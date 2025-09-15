打風｜以為香港無7號風球？原來超錯　天文台官方揭風球號數真相

打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／颱風／移動路徑｜天文台預測，高空擾動會在明日（16日）為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，同時南海低壓槽或有低壓區發展，受其影響，天文台預計本周中期天氣轉壞，本周四（18日）料有幾陣驟雨及狂風雷暴，風力最高達6級，相當於3號風球水平。



大家有沒有疑惑過為何有只有1號風球，有3號風球等，卻沒有2、4、5、7號風球的呢？天文台就曾就以上問題，在官方網頁分享過颱風信號的進化歷史，下文會帶大家了解風球冷知識！



天文台表示，本周四（18日）料有幾陣驟雨及狂風雷暴，風力最高達6級，相當於3號風球水平。（資料圖片／廖雁雄攝）

打風｜天文台料周四達3號風球風力

天文台九天天氣預報指，受高空擾動影響，明日廣東沿岸及南海北部會有幾陣驟雨，部分地區有雷暴。另外，位於南海的廣闊低壓槽上或有低壓區發展，並大致移向海南島一帶，受其影響，本周四至周五（19日）天氣轉壞，屆時或有風雷暴，風力最高可達6級，相等於3號颱風信號級數，而部分地區的雨勢較大。

天文台九天天氣預報指，受高空擾動影響，明日廣東沿岸及南海北部會有幾陣驟雨，部分地區有雷暴。（天文台官方網站截圖）

打風｜AI風烏預測強風在後頭

天文台又指，一個熱帶氣旋會在本周後期於西北太平洋形成，並於下周初移向呂宋一帶。據AI風烏預測，此熱帶氣旋或會比前者低壓區風力更大，並會移入南海北部，由於有較長時間發展，或會發展成颱風級，組織更緊密，該熱帶氣旋有機會在本港以南400公里外橫過。

據AI風烏預測，此熱帶氣旋或會比前者低壓區風力更大。（天文台官方網站截圖）

今次打風究竟會否達8號風球級數，尚是未知知數，不過大家有否想過，為何香港並無2、4、5、7號風球的呢？又有沒有發現10號風球無分風向呢？趁著颱風來臨時，為大家拆解風球冷知識！

天文台早前曾在網頁列出風球數字過去的進化史。（天文台官方網站截圖）

打風｜早期曾有1至7號風球

天文台早前曾在官方網頁解釋風球數字過去的進化史。天文台指，熱帶氣旋警告信號最初之用意主要是為了方便航海人士，起初都是以鳴砲及炸藥提醒港內船隻。

後來於1917年才開始以數字顯示風暴情況，當時的信號由1至7號，其中2號至5號分別表示烈風將由東、南、西或北四個方向吹襲本港。

其後到1931年，才正式採用1號至10號的颱風信號。其中2號及3號分別表示強風由西南及東南方向吹襲本港，4號為非本地信號，5號至8號分別代表來自西北、西南、東北或東南四個方向的烈風，9號則代表風力增強，10號代表颶風吹襲。不過由於2、4號信號並不常用，就在1930年代後期被取消。

天文台最後於1973年整合5號風球為8號不同風向的信號，此系統就一直沿用至今。

天文台及後亦發現，5號至8號均屬風力相近的烈風，僅代表4個不同方向吹襲，公眾卻常混淆為風力轉變。因此，天文台最後於1973年整合5號風球為8號不同風向的信號，此系統就一直沿用至今。

（全文完）