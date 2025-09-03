香港單車路線9大｜新手都得!踩單車好去處！一條路線30分鐘全海景

踩單車路線｜9月就踏入香港的秋天，許多人都會假日踩單車散心！無論你是想挑戰屯門至馬鞍山的長途騎行，享受沙田至大美督的多樣景色，還是探索最新啟用的啟德共融通道，《香港01》好食玩飛記者整理了香港9條精選單車徑，包含詳細路線資訊、時間估算和周邊設施，等你規劃單車之旅更加得心應手！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

【新界區單車路線】

踩單車路線【1】屯門至馬鞍山單車徑——全港最長單車路線

屯門至馬鞍山是全港最長單車路線之一，全長約60公里，西起屯門，途經元朗、上水、粉嶺、大埔及沙田，東至馬鞍山，被名為「超級單車徑」。此單車徑不但擁有完善設施，包括單車租借點、休憩區、小食亭及洗手間，方便各位騎手停歇補給，沿途更可欣賞錦田河的寧靜濕地、歷史悠久的大夫第古蹟、吐露港的遼闊海景，分段騎車就適合新手，而單車愛好者就可以挑戰全走。

屯門至馬鞍山單車徑

路線總長：約60公里（可分段騎行）

大約需時：全程約6小時以上



踩單車路線【2】沙田至大美督——城門河＋水壩 景色多樣

沙田至大美督單車徑是香港人氣且適合所有年齡層的經典單車路線，單程全長約22公里。這條路線從沙田公園出發、途徑香港科學園，以及廣闊的大埔海濱公園，最終抵達大美督水壩，沿途可以盡情享受城門河與吐露港的優美海天一色景致，同時可在科學園作中途休息，終點大美督也有壯觀的水壩、燒烤場和休憩設施。

沙田至大美督

路線：沙田公園 > 香港科學園 > 大埔海濱公園 > 大美督 > 船灣淡水湖水壩

路線總長：約20公里

大約需時：全程約2.5小時



踩單車路線【3】沙田至烏溪沙——不超過2小時新手路線

沙田至烏溪沙單車徑是比較適合新手前往的路線，全長約8公里，需時不超過2小時，不過途中比較少補給點，整體坡度平。路線從沙田城門河畔出發，沿著吐露港東岸延伸，途經馬鞍山公園，最終抵達以浪漫日落聞名的烏溪沙石灘。

沙田至烏溪沙

路線：沙田公園＞ 馬鞍山海濱公園 > 烏溪沙

路線總長：全長約8公里

大約需時：全程不超過2小時



👉更多沙田至烏溪沙詳情

踩單車路線【4】荃灣海濱段單車徑——30分鐘完成輕鬆全海景路線

荃灣海濱段單車徑是一條輕鬆寫意的臨海路線，全長約2.3公里，來回僅需時約30分鐘。從荃灣西站出發，周邊有不少共享單車租借，穿梭海濱長廊，到海安路折返更有「港版千本鳥居」之稱的打卡位。單車徑全程地勢平坦，中途也有洗手間、單車停泊位置可休息，由於沿海騎車，擁有近乎百分之百的遼闊海景，非常適合家庭親子同樂。

荃灣海濱段單車徑

路線： 荃灣海濱公園 > 荃灣西海濱長廊 > 荃灣海安路

路線總長：全長約2.3公里

大約需時：全程約30分鐘



【九龍區單車路線】

踩單車路線【5】西九海濱長廊

提到九龍區踩單車好去處當然有西九海濱長廊，許多人假日都會在這裡野餐休憩，全長約1.8公里，現場提供Biciline單車租借服務，沿維港西岸的綠化海濱而行，視野開闊還可以位於對面海的城市景色收在眼底！

西九海濱長廊

路線總長：全長約1.8公里



踩單車路線【6】蒲崗村道單車公園——全港首條環迴高架單車徑

位於鑽石山的蒲崗村道單車公園，提供多元單車設施，園內設有全港首條環迴高架單車徑，全長約1公里，依山勢興建，路段包含上坡、下坡及彎道，具速度感與技術挑戰，使用者必須佩戴合適的單車安全頭盔，且僅限兩輪單車進入。另設地勢平坦的單車園地，較適合初學者及兒童練習。場內也設有單車租賃亭，提供單車及頭盔租借，大家不妨去感受一下！

蒲崗村道單車公園

地址：九龍鑽石山蒲崗村道140號

路線總長：全長約1公里



踩單車路線【7】啟德共融通道——13公里新路線分階段開放

啟德共融通道是一條長約13公里、供行人與單車共用的通道，連接宋皇臺公園、啟德河、啟德體育園、都會公園、前跑道區海濱長廊及觀塘海濱花園等多個休憩場地，並自2024年9月27日起分階段開放，現時已開放首段約600米於啟德海濱花園近啟德橋東面、跑道區西面約500米路段、承豐道公園及啟德海濱花園各約1公里路段。

啟德共融通道

路線： 兩段共融通道分別位於承豐道公園及啟德海濱花園近土瓜灣避風塘



【港島及離島區單車路線】

踩單車路線【8】欣澳迪欣湖——東涌出發

迪欣湖四周綠意盎然，景致開闊優美，是極受歡迎的野餐勝地。除了享受草地野餐與郊遊之樂，遊客亦可從東涌市中心租借單車，自逸東邨出發，沿東涌海濱騎行，途經北大嶼山公路後抵達欣澳一帶。途中可造訪被譽為「港版天使之路」的長索島，欣賞散落的浮木與潮退時顯露的淺灘水塘景觀。最終抵達迪欣湖，盡情享受園內多元的休閒設施，度過愜意的一天。

荃灣海濱段單車徑

路線： 荃灣海濱公園 > 荃灣西海濱長廊 > 荃灣海安路

路線總長：全長約2.3公里

大約需時：全程約30分鐘



踩單車路線【9】港島東岸板道——約1.1公里已啟用

港島東岸板道是一條連接堅尼地城至筲箕灣的海濱共享走廊（分段開放中），為行人、緩跑者與單車使用者而設，最少寬度達10米，部分路段位於東區走廊下方，提供良好遮蔭。目前西段（由東岸公園主題區至北角海濱花園）約1.1公里已於2025年1月啟用，北角至鰂魚涌東段預計於2025年下半年落成。常用出入口包括糖水道、和富花園及轉盤橋，以及東岸公園主題區的屈臣道入口。

港島東岸板道

出入口：糖水道（從港鐵北角站A1出口步行約三分鐘）

和富花園及轉盤橋

東岸公園主題區的屈臣道入口及行人通道（從港鐵炮台山站A出口步行約15分鐘）



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略