello Kitty圖案的流心奶黃月餅。此外，禮盒以附送獨家限定特典珍藏卡及Hello Kitty環保便當袋，無論送禮或是自用都是最佳選擇！

A-1 Bakery｜早鳥優惠

Hello Kitty 限量別注版月餅禮盒（4件裝）：$238起｜原價$270起

奶黃月餅推介【3】人月倆——全新本地品牌+絕美夜光禮盒！必試冰皮流心奶黃月餅

全新品牌人月倆（Remoonion）由一群土生土長的香港人創立，並推出流心奶黃月餅及冰皮流心奶黃月餅。兩款月餅均於本地及英國設有廠房，可以送到多個國家。月餅嚴選優質鹹蛋黃及奶黃餡料，月餅在室溫下無須烘焗的情況下，都可以做到流心效果！月餅禮盒更以香港標誌性畫面設計，包括維港夜景、電影場景、舞火龍、搶包山等場面，搭配夜光效果非常震撼，用來送給身處海外的親友絕對是最佳選擇！

人月倆｜早鳥優惠

流心奶黃月餅禮盒（4件裝）：$294.1起｜原價$346

奶黃月餅推介【4】香港君悅酒店——開心果奶皇／蜜柑柚子奶皇／香芋奶皇／8折起

君悅酒店推出全新港灣壹號精品月餅禮盒，盒內包含香芋奶皇、開心果奶皇及蜜柑柚子奶皇月餅。嶄新的開心果奶黃口味月餅靈感來自酒店餐廳港灣壹號的人氣甜品椰子雪糕開心果露，而蜜柑柚子奶皇則以清新的蜜柑中和奶皇的豐腴感，味道甜中帶甘，非常有層次！而酒店另有多款禮盒有早鳥優惠，由即日至9月7日，買一至四盒可享85折；五盒以上可享8折！

香港君悅酒店｜早鳥優惠

港灣壹號月餅精品禮盒（6件裝）：$374.4起｜原價$468

歡悅月餅禮盒（4件裝）：$390.4起｜原價$488

喜悅月餅禮盒（6件裝）：$374.4起｜原價$468

奶黃月餅推介【5】香港半島酒店——心形奶黃月餅／麻蓉麻糬月餅／禮品籃／$688起

香港半島酒店米芝蓮星級餐廳嘉麟樓亦有月餅禮盒及禮籃！月餅禮盒盛載迷你奶皇月餅，或心形的心盈迷你奶黃月餅，每盒八件。酒店另有每盒6件的麻蓉麻糬月餅，以濃香幼滑的芝麻、花生及蓮蓉為餡料，外層包裹軟糯麻糬與金黃餅皮，口感層次豐富。

酒店亦有中秋豪華禮品籃，包含嘉麟樓迷你奶黃月餅一盒、30頭中東乾鮑、18頭花膠、北海道元貝、花菇、琥珀芝麻合桃、雲南遠年普洱、嘉麟樓XO辣椒醬，送禮大方得體！

香港半島酒店｜月餅禮盒

迷你奶皇月餅／心盈迷你奶黃月餅（8件裝）：$668

中秋豪華禮品籃：$3,888

奶黃月餅推介【6】如心酒店——草莓乳酪奶皇／伯爵茶奶皇／早鳥優惠74折

如心酒店中菜廳「如」及甜點品牌Nina Patisserie推出兩款月餅禮盒及多款節日美點和禮物籃，除經典的雙黃白蓮蓉月餅外，更有全新六款花好月圓迷你雜錦月餅，包括草莓乳酪奶皇、綠茶奶皇、朱古力奶皇、伯爵茶奶皇、陳皮紅豆沙及流心蛋黃；Nina Patisserie則有多款賀節禮籃，每款都有招牌的如心蝴蝶酥！酒店由即日起至9月15日期間，更可享74折早鳥優惠！

如心酒店｜早鳥優惠

花好月圓迷你雜錦月餅（6件裝）：$278｜原價$378

愉悅禮物籃：$1,098｜原價$1,392

精緻禮物包：$498｜原價$664

中秋禮盒套裝：$434

奶黃月餅推介【7】美麗華酒店國金軒——全新桃山皮月餅系列／流心奶皇／金沙奶皇／早鳥低至45折

米芝蓮推介食府國金軒推出「時尚珍品」尊尚月餅系列，全部香港製造，除了雙黃白蓮蓉月餅、流心奶皇迷你月餅及金沙奶皇迷你月餅外，今年更推出全新桃山皮月餅系列，分別有桃山開心果迷你月餅、桃山咖啡迷你月餅及桃山海鹽檸檬迷你月餅，更有全新禮盒包裝，無論送禮還是自用都得宜！

禮盒方面，五福臨門月餅禮盒有齊五款口味，包含雙黃白蓮蓉月餅、雙黃陳皮豆沙月餅，三款全新推出的桃山開心果迷你月餅、桃山咖啡迷你月餅及桃山海鹽檸檬迷你月餅，傳統與新派結合，大人和小朋友都啱食！如果想保留傳統，也可選擇經典的雙黃白蓮蓉月餅、流心奶皇迷你月餅及金沙奶皇迷你月餅。由即日起至8月31日預訂，可享早鳥優惠低至55折；大量訂購20盒起更低至45折！

國金軒｜早鳥優惠

五福臨門月餅（8件裝）：$338起｜原價$558

三星高照喜迎月餅（6件裝）：$295起｜原價$538

雙黃白蓮蓉月餅（4件裝）：$338起｜原價$558

金沙奶皇迷你月餅（8件裝）：$328起｜原價$508

雙黃白蓮蓉月餅（2件裝配6件蝴蝶酥）：$248起｜原價$338

金沙奶皇迷你月餅（4件裝配6件蝴蝶酥）：$248起｜原價$338

奶黃月餅推介【8】8度海逸酒店——全新D24榴槤奶黃月餅／四色月餅禮盒／低至63折

8度海逸酒店推出五款禮盒，包括尊貴四色月餅禮盒、鮮芒果奶黃月餅、低糖黑芝麻麻糬月餅、海藻糖白蓮蓉蛋黃月餅及全新的D24榴槤奶黃月餅。禮盒以紫色及酒紅色作主調，配搭燙金點綴，還可製成小飾物盒，送禮自用皆宜。酒店的鮮芒果奶黃月餅採用新鮮菲律賓芒果製作餡料，加上綿軟的奶黃，每一啖都充滿滿足感！

酒店另外還有今年全新登場的D24榴槤奶黃月餅，採用馬來西亞頂級D24榴槤製作，榴槤控必試！由即日起至10月6日，於eShop預訂，可享低至74折；訂購5盒或以上的月餅禮盒可享低至68折；20盒或以上可享低至65折；50盒或以上可享低至63折！

8度海逸酒店｜月餅禮盒（禮盒裝）

月餅禮盒（6件裝）：$298起｜原價$398

尊貴四色月餅禮盒（8件裝）：$398起｜原價$538

8度海逸酒店｜月餅禮盒（環保裝）

月餅禮盒（4件裝）：$138起｜原價$398

月餅禮盒（6件裝）：$198起｜原價$398

